Berlin sieht sich gern als junge Stadt, als ein Ort, der junge Menschen anzieht. Damit auch junge Familien. Und zu Familien gehören nun mal Kinder: Doch die Zahl der Geburten ist in der Bundeshauptstadt drastisch rückläufig. Wie das Amt für Statistik am Mittwoch mitteilte, verzeichnete Berlin im Jahr 2022 einen Geburteneinbruch um 3439 Geburten, das sind 8,8 Prozent weniger als im Jahr davor, als berlinweit noch 35.729 Kinder geboren wurden.



Gleichzeitig sind im Jahr 2022 insgesamt 39.572 Berlinerinnen und Berliner gestorben, das sind fast fünf Prozent mehr als im Jahr davor.

Aus dem Verhältnis der Geburten zu den Todesfällen wird eine Überschussrechnung erstellt, die besagt, welche Zahl größer ist: In den vergangenen 16 Jahren war immer die Geburtenzahl höher. Deshalb konnte sich Berlin auch gern als junge Stadt sehen. Doch nun gibt es erstmals seit dem Jahr 2006 einen sogenannten Sterbeüberschuss von 3843 Menschen.

Die Statistiker sprechen ganz klar von einem Rückgang der sogenannten Geburtenneigung, denn obwohl immer mehr Frauen im gebärfähigen Alter in Berlin leben, sank die Geburtenzahl. Geringer als derzeit sei die Geburtenneigung zuletzt 2004 gewesen. Das Durchschnittsalter der Mütter bei Geburt ihres Kindes lag im Vorjahr bei 32,2 Jahren. Die Zahl der Geburten ist nun so niedrig wie zuletzt vor zehn Jahren.

Unterschied in Ost und West

Der Sterbeüberschuss zeigt sich auch in den meisten Berliner Bezirken: In acht von zwölf Bezirken wurde ein Sterbeüberschuss verzeichnet, doch bei den Spitzenreitern gibt es einen klaren Ost-West-Unterschied. Den höchsten Sterbeüberschuss hat Steglitz-Zehlendorf mit 1755, dann folgte Reinickendorf mit 1029 und Charlottenburg-Wilmersdorf mit 965 Personen. Aber immerhin gab es auch Bezirke, in denen mehr Kinder geboren wurden, als Menschen starben. Die Top 3 befinden sich alle im Osten der Stadt: In Mitte lag der Geburtenüberschuss bei 1133, in Friedrichshain-Kreuzberg bei 944 Personen und in Pankow bei 109 Personen.

Deutlich dramatischer ist die Lage im Land Brandenburg: Dort wurde im Jahr 2022 der höchste Sterbeüberschuss seit der Wiedervereinigung erreicht. Es starben 19.963 Personen mehr, als Kinder geboren wurden. Die Zahl der Geburten sank gegenüber dem Vorjahr um 8,4 Prozent, die Zahl der Sterbefälle blieb aber nahezu unverändert. Das bedeutet: Im Land ringsum Berlin wurden je 1000 Einwohner sieben Kinder geboren, gleichzeitig starben aber 15 Menschen.