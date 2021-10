Berlin - Ein paar Hammerschläge – und schon bröckeln die Platten. Mit einem symbolischen Teilabbruch der Fassade an der Galeria Kaufhof am Alexanderplatz hat die Signa Real Estate, die zum Imperium des österreichischen Milliardärs René Benko gehört, am Montag den ersten Schritt zum Bau eines neuen Hochhauses gefeiert.