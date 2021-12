Berlin - Der neue rot-grün-rote Koalitionsvertrag ist beim Berliner Mobilitätsforscher Andreas Knie auf heftige Kritik gestoßen. „Was die Koalition zur Mobilität vereinbart hat, ist rückständige Verkehrspolitik im Retrolook“, sagte der Politikwissenschaftler, der am Wissenschaftszentrum Berlin arbeitet, der Berliner Zeitung. „Das fällt weit hinter internationalen Standards zurück und ist nicht mehr zeitgemäß.“

Die Koalition habe weder Ziele noch Instrumente für eine nachhaltige Verkehrspolitik festgelegt, so Knie. „SPD und Linke haben alles dafür getan, dass die Berliner weiterhin größtenteils ungehindert Auto fahren können. Sie haben sich gegenüber den Grünen durchgesetzt. Das Kapitel zur Mobilität ist ein Sammelsurium, das keine Prioritäten setzt.“

Anwohnervignette müsste bis zu 800 Euro im Jahr kosten – nicht 120 Euro

Trotz grüner Beteiligung an der neuen Landesregierung bleibe das Auto „fester Kernbestandteil des Berliner Verkehrs“, sagte der Wissenschaftler, der selbst Grünen-Mitglied ist. „Der neue Koalitionsvertrag lässt es zu, dass deren Zahl weiter wachsen kann. Nicht mehr lange, dann wird Berlin in Privatautos ersticken.“

Wie berichtet haben die SPD, die Grünen und die Linke vereinbart, dass die Gebühr für den Anwohnerparkausweis spätestens 2023 von 10,20 auf 120 Euro im Jahr steigt. „Damit wird Berlin auch künftig weit hinter den internationalen Standards zurückbleiben“, kommentierte Knie. In Paris und anderen Metropolen gingen Kommunalpolitiker die Mobilitätswende entschiedener an, werde mehr Platz für umweltfreundliche Fortbewegungsarten geschaffen. „Würden wir uns an anderen großen Städten in Europa orientieren, müsste die Parkvignette 500 bis 800 Euro pro Jahr kosten.“ Der Mobilitätsforscher bemängelte auch, dass es in Berlin weiterhin keine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung geben wird, die das gesamte Stadtgebiet erfasst.

dpa/Uwe Anspach Andreas Knie (60), Politikwissenschaftler und Mobilitätsforscher, arbeitet am Wissenschaftszentrum Berlin und lehrt an der Technischen Universität.

„Noch rückständiger ist das Festhalten an dem alten Plan, zwischen Marzahn und Köpenick die Tangentialverbindung Ost zu bauen. Mir ist völlig unklar, wie man im Jahr 2021 angesichts der Diskussion um Erderhitzung und Klimakatstrophe noch den Bau einer vierspurigen Straße planen kann. Dieses Projekt aus dem Ost-Berliner Generalverkehrsplan von 1968 ist aus heutiger Sicht nicht nur sinnlos, es wird auch viel Wald in der Wuhlheide zerstören“, sagte Knie. „Genauso unpassend ist, dass der Weiterbau der Autobahn A100 von Neukölln nach Treptow akzeptiert wird. Für den 16. Bauabschnitt wäre stattdessen ein sofortiger Baustopp angemessen.“

Knie äußerte sich auch zu den Plänen der Koalition für den Berliner Nahverkehr. „Zu der Politik im Retrolook passt auch die Ankündigung, die Planung von fünf U-Bahnstrecken zu intensivieren und Nutzen-Kosten-Untersuchungen für Verlängerungen der U2, U3, U7 sowie U8 vorzubereiten. Das erinnert an West-Berlin in den 1960er- bis 1980er-Jahren, als den Autofahrern signalisiert wurde: Keine Sorge, wir kommen euch nicht in die Quere!“ Es sei „unglaublich“, dass die rot-grün-rote Koalition Jahrzehnte später die alte Symbolpolitik fortsetze. „Über die Verlängerung der U8 ins Märkische Viertel könnte man vielleicht noch reden. Doch die anderen U-Bahn-Neubaustrecken binden nur kostbare Planungskapazitäten, und sie werden nicht gebraucht – schon gar nicht die U7 von Rudow zum BER, der bereits sehr gut auf der Schiene an Berlin angebunden ist.“

