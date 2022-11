BKA-Studie: Die Angst, Opfer einer Straftat zu werden, ist groß

Berlin ist eine sichere Stadt – zumindest behaupten das die Politiker der jeweiligen Parteien, die gerade regieren. Und tatsächlich ist Berlin nicht vergleichbar mit dem südafrikanischen Kapstadt (68 Morde pro 100.000 Einwohner) oder mexikanischen Tijuana (134 Morde). In Berlin lag diese Zahl im vergangenen Jahr bei 1,4. Und trotzdem bewegen sich viele mit einem mulmigen Gefühl durch manche Gegenden, etwa in Neukölln, Kreuzberg oder Gesundbrunnen.

Wie sicher sich Menschen in Deutschland fühlen, das wollte nun das Bundeskriminalamt wissen. Unter dessen Federführung in Zusammenarbeit mit den Polizeien der Länder wurde eine Studie erstellt, um Erkenntnisse zu Straftaten zu gewinnen, die der Polizei nicht bekannt werden: dem sogenannten Dunkelfeld jenseits der offiziellen Kriminalstatistiken, die nur eine begrenzte Aussagekraft haben, weil sie sich auf das „statistische Hellfeld“ beschränken.

Für die Befragung hatte die Polizei mehr als 120.000 Personen angeschrieben. Mehr als 46.000 meldeten sich und machten mit. Auch 1350 Berliner hatten entsprechende Post von der Polizei erhalten.

Die Befragten gaben Auskunft darüber, wie oft sie in den vergangenen zwölf Monaten Opfer von Straftaten wurden, berichteten von ihrem Anzeigeverhalten und ihrem Sicherheitsgefühl.

Der Waren- und Dienstleistungsbetrug im Internet boomt

Eine zentrale – und wohl überraschende – Erkenntnis der Studie ist die, dass sich die Kriminalität aus der „analogen“ immer mehr in die digitale Welt verlagert. Vor allem im Bereich Cybercrime werden viele Menschen Opfer von Straftaten. Laut der Studie wurden etwa 13,5 Prozent der Bevölkerung ab 16 Jahren in den zwölf Monaten vor der Befragung Opfer eines Cybercrime-Deliktes wie Waren- oder Dienstleistungsbetrug im Internet. Oder ihre persönlichen Daten wurden gestohlen und missbräuchlich genutzt. Jedoch wurden nur etwa 18 Prozent solcher Fälle zur Anzeige gebracht. Der Rest blieb eben im Dunkelfeld.

Die Angst, Opfer einer Straftat zu werden, ist bei Betrug im Internet am größten: 34 Prozent der Befragten halten es für wahrscheinlich, in den nächsten zwölf Monaten Opfer solcher Delikte zu werden. 42 Prozent der Befragten zeigen sich „ziemlich“ beziehungsweise „sehr stark“ beunruhigt, Opfer von Betrug im Internet zu werden. Weitere 38,3 Prozent gaben an, „etwas beunruhigt“ zu sein. Solche Sorgen sind also deutlich stärker verbreitet als die Beunruhigung, von anderen Straftaten betroffen zu sein. Nur knapp 20 Prozent sind komplett sorglos.

Die Kriminalität digitalisiert sich und verlagert sich dadurch ins Dunkelfeld

Das Fazit des BKA: „Sieht man die Ergebnisse in Verbindung mit der Entwicklung der Fallzahlen der Polizeilichen Kriminalstatistik, so lässt sich daraus ableiten, dass eine Digitalisierung der Kriminalität zu beobachten ist, die auch eine Verlagerung des Kriminalitätsaufkommens ins kriminalstatistische Dunkelfeld darstellt.“

Unbegründet ist die Angst nicht: Allein die Berliner Kriminalstatistik weist für das vergangene Jahr rund 9800 Fälle von Warenbetrug im Internet aus, rund 2800 Fälle von Leistungsbetrug und 1270 Fälle von Erpressung. Und das sind nur die bekannt gewordenen Fälle aus dem „Hellfeld“.

Laut der BKA-Studie besteht die Sorge, Opfer einer Straftat zu werden, auch in anderen Bereichen. So ist die Angst vor Diebstahl fast genauso deutlich ausgeprägt wie die, ein Opfer von Internetkriminalität zu werden. Auch die Angst, dass jemand in die eigenen vier Wände einbricht, ist hoch. Nur rund 21 Prozent der Befragten gaben sich hier komplett sorglos.

Mehr als die Hälfte der Frauen meidet nachts die öffentlichen Verkehrsmittel

Die höchste Dunkelziffer bei den Straftaten gibt es allerdings nicht bei der Internetkriminalität, sondern bei Sexualdelikten wie Vergewaltigung, sexueller Belästigung oder Exhibitionismus. Nur ein Prozent dieser Fälle wird angezeigt. Wenn ein Opfer geringe Erfolgsaussichten bei der Aufklärung sieht, wird schneller von einer Anzeigeerstattung abgesehen. Bei Sexualdelikten führt die Auffassung, die Straftat nicht mit Beweisen belegen zu können, ebenfalls häufig dazu, dass eine Tat nicht der Polizei gemeldet wird. Opfer von Gewaltdelikten entscheiden sich zudem häufig gegen eine Anzeige, weil sie ihre Ruhe haben und das Erlebnis vergessen wollen.

Ein solches Phänomen beschäftigt derzeit unter anderem die Berliner Polizei. Im vergangenen Jahr registrierte sie 14,2 Prozent weniger verletzte Opfer häuslicher Gewalt als 2020. Sie vermutet, dass sich hier das Dunkelfeld vergrößert hat, also weniger Taten bekannt geworden sind.

Frauen schätzen laut der BKA-Studie die Wahrscheinlichkeit, selbst Opfer sexueller Belästigung zu werden, deutlich höher ein als Männer. Entsprechende Unterschiede gibt es generell beim Sicherheitsgefühl – etwa auch bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel in der Nacht: Während knapp ein Viertel der Männer auf die nächtliche Nutzung von Bus und Bahn verzichtet, um sich vor Kriminalität zu schützen, ist es bei Frauen mehr als die Hälfte. Ähnliche Unterschiede gibt es beim Meiden bestimmter Straßen, Plätze oder Parks sowie dem Ausweichen vor fremden Personen bei Nacht.