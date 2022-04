Das Grundbedürfnis eines Menschen ist gesehen und verstanden zu werden, weiß Lilli Höch-Corona. Deshalb hat die 70-Jährige die Gefühlsmonster GmbH in Prenzlauer Berg gegründet. Schon der Name klingt auf den ersten Blick merkwürdig. Die Geschäftsidee: Die ausgebildete Mediatorin hat für den zwischenmenschlichen Umgang in privaten oder beruflichen Beziehungen Gefühlskarten entwickelt. Sie sollen eine konfliktfreie Kommunikation fördern und sind in der Pandemie stark nachgefragt.

Was ist mit dir los? Eine Frage, die gern gestellt wird, wenn der Partner oder die Partnerin bedrückt wirkt. „Doch meistens bekommen wir eher eine ausweichende Antwort wie ‚ist nichts‘ oder ‚was soll schon sein‘ zu hören“, sagt Lilli Höch-Corona.

Genau an dieser Stelle sollen ihre Gefühlskarten zum Einsatz kommen, denn sie sollen die Kommunikation vereinfachen, indem sie Gefühle besser an die Oberfläche bringen. „Meistens entsteht ein Gespräch dann von ganz allein“, erklärt sie. Das Konzept funktioniert so: Man zieht eine Karte aus dem Set, die einem zur aktuellen Gefühlslage passend erscheint und kommt dann über das Bild mit seinem Gegenüber in die Kommunikation. Der Vorteil daran ist, dass die Karten eine gewisse Distanz zwischen den Gesprächspartnern wahren und dadurch leichter ein unaufgeregter Dialog entstehen kann, erklärt Höch-Corona.

Gefühle werden oft unterdrückt

25 verschiedene Karten, auf allen ist ein Monster zu sehen. Mal schaut es wütend, mal traurig, mal erschöpft, aber auch fröhlich und begeistert. Lilli Höch-Coronas Sohn Christian hat sie entworfen. Er ist eigentlich in der IT-Branche tätig, aber hat schon als Kind gern Cartoons und speziell Monster gezeichnet.

Doch was haben Gefühle mit Monstern gemeinsam? „Gefühle können zu Monstern werden, wenn man von ihnen plötzlich überfallen wird“, so die Mediatorin. Doch genau darum geht es: Die Gefühlskarten sollen helfen, Gefühle besser und schneller zu erfassen. „Denn wenn man sie benennt, kann das Gehirn sie besser verarbeiten.“ Meistens seien es Emotionen, die man früher schon einmal in einer ähnlichen Situation erlebt habe und sie kommen dann bei der nächsten Gelegenheit wieder zum Vorschein. Oft dann sogar intensiver, weil sie vorher unterdrückt wurden.

Sabine Gudath Christian Corona hat die Gefühlsmonster gezeichnet. Der 38-Jährige ist hauptberuflich Informatiker.

„Viele Menschen sind seit der Corona-Krise erschöpft“

Wer seine Gefühle nicht kennt, reagiert oft sehr impulsiv und kann mit Worten oder gar Handgreiflichkeiten viel zerstören, weiß die Gefühlsexpertin. Sie hat vor ihrer Psychologie- und Mediatoren-Ausbildung als Studienrätin Mathematik unterrichtet und sich nach einem Hörsturz 1994 beruflich neu orientiert. Ursprünglich hat sie ihre Gefühlskarten für die Paartherapie entwickelt. Doch in der Pandemie begannen sich auch andere Zielgruppen dafür zu interessieren. „Sie kommen jetzt verstärkt in Familien, Altenheimen und Kindergärten zum Einsatz“, so Höch-Corona und erklärt das so: „Viele Menschen sind seit der Corona-Krise erschöpft. Sie können nicht mehr. Die Karten helfen ihnen, wieder einen Zugang zu ihren Gefühlen zu bekommen.“

Um ihre Arbeit mit den Karten kennenzulernen, gibt sie kostenlose Online-Seminare, die vor allem für Menschen gedacht sind, die anderen helfen, wie zum Beispiel Pflegerinnen und Pfleger oder ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Gerade sie müssen besonders empathisch auf die Bedürfnisse anderer Menschen reagieren. „Wichtig ist, mal zu fragen, wie es dem anderen geht“, so die Geschäftsführerin. Mit Karten sei es leichter, darauf eine Antwort zu finden, da sie eine Art Werkzeug seien und den Gefühlen einen Rahmen und eine Struktur geben. Nur wer um seine Gefühl weiß, kann sich auch damit auseinandersetzen und lernen, sie anzunehmen.

Man sollte sich am Abend fragen: „Wie ging es mir heute?“

Die Gefühlskarten sind im Handtaschenformat (29,90 Euro), als Standardset (49,90 Euro) und in ganz großem Format (69,90 Euro) erhältlich. Wer sich die Karten nicht leisten kann, kann sie übrigens auch kostenfrei auf www.gefuehlsmonster.de abrufen.

Lilli Höch-Corona hat auch schon einen neuen Plan: Sie ist dabei, eine Gefühls-App fürs Handy zu entwickeln und will noch mehr Führungskräfte für das Thema begeistern. Denn auch im Job wollen Mitarbeiter gesehen und verstanden werden. „Viele Führungskräfte tun sich schwer mit Emotionen. Sie haben Angst davor, wenn sie ihre Mitarbeiter auf ihre Gefühle ansprechen, dass sie dann in Tränen ausbrechen könnten und sie da dann nicht mit umgehen können“, sagt die Mediatorin, die bereits vier Gefühlsseminare auf Managementebene angeboten hat.

Ihr Rat, um Emotionen langfristig besser verstehen zu können: „Sich täglich am Abend noch einmal mit der eigenen Gefühlslage auseinanderzusetzen und sich selbst zu fragen, wie ging es mir heute und was will ich morgen anders machen?“