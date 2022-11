Berlin: Falschparker kosten die Stadt acht Millionen Euro im Jahr

Ein Falschparker blockiert einen Radfahrweg am Lützowplatz in Berlin-Mitte.

Ein Falschparker blockiert einen Radfahrweg am Lützowplatz in Berlin-Mitte. Imago

Man sieht es aktuell öfter in Berlin: Ein Auto wird abgeschleppt, vermutlich weil es falsch geparkt wurde. Daten der Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport zeigen, dass es sich dabei nicht um einen schlichten Eindruck handelt – denn die Zahl der falsch geparkten Autos in Berlin bleibt nach wie vor hoch, es wird aber auch immer teurer für die Stadt.

Nach einer parlamentarischen Anfrage der Linken im Abgeordnetenhaus wurde bekannt, dass die Stadt in diesem Jahr bisher mehr als acht Millionen Euro für Abschleppen und Sicherstellung von falsch geparkten Fahrzeugen ausgegeben hat – statt die 4,5 Millionen, die dafür im diesjährigen Haushalt eingeplant wurden. Als Erstes berichtete darüber der RBB. Dabei lagen die im Haushalt eingeplanten Gelder bei etwa einer Million Euro höher als im letzten Jahr – aber es hat im weitesten Sinne nicht ausgereicht, um das Problem zu lösen.

Beitragend zum Defizit ist die hohe Zahl an Autos, die abgeschleppt werden müssen. Nach Angaben der Innenverwaltung sind bisher in diesem Jahr 61.000 Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Falschparkens eingeleitet worden – verglichen mit 56.000 (im Jahr 2020) und 73.000 (2021). Ein Bußgeld beginnt bei zehn Euro, die Abschleppkosten betragen in der Regel 144 bis 225 Euro. Insgesamt müssten Falschparker in diesem Jahr Bußgelder von insgesamt 2,6 Millionen Euro zahlen. Das reicht aber nicht mal aus, um die eingeplanten Kosten des Abschleppens von 3,6 Millionen Euro zu decken – geschweige denn die 6,8 Millionen Euro, die bisher in diesem Jahr fürs Abschleppen angefallen sind.

Sebastian Schlüsselburg, Haushaltspolitiker der Linken, sagte dem RBB, es spiele wohl auch eine Rolle, dass externe Abschleppdienste und Transportunternehmen jetzt nicht mehr pauschal, sondern nach Zeitaufwand bezahlt werden – dieser werde aber dadurch immer höher, dass die Arbeitskräfte zunehmend im Stau stehen. Das müsse mit einer höheren Personalbesatzung der Bußgeldstelle bekämpft werden, so Schlüsselburg. „Es kann nicht sein, dass der Steuerzahler jährlich mit Millionenbeträgen Falschparker subventioniert“, sagte er.

ADAC: Parkraum in Berlin wird „künstlich verknappt“

Dass die Zahl der falsch geparkten Autos in Berlin in diesem Jahr wie in den zwei Jahren zuvor hoch bleibt, überrascht Claudia Löffler, Sprecherin des ADAC Berlin-Brandenburg, nicht. „Wir sehen gerade eine Parkraumbewirtschaftung, in der ganz viele Parkplätze in Berlin wegfallen“, sagt sie. Der Parkraum in Berlin werde „künstlich verknappt“ – und dadurch entstehe „Parkdruck“. Kontrollierung von falsch abgestellten Autos sei selbstverständlich wichtig und nötig für die Verkehrssicherheit, betont Löffler. „Aber man kann nicht kontrollieren und auf der anderen Seite keine Lösungen bieten“, sagt sie. „Man hat auch eine Verantwortung, ausreichend Stellplätze anzubieten.“

Auf der Kantstraße wird ein Pop-up-Radweg zum Parken genutzt. Anfang 2023 sollen beim Umbau der Straße alle Parkplätze wegfallen – um Platz für Fahrradwege zu schaffen. Imago

Trotz mehrfacher Anfragen haben die Berliner Behörden dem ADAC keine aktuellen Zahlen für die Parkplätze, die in den letzten Jahren aus Berlin verschwunden sind, vorgelegt, so Claudia Löffler – man sehe aber immer wieder, wie Parkraum verloren geht, wie etwa für die Einrichtung von Fahrradwegen beim für den Anfang 2023 geplanten Umbau der Kantstraße. Das passiert aber gerade zu einer Zeit, in der die Zahlen der zugelassenen Pkw in Berlin steigen. Löffler sagt, Stand März gebe es 1,24 Millionen in Berlin zugelassene Pkw, die irgendwo geparkt werden müssen. Darunter steige auch stets die Zahl der E-Autos.

Löffler würde gerne ein lösungsorientierteres Umgehen mit der Frage Parkplätze sehen, inklusive eines flächendeckenden Parkraumkonzepts und einer einheitlichen Mobilitätsstrategie für die ganze Stadt, das alle Verkehrsteilnehmenden einbezieht. „Für jeden ist die individuelle Mobilität unglaublich wichtig – und dazu gehört das Auto genauso gut wie der öffentliche Nahverkehr oder das Fahrrad.“