Ein Radfahrer hat am Donnerstag in Friedrichshain zwei Polizisten verletzt. Der 48-Jährige war den Beamten gegen 13.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen, als er an der Kreuzung Rigaer, Ecke Proskauer Straße eine rote Ampel missachtete.



Nach Darstellung der Polizei forderte einer der beiden Polizisten ihn mit einer Anhaltekelle und durch laute Ansprache auf, stehenzubleiben. Doch der Radler wechselte stattdessen auf die Gegenfahrbahn, um nicht anhalten zu müssen. Der Polizist trat ihm abermals in den Weg und forderte ihn erneut auf, stehenzubleiben. Auch diese zweite Aufforderung ignorierte der Mann, sodass der Beamte und ein weiterer Kollege den Radfahrer an einem Arm festhielten, bis er anhielt.

Laut Polizei ließ sich der 48-Jährige plötzlich auf die linke Seite fallen und riss die beiden Polizisten mit sich zu Boden, die dadurch an den Beinen verletzt wurden. Auch der Radfahrer verletzte sich durch den Sturz an Hand, Knie und Rumpf.



Während der Aufnahme der Personalien und der Bearbeitung des Sachverhalts durch Polizisten solidarisierten sich bis zu 20 umstehende Personen mit dem Radfahrer. Zu Handgreiflichkeiten kam es allerdings nicht. Immer wieder gibt es in dem Kiez Attacken auf Polizisten und deren Autos. Nur wenige hundert Meter weiter befindet sich das teilbesetzte Haus „Rigaer 94“, von dem nach Erkenntnissen der Polizei viele Angriffe ausgehen.



Nach Feststellung seiner Identität durfte der 48-Jährige seinen Weg fortsetzen. Angaben der Polizei zufolge muss er sich nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen des Rotlichtverstoßes verantworten.