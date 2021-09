Berlin - In Berlin wird viel darüber gestritten, wie gut oder schlecht der Bau neuer Wohnungen vorankommt. Aktuelle Zahlen zeigen: In den vergangenen vier Jahren, in denen die rot-rot-grüne Koalition regierte, wurden deutlich mehr Wohnungen fertiggestellt als in den vier Jahren davor, als SPD und CDU den Senat bildeten. Auch wurde in den vergangenen vier Jahren der Bau von mehr Wohnungen genehmigt als davor. Das geht aus einer Antwort der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen auf eine Anfrage der Linke-Abgeordneten Gaby Gottwald hervor. Zwar dauert eine Legislaturperiode in Berlin fünf Jahre, doch weil das laufende Jahr noch nicht abgeschlossen ist, beschränkt sich der Überblick auf die vergleichbare Zeit von vier Jahren.

Während von 2013 bis 2016 der Bau von 79.134 Wohnungen genehmigt wurde, waren es in den vier Jahren danach bereits 91.944 Wohnungen – also rund 12.800 mehr. Die meisten Wohnungen wurden in den vergangenen acht Jahren mit rund 26.600 in Treptow-Köpenick genehmigt, gefolgt vom Bezirk Mitte mit knapp 24.900 Wohnungen. Das Schlusslicht bildet der Bezirk Reinickendorf mit Genehmigungen für den Bau von rund 5700 Wohnungen. In den vergangenen acht Jahren wurde damit in Berlin der Bau von insgesamt 171.078 Wohnungen genehmigt. Das wäre rein rechnerisch ausreichend gewesen, um das zwischenzeitlich lange genannte Ziel von 20.000 Wohnungen pro Jahr zu erreichen. Das Problem: Nicht jede genehmigte Wohnung wird auch gebaut.