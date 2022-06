Auf einem Elektroroller und mit gezogener Pistole hat eine Polizistin einen Randalierer verfolgt. Sie und zwei Kollegen liefen am Sonntag Streife, als sie einen Mann sahen, der am Bahnhof Zoo mit einem Küchenmesser vor einer Menschengruppe wild gestikulierte und sie anpöbelte. Als sich die Polizisten näherten, rannte er weg. Mit gezogener Dienstwaffe rief die Polizistin: „Stehen bleiben! Messer fallen lassen!“

Ein Passant bot der Polizistin seinen E-Scooter an, auf dem sie dem Mann folgte. Sie und ein weiterer Rollerfahrer brachten den Mann zu Boden und legten ihm Handfesseln an. Es kam heraus, dass der 29-Jährige zuvor ein Auto demoliert und einen Bahn-Mitarbeiter mit dem Messer bedroht hatte.

Richtig einladend war der S-Bahnhof Grünau noch nie. In seiner von Trinkern bevölkerten Halle gibt es aber einen Laden, in dem Brötchen und Zeitungen verkauft werden. Der wurde am Montagabend überfallen. Ein Unbekannter forderte von dem Verkäufer die Einnahmen und drohte ihm Schläge an. Mit der Beute flüchtete der Mann zu einem Taxistand und stieg in ein Taxi, das dann davon fuhr.

Am selben Abend hallten Schüsse durch Marzahn. Auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Marzahner Promenade schoss ein Mann immer wieder in die Luft. Polizisten zogen aus dem Hosenbund des Mannes einen Revolver. Ein Alkoholtest ergab bei ihm 3,2 Promille.

Pech hatte am Donnerstagmorgen ein Einbrecher in Mitte. Er stieg gegen halb vier in der Melchiorstraße durch ein Fenster einer Erdgeschosswohnung und verließ sie auf demselben Wege wieder. Ein Zeuge folgte ihm und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Einsatzkräfte fanden bei dem Einbrecher Diebesgut aus der Wohnung.

Ein böser älterer Herr und eine böse junge Frau gerieten am Nachmittag desselben Tages in einem Bus in Steglitz aneinander. Der 74-Jährige beschimpfte die 19-Jährige, weil sie keine Maske trug. Sie schimpfte zurück, und er spuckte ihr ins Gesicht. Sie schrie ihn an und ohrfeigte ihn. Es kam zu wechselseitigen Handgreiflichkeiten, bei denen der Rentner die Jüngere rassistisch angepöbelt haben soll. Die Polizei schrieb Anzeigen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.