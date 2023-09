Überraschend ist vor allem, wie sehr sich die Mitarbeiter der Deutschen Bank aufregen. Dünnheutig reagieren sie, wenn man sie anspricht, auf die Aktion der Klimaaktivisten da draußen auf der Straße, ein Mitarbeiter verweist den Reporter bei der zweiten Nachfrage sogar kurzerhand aus den Räumen der Filiale. Man wolle nicht sprechen, sagt er. Kurz darauf aber stürmt derselbe Mitarbeiter auf die Straße und beschimpft die Klimaaktivisten: „Geht doch lieber nach China und regt euch da auf“, schnauzt er. Man würde ihm gerne Gelegenheit geben, seinen Frust zu erklären, aber nein: „Ich spreche mit niemandem.“

Samstagmorgen, Friedrichstraße vor dem „Quartier Zukunft“. Hier wirbt die Deutsche Bank damit „eine der ersten grünen Bankfilialen“ zu betreiben, einen Marktplatz der Zukunft. Die Gruppe Extinction Rebellion hat vor dem Quartier eine satirische Performance angekündigt. Und satirisch geht es zu. Aktivisten in Anzug, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben, schwärmen von einer kurzfristigen Zukunft, bieten Passanten an, „in die Vernichtung des Regenwalds“ zu investieren. Am Ende gibt es eine Hochzeit zwischen einem Geldautomaten der Bank, aus dem blutige (und ölige) Scheine gereicht werden, und der fossilen Brennstoffindustrie, verkörpert von einem Mann mit Ölkanister auf dem Kopf.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Es ist ein neuer Ansatz, einer der sich abheben will, von Klebe-Blockaden der Letzten Generation und Protestmärschen von Fridays For Future. „Die Leute hören uns nicht mehr zu, sie sind müde“, sagt nach der Performance eine der Aktivistinnen. Viele Menschen wüssten um die Klimakrise. Trotzdem werde zu wenig getan. Es klingt, als müsste sich auch die Klimabewegung fragen, welchen Anteil sie daran hat.

Die Zustimmung für Klimaprotest schwindet

Schon seit langem wird immer wieder darüber diskutiert, welche Protestform die beste sei, im Angesicht des Klimawandels. Während die Letzte Generation auf größtmögliche Provokation des Einzelnen setzt, mit Blockaden auf den Autobahnen, mit Kartoffelbrei an Gemälden oder roter Farbe auf dem Brandenburger Tor, appeliert Fridays For Future regelmäßig an die Vernunft. Junge Menschen müssten für ihre Zukunft kämpfen, notfalls auf der Straße demonstrieren, und Ältere die Welt für ihre Kinder bewahren. Doch die Stimmung kippt.

85 Prozent der Deutschen lehnen die Protestform der Letzten Generation ab, das zeigte eine Studie von Infratest Dimap im Juni dieses Jahres. Und auch 70 Prozent der Befragten fanden, es sei nicht gerechtfertigt, als Schüler für das Klima auf die Straße statt in den Unterricht zu gehen. Diese Werte haben in den vergangenen Jahren stetig zugenommen.

Von einigen Seiten wurde daher schon seit längerem gefordert, Klimaaktivisten sollten es doch einmal mit Humor zu versuchen. Trotz der Ernsthaftigkeit des Themas. Vielleicht könnten so mehr Menschen für die Sache gewonnen werden.



Extinction Rebellion scheint das nun zu versuchen. Mit Erfolg? Das kann man an diesem Tag noch nicht sagen. Was man sieht ist: nicht viel. Kaum ein Passant reagiert auf die Aktion. Manche nehmen einen Flyer mit, doch am Ende wird es nur dieser eine Mitarbeiter der Deutschen Bank gewesen sein, der eine Form von Emotionalität äußerte.

Die rund 20 Zuschauer gehören hingegen alle zur Gruppe. Sogar der Mann und die Frau, die mit ihren Notizblöcken wie Journalisten aussehen, sind Teil der Perfomance. An wen soll sich das denn richten? Vermutlich ist es ein Auftritt allein für die Social-Media-Kanäle. Protest in Zeiten der Digitalisierung.

Etwas entfernt von den Aktiviten steht ein einzelner Polizist. Seine Kollegen sind schon vor der Aktion wieder abgefahren, das werde heute keine große Sache, da waren sie sich sicher. Der Polizist erzählt, dass die Mitarbeiter der Deutschen Bank wohl nicht vorher informiert gewesen waren, wie es überlicherweise von Seiten der Polizei geschieht. Zur Aktion an sich äußert er sich auch. Inhaltlich wolle er zwar nichts dazu sagen, doch: „Wenigstens haben sich da ein paar Menschen mal wirklich ein Konzept überlegt. Das ist doch schon mal besser, als sich einfach irgendwo hinzukleben.“