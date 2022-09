Der Kugelfisch will nicht so recht, zumindest sieht es so aus. Das riesige Tier liegt flach auf dem Tempelhofer Feld und verdreht seine Augen. Der Mund öffnet und schließt sich im Takt der Böe, die über den Fisch streicht. Plötzlich bläht er sich auf und wird dicker und dicker. Mehrere Kinder rufen: „Oh, ein Kugelfisch!“ Doch so richtig abheben will das Tier nicht.

„Das liegt daran“, sagt Robert Kirsch, „das diese Kugelfische keine richtigen Drachen sind.“ Die sollen nämlich nicht fliegen, sondern sie sollen sich aufblähen. „Die Kugelfische sind streng genommen Windspiele.“ Aber für den 38 Jahre alten Robert Kirsch sind gerade diese ballförmigen Kreaturen die Highlights auf dem Festival der Riesendrachen.

Einmal im Jahr trifft sich seine Community auf dem Tempelhofer Feld und zeigt, was sich so verändert hat in der ungewöhnlichen Szene der Drachenbauer und -liebhaber. Nach zwei Jahren Corona-Pause sind sie froh, dass dieses Treffen zum neunten Mal auf dem Platz stattfinden kann.

Hunderte Drachen fliegen schon seit Sonnabendmorgen im windigen Himmel: Dinosaurier, Tintenfische, Aliens, Babys und Ampelmännchen. Ganz hinten schwebt ein Wal in Originalgröße knapp über dem Boden. Er ist 30 Meter lang, und über Lautsprecher stellt ein Moderator nacheinander alle Drachenflieger vor, die zu Teil aus Frankreich und Italien angereist sind. Das Motto der Flieger lautet übrigens: „Fliegt nicht, gibt’s nicht.“

Sören Kittel Robert Kirsch, 38, Drachen-Experte aus Berlin-Biesdorf

Wenn der Berliner Drachenbauer Robert Kirsch von seiner Liebe zu den Riesen erzählt, dann muss er erst einmal von der DDR erzählen. Aufgewachsen ist der heute 38-Jährige in Biesdorf, und er weiß noch, wie er mit zwölf auf einer großen Wiese hinter den Plattenbauten bunte Drachen sah. Damals waren die aus dünnem Holz und Papier und hatten die Form von Kästen oder die klassische Eddy-Form. Mit seinem Opa hat er viele Modelle aus einem Buch nachgebaut, und sie wurden immer größer.

Heute ist Kirsch einer der wenigen Experten in Berlin für Großdrachen. Es ist ein Hobby, das ziemlich teuer ist. „Dieser Astronaut“, sagt Kirsch und zeigt auf eine fliegende Figur, „der kostet rund 2600 Euro.“ Der Stoff ist von der Nasa entwickelt worden, und selbst wenn Stäbe dabei sind, sind sie extrem leicht inzwischen. Einige der neuen Modelle sind bis zu 50 Meter lang. Aber es ist eben auch ein Hobby, das ihn schon weit gebracht hat: Er war in Italien, Frankreich, in den Niederlanden, den USA, in Kanada und in Katar.

Sören Kittel Der Astronaut (links oben) war eigentlich ein Prototyp und ging in Serie. Er gehört Robert Kirsch.

So wie andere Briefmarken sammeln oder Modelleisenbahnen aufbauen, näht er eben zusammen mit Freunden an den Wochenenden Drachen zusammen und versucht, sie zum Fliegen zu bringen. Sicherheit geht dabei vor, denn bei manchen dieser Fluggeräte kann es passieren, dass sie eine Zugkraft von mehreren Tonnen entwickeln. Das muss alles mit bedacht werden, denn er selbst möchte immer auf dem Boden bleiben.

„Eine der größten Lügen über uns Drachenflieger ist“, sagt Kirsch, „dass wir nur im Herbst rausgehen.“ Die Hochzeit für seine Zunft ist der gesamte Sommer. „Zwischen Ostern und Oktober, also zwischen O und O.“ Meist geht es am Sonnabend zum Flugplatz oder auf ein Drachensport-Festival in Europa. „Ja, es ist ein anerkannter Sport, denn obwohl die Drachen immer leichter werden, gibt es einiges an Equipment zu tragen und aufzubauen, bevor der Drachen steigen kann.“

Auf dem Festivalgelände haben sich bis zum Mittag schon Tausende Familien eingefunden, zum Teil selbst mit kleinen Drachen. Es ist recht windig an diesem Sonnabend und die gestiegenen Preise (ein Crêpe für fünf Euro) verderben den wenigsten die Laune. In einem kleinen Zelt können Besucher über die Geschichte von Drachen lernen, die auch mit dem Militär zusammenhängt. So sind dort Drachen ausgestellt, die zur Abwehr von feindlichen Flugzeugen im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden. Sie brachten ein dünnes Metallseil in die Luft, das die Flugzeuge zum Abstürzen brachte.

Für Robert Kirsch beginnt jetzt bald der Winter. „Die Zeit bis Weihnachten nutzen wir, um unsere Drachen zu reparieren.“ Danach beginnt die Vorbereitung für die nächste Saison, die auch aus Wettbewerben besteht. „Die Deutschen“, sagt Kirsch stolz, „sind bei jedem Wettbewerb vertreten und oft die Favoriten – wir haben die Besten.“ Nur bei Lenkdrachen-Wettbewerben, gibt er zu, da sind die Deutschen auf den hinteren Plätzen, „wenn wir überhaupt mitspielen“. Aber etwas leiser fügt er an: „Lenkdrachen, damit hab ich früher auch mal angefangen, richtig Spaß macht es erst mit den Riesen hier.“