Berlin - In Berlin gelten künftig strengere Corona-Regeln für die Gastronomie und klarere Regeln für Kultur, Sport und andere Veranstaltungen. Ab Sonnabend haben nur noch doppelt Geimpfte und Genesene mit tagesaktuellem Test oder Geboosterte Zutritt in Restaurants, Kneipen oder Cafés, Theater oder Opern, Sportveranstaltungen und Veranstaltungen im Freizeitbereich. Darauf hat sich der Senat am Dienstag verständigt. Als geboostert gelten derzeit nur Menschen mit Drittimpfung. Wie mit denjenigen verfahren wird, die einen Impfdurchbruch erlitten haben oder gerade erst eine Impfung empfangen haben und deshalb aktuell als immun gelten, bleibt zunächst offen. Diese Menschen könnten mit einer Änderung der Corona-App Lockerungen erfahren. Das ist für Ende Februar im Gespräch.

Berlin setzt mit den Regeln die Vereinbarungen des Bund-Länder-Gipfels vom vergangenen Freitag um. Bisher galt in der Gastronomie die 2G-Regel, nach der Gäste geimpft oder genesen sein mussten. Im Kulturbereich dagegen wurden je nach Haus unterschiedliche Regeln angewandt. Neu ist auch eine FFP2-Maskenpflicht in Bussen und Bahnen.

Präsenzpflicht an Berliner Schulen

An Berliner Schulen soll dagegen bis auf weiteres Präsenzpflicht gelten. Ein Modell mit Wechselunterricht kommt derzeit nicht zur Anwendung. Am Dienstag hatte das die Linken-Politikerin Franziska Brychcy ins Gespräch gebracht. Im Senat stimmten Grüne und die SPD dagegen.

Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) verwies im Anschluss an die Senatssitzung darauf, dass angesichts von mehr als 300.000 Schülern an rund 800 Schulen mit zu 95 Prozent geimpften Lehrern in Berlin „in den Schulen eine sehr geringe Krankheitslast“ anfalle. Es bleibe dabei: Die Schulen sollten „so lange es irgend möglich ist“ komplett offen bleiben, so die Regierungschefin.

Hintergrund der Debatte und auch der neuen Regeln ist die Ausbreitung der besonders ansteckenden Virus-Variante Omikron. Die Corona-Inzidenz betrug am Dienstag nach Angaben von Gesundheitssenatorin Ulrike Gote berlinweit 773. In den Tagen zuvor lag sie noch unter 700, nach Weihnachten unter 300. Spitzenreiter ist Neukölln mit einer Inzidenz von rund 1114, am niedrigsten ist sie in Marzahn-Hellersdorf mit 372. Bundesweit ist von einer Omikron-Wand die Rede, bei der Delta-Variante war stets von einer Welle gesprochen worden.

Hauptverantwortlich für den Anstieg ist nach Worten der Grünen-Politikerin der Siegeszug von Omikron. In Berlin sei inzwischen bei 66,2 Prozent aller sequenzierten Proben Omikron nachgewiesen worden. Das sind mehr als 20 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.

Die Regierende Bürgermeisterin Giffey wies darauf hin, dass gleichzeitig mehr geimpft werde. Mittlerweile seien 43,9 Prozent geboostert – auch das ist deutlich mehr als noch vor einer Woche. Langsamer ist der Anstieg bei den Erstimpfungen: 75,8 Prozent haben mindestens eine Impfung empfangen. Erklärtes Ziel des Senats ist eine Quote von 80 Prozent zum Monatsende. Dabei sollen auch die neuen Regeln helfen, die nach Willen des Senats einen Anreiz zum Impfen, insbesondere zum Boostern, geben sollen.

Hospitalisierungs-Inzidenz springt in Berlin von 4,0 auf 10,6

Irritationen gab es am Dienstag beim Blick auf die Hospitalisierungsquote in Berlin und bei der Frage nach verkürzten Quarantäneregeln. Die Corona-Ampel des Landesamtes für Gesundheit und Soziales weist auch die Inzidenz von Corona-bedingten Krankenhauseinweisungen aus. Wochenlang lag der Wert bei etwa 4, zuletzt am Montag bei exakt 4,0. Die Ampel leuchtete grün. Am Dienstag stieg der Wert auf 10,6.

Das hänge nur bedingt mit Omikron zusammen, sagte Gesundheitssenatorin Gote. Hauptgrund für die exponentielle Steigerung sei eine geänderte Datenerhebung. Seit diesem Dienstag werden die Daten aus den Krankenhäusern verwandt. Deshalb sei der Anstieg zu erwarten gewesen. Im Übrigen seien die Daten „nun viel realistischer“, so Gote. Offen bleibt zunächst, welche Konsequenzen der Anstieg der Hospitalisierungs-Inzidenz haben kann. Jetzt leuchtet die Ampel rot – ohne dass sich in den Krankenhäusern irgendetwas signifikant geändert hätte.

Große Verwirrung lösten am Dienstag auch Fragen nach den verkürzten Quarantänezeiten aus, auf die sich die Ministerpräsidentenkonferenz am vorigen Freitag geeinigt hatte. Der Senat übernahm die Beschlüsse am Dienstag nicht. „Wir können die Quarantäneregeln noch nicht ausführen“, sagte Senatorin Gote. Vorher müsse der Bundesrat am Freitag einen formellen Beschluss fällen. Dann könne der Senat auf seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag die Berliner Corona-Verordnung ändern. Gültig wäre die neue Quarantäne-Fassung dann ab 22. Januar. Frühestens.