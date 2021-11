Klima, Umwelt und Wissenschaft sind zentrale Bereiche in Berlin. Dies zeigte auch in diesem Jahr die große Ausstellung „Wissensstadt Berlin 2021“ am Roten Rathaus. Dort ging es zum Beispiel darum, wie Wissenschaft dazu beitragen kann, die Stadt besser gegen Hitze, Trockenheit und extreme Unwetter zu wappnen. Die neue Koalition hat sich beim Thema Klimaschutz konkret auf vier große Felder verständigt: Wärmewende, Wasserstoffstrategie, energetische Sanierung und Solarenergie.

Das Ziel ist, bis 2035 ein Viertel der Berliner Stromerzeugung durch Solarenergie zu decken. Geplant sind zwei Förderprogramme: ein Solaranlagen-Förderprogramm für private Hauseigentümer und eines für öffentliche Gebäude. In Berlin ist die Quote von Solardächern noch sehr gering, weil viele Dächer auf öffentlichen Bestandsgebäuden erst für die Installation von Solaranlagen vorbereitet, also „PV-ready“ gemacht werden müssen. Dies soll umfassend gefördert werden.

DAVIDS/Darmer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Rotes Rathauses. Die neue Koalition will, dass noch viele Dächer folgen.

SPD, Grüne und Linke verständigten sich darauf, das letzte Kohlekraftwerk 2028/29 vom Netz zu nehmen. Bisher war der Kohleausstieg für 2030 geplant. Gas soll weiterhin als Zwischentechnologie genutzt werden – bis ausreichend Alternativen wie etwa Wasserstoff zur Verfügung stehen.

Der Klimaschutz soll eine Querschnittsaufgabe des gesamten Senats sein, mit einer „einheitlichen Governance für alle Ressorts“ und einem Senatsausschuss für Klima-Themen. Die Koalition plant zudem Maßnahmen, um die Stadt grüner und lebenswerter zu machen, mit Flächenentsiegelung und Hitzeaktionsplänen, mit mehr Brunnen, Bänken und Bäumen. Die energetische Sanierung von Gebäuden soll vorangetrieben werden. Dazu ist eine „Ausbildungs- und Werbeoffensive für Klima-Azubis“ geplant, um mehr Fachkräfte heranzubilden.

Die Koalition will den Transfer von Wissenschaft und Forschung in Gesellschaft und Wirtschaft weiterentwickeln. Beispielhaft ist dies unter anderem bereits im Projekt „Berlin TXL – The Urban Tech Republic“ in Tegel geplant. Hier sollen neueste Technologien in die Praxis umgesetzt werden. Zu den weiteren elf Zukunftsorten, die weiter gestärkt werden sollen, gehören Siemensstadt 2.0, Berlin-Buch, CleanTech Marzahn oder der EUREF-Campus Berlin. Im Rahmen der Hochschulverträge werde die Grundfinanzierung der Berliner Hochschulen um jährlich 3,5 Prozent erhöht, heißt es.