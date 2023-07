Berlin-Charlottenburg: Treppenhaus in Flammen – sieben Verletzte

In Berlin-Charlottenburg ist die Feuerwehr am Mittwoch im Großeinsatz gewesen. Ein Treppenhaus in einem Mehrfamilienhaus in der Niebuhrstraße brannte am Vormittag vom Erdgeschoss bis zum vierten Stock.

Der Notruf ging in der Leitstelle um 10.18 Uhr ein. „Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, brannte der Treppenraum in voller Ausdehnung“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Feuer habe sich im weiteren Verlauf bis in das Dach ausgebreitet.

Drei Erwachsene und ein Kind mussten über eine Drehleiter aus ihren verrauchten Wohnungen gerettet werden. Nach Angaben des Feuerwehrsprechers gestaltete sich die Brandbekämpfung wegen der Treppenhaus-Situation schwierig. „Die Kollegen sind nur unter erschwerten Bedingungen an den eigentlichen Brandherd herangekommen.“ Per Drehleiter und Werfer wurden die Flammen von oben bekämpft. 24 Feuerwehrleute drangen mit Pressluft-Atemgeräten im Treppenhaus vor.

Weil viele Bewohner nicht zu Hause waren, mussten die Feuerwehrleute Türen der meist verrauchten Wohnungen aufbrechen, um sicherzugehen, dass niemand in Gefahr ist.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Verletzt wurden insgesamt sieben Personen. Sechs Bewohner erlitten Rauchgasvergiftungen, darunter die drei Erwachsenen und das Kind, die allesamt über die Leiter gerettet wurden. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Ein Feuerwehrmann erlitt beim Löschen leichte Verbrühungen.

Das Wohnhaus und auch das Nachbargebäude waren stark verraucht. Die Feuerwehr stellte Aggregate zur Belüftung auf. Gegen Mittag waren die Flammen gelöscht, und die Feuerwehr machte sich an das Löschen übriggebliebener Glutnester. Insgesamt war die Feuerwehr mit 137 Einsatzkräften vor Ort.

Inzwischen wurde die Bauaufsicht des Bezirksamtes angefordert. Deren Statiker müssen nun entscheiden, ob das Haus noch bewohnbar ist. Aus Sicht von Feuerwehrleuten stehen die Chancen dafür schlecht.