„Kein Mensch braucht in Berlin Seilbahnen!“

Auch ein Teil der Straßenbahnprojekte, die der Koalitionsvertrag auflistet, werde nicht benötigt, ergänzte der Wissenschaftler. „Ein Beispiel ist die geplante Strecke von der Warschauer Straße durch Kreuzberg zum Hermannplatz. Als Vorhaben, das schon zu Beginn der 1930er-Jahre erwogen wurde, ist es ein weiteres Beispiel für die alten Projekte, die von der Koalition jetzt aufgewärmt werden.“

Wie berichtet hat Rot-Grün-Rot außerdem vereinbart, die Seilbahn zu den Gärten der Welt im Bezirk Marzahn-Hellersdorf in den Nahverkehr und den VBB-Tarif zu integrieren. Außerdem wurde beschlossen, dass die Koalition in einer Potenzialstudie bis 2023 prüfen lässt, ob weitere Seilbahnen in Berlin eine sinnvolle Ergänzung des Nahverkehrs darstellen können. „Kein Mensch braucht in Berlin Seilbahnen! Seilbahnen lösen keines unserer gegenwärtigen Verkehrsprobleme“, sagte Knie. „Auch sie würden Planer nur davon abhalten, sich mit anderen, wichtigeren Dingen zu befassen.“

„Es ist ein Feld, auf dem die Grünen nur verlieren können“

Im Kapitel zur Stadtentwicklung heißt es, dass die neue Koalition in Abstimmung mit dem Bund den Rückbau von zwei Autobahnen im Südwesten Berlins planen soll. „Die Autobahn A103 und die frühere A104, jetzt ein Ast der A100, sind Denkmäler der falschen Verkehrspolitik früherer Zeiten. Dass ihr Abriss geplant werden soll, ist längst überfällig“, sagte der WZB-Forscher. „Ich erinnere aber daran, dass diese Projekte schon längst angestoßen worden sind. Ich glaube nicht, dass die neue Koalition sie vorantreiben wird.“

Knie äußerte sich nicht zu Spekulationen, wer Nachfolgerin oder Nachfolger der Grünen-Verkehrssenatorin Regine Günther wird. Wie berichtet ist Werner Graf, Abgeordneter und Landesvorsitzender der Grünen, für den wichtigen Senatsposten im Gespräch. Dem Vernehmen nach ist nicht ausgeschlossen, dass er noch diese Woche nominiert wird.

TU-Wissenschaftlerin: Akzeptanz der Bürger ist wichtig

„So, wie die Berliner Verkehrspolitik in den kommenden vier Jahren aussehen soll, sind für die Grünen in diesem Bereich keine Meriten mehr zu holen“, so Knies Analyse. „Es ist ein Feld, auf dem die Grünen nur verlieren können.“

Die Berliner Mobilitätsforscherin Sophia Becker hat den rot-grün-roten Koalitionsvertrag wie berichtet deutlich wohlwollender bewertet. „Die angekündigte Erhöhung der Kurzzeitparkgebühren und der Gebühr für den Anwohnerparkausweis sind aus meiner Sicht ein guter Schritt in Richtung Mobilitätswende“, sagte die Professorin für Nachhaltige Mobilität und transdisziplinäre Forschungsmethoden an der Technischen Universität Berlin zur Berliner Zeitung. „Ich kann die neue Koalition aber verstehen, wenn sie sagt, dass man die Akzeptanz der Bürger nicht aus den Augen verlieren darf.“ Der Jahrestarif für die Parkvignette könne „nicht gleich auf 500 Euro im Jahr springen“.