Freibad Spucki: Gewalttaten stoppen Sanierung – Berliner Bäderbetriebe: „Keine Kapazitäten frei“

Während viele Berliner Freibäder derzeit mit Besuchermassen und Gewaltproblemen zu kämpfen haben, gibt es auch Schwimmbäder, die ungenutzt leer stehen. Das einst so beliebte Sommerbad Spucki in Lichterfelde erinnert an lachende Kindergesichter, plaudernde Mütter und ausgelassene Sommerstunden. Kann aus dieser Erinnerung jemals wieder Realität werden?

Verlassen wirkt das Gelände am Hindenburgdamm Nummer 9. Nur ein paar Laubreste liegen vor der Tür. Im vergangenen Jahr, genau zu dieser Zeit, haben sich hier noch Badegäste vergnügt, Wassereis bestellt und das ein oder andere Kind hat eifrig für das Seepferdchen-Abzeichen geübt. Jetzt ist das alles nicht mehr möglich, das Bad ist seit September vergangenen Jahres geschlossen. Es ist unklar, wie es mit dem Bäderbetrieb weitergeht. Doch der Wunsch der Anwohner nach einer Wiedereröffnung ist groß, sie haben sogar eine Petition gestartet. Was viele aber nicht wissen: Im Hintergrund schwelt auch noch ein Rechtsstreit zwischen dem ehemaligen Pächter und den Berliner Bäder-Betrieben (BBB) des Landes Berlin.

Anwohner sammelte schon 1009 Unterschriften für Erhalt des Bades

„Es ist eine Schande, wie dieses Bad verkommt, und ich habe den Eindruck, niemand fühlt sich dafür zuständig, wie so oft“, sagt ein Anwohner, der jetzt auch eine öffentliche Petition ins Leben gerufen und schon 1009 Unterschriften gesammelt hat. „Unser Bezirk braucht dieses Schwimmbad, damit Familien und begeisterte Schwimmer und Schwimmerinnen nicht in das Umland beziehungsweise in benachbarte Bezirke fahren müssen“, heißt es unter anderem in dem Schreiben.

Der gebürtige Lankwitzer fordert eine sofortige Sanierung, bevor noch mehr Schäden entstehen. Er hat in Lichterfelde am Kranoldplatz und schließlich im Bismarckviertel gelebt. Grund dafür seien gerade „das Flair, die Umgebung und alles drum herum“. In Schönberg habe es ihm „nicht gefallen, zu laut, zu dreckig, zu wenig Grün“. Im Bezirk Steglitz-Zehlendorf gefalle es ihm viel besser und dazu gehöre eben auch das Kinderschwimmbad Spucki.

Das besonders von Familien gern besuchte Freibad wurde vergangenen September geschlossen, weil der Pachtvertrag mit dem Betreiber nicht verlängert worden ist. Verhandlungen über eine Fortführung des Bades scheiterten. Im Hintergrund führten unterschiedliche Auffassungen und Forderungen zu einem Konflikt zwischen dem Pächter und den BBB. Nun soll ein Gericht die Angelegenheit klären. Ein Verhandlungstermin stehe allerdings noch nicht fest, wie die Rechtsanwältin Michaela Mumm-von Oldenburg des Pächter E&D City Wellness UG der Berliner Zeitung mitteilt.

Das Sommerbad in Lichterfelde schloss vergangenen September seine Türen und hat seitdem nicht wieder geöffnet. Kerstin Hense

Reparaturkosten von mehr als 120.000 Euro: Rettung durch Saunaanlage?

„Meine Mandantin betrieb das Bad über einen Zeitraum von zehn Jahren äußerst erfolgreich“, sagt Mumm-von Oldenburg weiter. Das Bad sei bei den Besuchern sehr beliebt gewesen. Während der Pachtzeit seien umfangreiche Sanierungsmaßnahmen von der Pächterin durchgeführt worden. Doch nicht alles konnte repariert werden: „Bereits zu Beginn des Pachtverhältnisses trat ein erheblicher Schaden an der Chloranlage auf, der nicht mehr repariert werden konnte.“

Die Kosten für die Reparatur hätten insgesamt über 120.000 Euro gekostet, das könne ihre Mandantin unmöglich bezahlen. Die Pächterin habe versucht, den Betrieb durch zusätzliche Maßnahmen, wie den Betrieb der Sauna, wirtschaftlich erfolgreich zu halten.

