Berlin - Wann hat das eigentlich angefangen mit diesen Lastenrädern? Überall kurven sie jetzt herum – mit Kindern, Hunden, Farbeimern, Weinkisten, Autoreifen. Vor etwa zehn Jahren, sagt Cora Geißler, Inhaberin von Velogut. In ihrer Ladenwerkstatt in einem Kreuzberger Hinterhof in der Skalitzer Straße kann man etwa 20 verschiedene Modelle leihen, leasen oder kaufen. Dutzende stehen bereit: Zwei- oder Dreiräder, Transportkiste vorn oder hinten oder, wie beim Klassiker Long John, auf der verlängerten Achse zwischen Vorder- und Hinterrad. Die Varianten sind so vielfältig wie die Wünsche der Kunden.

Die hauseigene Werkstatt repariert, was anfällt. Schnelle Reparatur sei der Kundschaft wichtig, sagt Cora Geißler. „Die Leute suchen für den Transport von Kindern und Einkäufen praktische, einfache Alternativen zum Auto.“ Sie hätten keinen Bock auf die ewige Parkplatzsuche. Mit politischen Autohassern habe man es nicht zu tun, die jungen Leute kauften einfach kein Auto mehr, schon gar nicht aus Prestigegründen. Ansehen bringt eher ein schickes Cargobike. Entsprechend liegen die Preisklassen zwischen 2800 und 8000 Euro – zum Beispiel, wenn das Rad einen Elektromotor haben soll.