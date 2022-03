Wegen steigender Preise bei Gas und Öl müssen Haushalte im ganzen Bundesgebiet mit höheren Wohnkosten rechnen. Sollten sich die Heizkosten verdoppeln, was Experten angeblich für möglich halten, würde dies in Berlin dazu führen, dass sich die Warmmiete für eine 90 Quadratmeter große Wohnung von bisher 918 Euro monatlich auf 1017 Euro erhöht. Das geht aus einer Untersuchung des Immobilienportals Immowelt hervor, die am Mittwoch präsentiert wurde.