Während der Corona-Pandemie ist Berlin zwei Jahre lang nicht gewachsen: Zwischen verbreiteter Maskenpflicht, untersagten Großveranstaltungen und Lockdowns zog es kaum neue Einwohner in die Hauptstadt. Das hat sich geändert: Die Zahl der Einwohner sei auf aktuell 3,8 Millionen angestiegen. Das teilt der Berliner Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) bei einer Veranstaltung der Industrie- und Handelskammer am Morgen mit. Und die Tendenz gehe weiter in Richtung Wachstum: Bald gebe es 3,9 Millionen Einwohner in der Hauptstadt, schätzt Geisel in der Berliner Morgenpost.

Problematisch ist das vor allem mit Blick auf die ohnehin schon sehr angespannte Situation auf dem Wohnungsmarkt. Der Druck werde durch einen weiteren Bevölkerungsanstieg hoch gehalten, so Geisel. Der Bausenator will die ehemaligen Autobahnen 104 am Breitenbachplatz und 103 in Friedenau zurückbauen lassen, um dort neuen Wohnraum zu schaffen. Allerdings fehle es dafür an finanziellen Mitteln: Der dreistellige Millionenbetrag lasse sich aus dem Berliner Landeshaushalt allein nicht finanzieren.