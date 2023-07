Büros mit großen Fenstern, ein begrünter Innenhof und Dachterrassen mit Blick auf die Spree – „Glance“ heißt das Bauprojekt, das die Signa Real Estate an der Franklinstraße 8 in Charlottenburg verwirklichen will. Die Arbeiten haben bereits begonnen. Auf Bildern am Baustellenzaun ist zu sehen, wie der Neubau mal aussehen soll, wenn er fertig ist.