Die Saunaanlage im Sommerbad Berlin-Lichterfelde sollte unter anderem das Schwimmbad retten. Kerstin Hense

Wasserschaden im Jahr 2021: „Das Land Berlin handelt nicht marktorientiert“

„Das Land Berlin handelt wie eine Behörde und nicht marktorientiert“, sagt die Juristin. Ein Beispiel dafür sei die langsame Reaktion des Landes Berlin auf einen Wasserschaden Ende 2021, der zur Schließung des Bades führte. Laut der Anwältin hätte die Reparatur kurzfristig erfolgen können, doch das Land habe über ein Jahr benötigt, um die Reparaturarbeiten in Auftrag zu geben. „Eine solche Verzögerung wäre in der freien Wirtschaft undenkbar.“

Zudem habe die Betriebsausfallversicherung ihrer Mandantin nach fast zwei Jahren nur einen Bruchteil des tatsächlichen Schadens erstattet. Der Betrieb habe nur aufrechterhalten werden können, weil es sich um ein Familienunternehmen gehandelt habe und die gesamte Familie teilweise unentgeltlich mitgearbeitet habe, sagt sie.

Fristlos gekündigt – Anwältin: Konflikt hat sich in der Corona-Pandemie zugespitzt

Der Konflikt soll sich laut Anwältin Mumm-von Oldenburg in der Pandemie zugespitzt haben. „Während der coronabedingten Schließung wurde meiner Mandantin fristlos gekündigt.“ Grund seien Mietrückstände gewesen, obwohl die Rechtslage bezüglich der Mietzahlungen während einer behördlich angeordneten Schließung unklar gewesen sei – „und noch unklar ist“, sagt sie. Der Bundesgerichtshof (BGH) habe bereits festgestellt, dass in solchen Fällen nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen weiterhin Mietzahlungen bei Gewerbeobjekten während einer behördlichen coronabedingten Schließung verlangt werden können und dass es immer einer Interessenabwägung bedürfe, da hier nicht eine einseitige Abwälzung auf den Pächter erfolgen könne.

Diese Situation habe zu erheblichen Kosten für ihre Mandantin im Zusammenhang mit rechtlichen Auseinandersetzungen geführt. Sie habe zu Recht erwartet, dass solche Fragen einvernehmlich geregelt werden, ohne dass es zu drastischen Maßnahmen wie einer fristlosen Kündigung komme. „Nur durch erheblichen Einsatz, auch meinerseits, gelang es, das Pachtverhältnis bis zum regulären Ende am 30. September aufrechtzuerhalten, damit die Menschen das Bad in Lichterfelde bis Herbst 2022 nutzen konnten“, sagt Mumm-von Oldenburg.

Das Land Berlin solle Unternehmen wie das ihrer Mandantin wertschätzen, die trotz Herausforderungen wie Bürokratie, Personalmangel, stark gestiegenen Energiekosten, Sicherheitsrisiken und anderen Faktoren einen Betrieb das ganze Jahr über, einschließlich Wochenenden und Feiertagen, aufrechterhalten, findet die Juristin.

Und was sagen die BBB zu den Vorwürfen? Sie wollten sich auf Anfrage der Berliner Zeitung nicht zum Rechtsstreit äußern. „Wir können derzeit keine weiteren Aussagen treffen. Wir bitten um Verständnis“, teilt eine Sprecherin mit. Zudem hatte die Berliner Zeitung bei den Betrieben nachgefragt, ob eine Besichtigung des Spuckis möglich sei, um sich einmal vor Ort ein Bild über die Lage zu machen. Doch die Reporter erhielten eine Absage.

Gewalt in den Bädern hat höhere Priorität als die Sanierung

„Aufgrund der aktuellen Debatte zu Gewalt in den Bädern und der damit verbundenen Vielzahl an Anfragen bitten wir um Verständnis, dass wir derzeit keine Kapazitäten frei haben, um Ihnen eine Besichtigung des Sommerbades Lichterfelde zu ermöglichen“, sagt eine Sprecherin der BBB auf Anfrage. Dennoch liest man nicht selten, dass das Schwimmbecken nicht das eigentliche Problem sei. Welche Maßnahmen müssen tatsächlich getroffen werden?

„Leider ist der gesamte Standort, auch das Sommerbad, technisch in einem so desolaten Zustand, dass es nicht sicher betrieben werden kann“, sagt die Sprecherin weiter. Alleine die Instandsetzung des Sommerbades würde einen größeren Zeitraum in Anspruch nehmen. Außerdem fehle dafür ohnehin die Finanzierung. Das bedeutet: „Das Sommerbad und auch die Sauna können erst einmal nicht mehr in Betrieb genommen werden.“

Der Standort Hindenburgdamm mit Sommerbad und Saunaanlage wurde nach Beendigung des Pachtvertrages an die BBB zurückgegeben. Eine Standortanalyse zur Weiterentwicklung der gesamten Liegenschaft sei noch in Auswertung und Abstimmung. „Daher können wir zum aktuellen Zeitpunkt noch keine Aussage zu den weiteren Planungen für diesen Standort machen“, sagt die Sprecherin schließlich.



