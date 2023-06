Fachkräftemangel und Imageprobleme: Wie geht es der Veranstaltungswirtschaft?

Seit der Pandemie mangelt es in der deutschen Veranstaltungswirtschaft an Arbeitskräften. Die Eventbranche führt in einem Tourbus eine Debatte zum Thema.

Ein Doppeldecker-Tourbus, eine Fahne mit der Aufschrift #AlarmstufeRot und Poster mit Forderungen an die Politik: So will die Veranstaltungswirtschaft auf ihre Probleme aufmerksam machen. Am Mittwoch um 9 Uhr sind einige Vertreter der Branche vor dem Paul-Löbe-Haus, um ein Gespräch über die Fachkräfte- und Arbeitssituation zu führen.