Berlin - Haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie es in den Archiven der Hauptstadt-Museen aussieht? Was da wohl so lagert? Gibt es Exponate, die zu wertvoll sind, um sie Licht und Luft auszusetzen? Woher kommen sie? Haben die Expertinnen und Experten Lieblingsstücke? Fragen, die jeder kennt, der sich im Obergeschoss des Naturkundemuseums schon mal die Nase platt gedrückt hat, um die eingelagerten ausgestopften Vögel hinter der Glastür zu erspähen. Seit Corona sind die Treppen ohnehin gesperrt, umso größer ist die Neugier.