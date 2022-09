Der Pariser Platz ist am Sonnabend voller verwirrter Touristen, die mit Verwunderung auf die jungen Berliner schauen, die Pride-Flaggen schwenken oder Protestschilder in Form einer Gebärmutter halten. Die Touristen verstehen nicht, warum sie nicht durch das Brandenburger Tor zur Straße des 17. Juni laufen können. Denn auf der anderen Seite des Brandenburger Tors findet der „Pro Life“-Marsch für das Leben statt, zum 18. Mal in Berlin. Und hinter ihnen auf dem Pariser Platz sind Demonstranten, die die entgegengesetzte Botschaft senden wollen und sich für das Recht auf Selbstbestimmung einsetzen.

Beide Gruppen bewegten sich heute durch das Zentrum Berlins, zum Potsdamer Platz, zur Friedrichstraße und zum Hauptbahnhof. Auf der Marschallbrücke erklärt ein Polizist einem jungen Paar, die Straße sei hier gesperrt. Auf der Friedrichstraße will eine amerikanische Touristin die Straße überqueren, um Souvenirs vom Ampelmann-Shop zu kaufen. Sie hat aber kein Interesse daran, sich unter den hölzernen Kruzifixen des Marschs für das Leben einzureihen. „Verrückt, wie groß das alles ist“, sagt sie über die Demonstration, fast zu sich selbst. „Ich meine, was sind das für Menschen überhaupt?“

Dabei handelt es sich bei den heutigen Demonstrationen um zwei ebenso meinungsstarke Gruppen – die Teilnehmer des Marschs für das Leben, sowie Aktivisten, die gegen sie demonstrieren. Und, im Gegensatz zu dem Polizisten auf der Marschallbrücke, hier geht es beiden Seiten um eine wichtige Sache. Der Marsch für das Leben, eine Aktion des Bundesverbands Lebensrecht, ist vor allem sehr christlich geprägt – daher die Holzkreuze in ihren Händen; unter den Demonstranten sind Kirchengemeinden, die aus allen Teilen Deutschlands angereist sind. Der Marsch ist jedoch auch als beliebter Treff der rechter Politiker bekannt; unter anderem hat Beatrix von Storch die Aktion begrüßt. Viele Teilnehmer tragen Aufkleber mit dem Slogan „Danke, Mama“ oder „Keine Kinder, keine Zukunft“ – auch viele Kinder sind ihren Eltern gefolgt. Auf einer Bühne singt eine christliche Band, ihre Songs haben Namen wie „Ein Privileg zu sein“ oder „Mehr Gott in Berlin“. Eine Frau wiegt sich mit geschlossenen Augen und ausgestreckten Armen im Takt der Musik; neben ihr segnet ein Mann die Band.

Benjamin Pritzkuleit Die Teilnehmer des „Pro Life“-Marschs zeigten sich überwiegend christlich.

Nach der Band spricht die Vorsitzende des Verbands, Alexandra Linder, von dem Paragrafen 219a, der die Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbot – seit dem letzten „Marsch für das Leben“ ist er von der Ampelkoalition gestrichen worden. Linder ist darüber beunruhigt. „An sich ändert das nicht so viel“, sagt sie. „Aber es führt dazu, dass Abtreibung in der Gesellschaft normalisiert wird.“ Dabei sei Berlin die „Abtreibungshochburg“ Deutschlands; hier finden angeblich 400 Schwangerschaftsabbrüche am Tag statt. Das Publikum buht.

Als sie das Mikrofon an den CDU-Bundestagsabgeordneten Hubert Hüppe geben will, wird sie gestört. Eine Gruppe von ungefähr 20 Aktivistinnen und Aktivisten protestiert gegen den Marsch für das Leben, obwohl sie deutlich weniger sind als die Tausenden Teilnehmer des Marschs, sind sie deutlich lauter. Sie schlagen große Samba-Trommeln, sie skandieren Slogans: „Kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat“, oder „Ob Kinder oder keine, entscheide ich alleine“. Die Anti-Abtreibungs-Demonstranten nähern sich den Polizeigittern, die die Aktivisten im Tiergarten vom Platz trennt, und filmen die Demonstranten mit ihren Handys, andere halten sich die Ohren zu.

Trommeln und Trillerpfeifen übertönen christliche Hymnen

Das sei alles so geplant, erzählt die Aktivistin Aline vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung – ein queer-feministischer Verein, der heute einen Teil der Bewegung gegen den Marsch für das Leben bildet. Ziel der Allianz dieser Gruppen sei es, „Raum zu beanspruchen und für eine emanzipatorische Gesellschaft zu kämpfen“, sowie ein Zeichen zu setzen „gegen nationalistische, konservative und antifeministische Positionen“. „Wir wollen es für die Fundis nicht allzu gemütlich machen“, sagt Aline. Fundis: So werden die fundamentalen Christen hier genannt.

Die Aktivistinnen und Aktivisten des Bündnisses hatten nicht nur eine eigene Demonstration durch das Stadtzentrum, sie folgen auch der Route des Marsches selbst, um weiterhin ihre Parolen zu rufen und ihre Trommeln zu schlagen. Viele der christlichen Demonstranten wirken etwas verwirrt, einige lachen. Manche singen Hymnen – aber es ist schwer, bei den Trommeln und Trillerpfeifen genau zu verstehen, welche das sind.

Auf der Bühne am Platz des 18. März verteidigt Alexandra Linder ihre Bewegung gegen Vorwürfe des Antifeminismus. Sie meint, Regelungen wie in Ungarn, nach denen eine Schwangere den Herzschlag des Fötus hören muss, bevor sie einen Schwangerschaftsabbruch begehen kann, würden schlichtweg die Emanzipation von Frauen fördern – denn eine Frau müsse wissen, was in ihrem Körper vorgeht. Und es solle für Frauen im „Schwangerschaftskonflikt“ eine flächendeckende Hilfe geben. Das Publikum klatscht und jubelt.

Während Linders Rede zieht eine Frau durch das Publikum. Sie trägt ein Kopftuch und einen langen Rock, sie begrüßt alle freundlich und hält einen Kaffeebecher aus Papier vor sich, es liegen ein paar Kleingeldmünzen darin. Ihrem hervorstehenden Bauch nach zu urteilen muss sie schwanger sein. Sie geht zu einer Frau, die Alexandra Linder begeistert zuhört und bei jeder Beifallspause jubelt, und streckt ihr den Pappbecher entgegen. Die Frau, die auch ein hölzernes Kreuz in den Händen trägt, schüttelt den Kopf und tippt sich ans Ohr. „Jetzt hör mal besser da zu“, sagt sie und dreht sich von der Frau weg.