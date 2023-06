Die Holzbank, auf der sich ein Mann zum Schlafen hingelegt hat, wird gleich nicht mehr da sein. Schmutzinseln auf dem Asphalt zeigen an, wo kürzlich noch Pflanzkübel mit Bäumen und Blumen standen. Auf dem Straßenabschnitt, über den in Berlin in den vergangenen Wochen am heftigsten diskutiert worden ist, soll nun alles besser werden. Die neue Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) hat veranlasst, dass der Fußgängerbereich in der Friedrichstraße zum 1. Juli verschwindet. Das Straßenmobiliar, von dem sich viele provoziert fühlten, ist schon weg. Ab Sonnabend dürfen auf den 500 Metern wieder Autos fahren. Zeit für einen letzten Spaziergang auf der Fahrbahn.

„Jetzt wird hier schon wieder etwas geändert!“ Die Frau im grauen Hosenanzug wirkt alles andere als erfreut. Auf dem Weg ins Büro schaut sie dabei zu, wie Männer in Arbeitskleidung einen der letzten Pflanzkübel an den Haken nehmen. Sie habe sich so daran gewöhnt, wie die Straße jetzt aussieht, an die Sitzgelegenheiten und das Grün, sagt die Frau. Doch die Mitarbeiter der Gartenbaufirma Hartmann arbeiten die letzten Posten ihres Auftrags vom Bezirksamt Mitte ab. Sie hieven die tonnenschwere Konstruktion, in der junge Bäume sprießen, auf den Lastwagen. Mit ihr landet auch die Holzbank, auf der eben noch ein Wohnungsloser geschlafen hatte, auf dem großen Lkw.

Der Großteil des Stadtmobiliars, das zwischen der Kronen- und der Französischen Straße auf der Fahrbahn stand, ist schon weg. Die mehr als 90 Möbelstücke, die das Bezirksamt einst aufstellen ließ, werden nun an anderen Orten in Mitte wieder auftauchen. Zumindest bei gutem Wetter und an Arbeitstagen waren die Bänke besetzt mit vielen Menschen. Doch das Mobiliar hat Kritiker und Skeptiker seit jeher besonders gestört: hässlich, provisorisch, einer Metropole nicht würdig. Also weg damit. Vielleicht spielt auch Zorn darüber mit, dass Grünen-Politiker ein Stück Straßeninfrastruktur aus dem täglichen Rattenrennen herausgenommen und scheinbar dem Müßiggang überantwortet haben. Dabei sind hier vor allem Mitarbeiter aus den umliegenden Büros unterwegs. Und manchmal scheinen tatsächlich Einkaufsbummler unterwegs zu sein.

Schon jetzt sind wieder Autos auf der Friedrichstraße unterwegs

Die Gastronomie hat ihr Mobiliar ebenfalls schon abgebaut. Wo man noch vor Kurzem vor dem Frittenwerk unter freiem Himmel Pommes mit Bratensoße essen konnte, warten zurückgelassene Sonnenschirme auf dem Asphalt darauf, abgeholt zu werden. Auch das Einstein Ecke Kronenstraße hat die Fahrbahn geräumt. Die Spatzen müssen jetzt auf den Gehweg fliegen, um Kuchenkrümel futtern zu können. Dort stehen Stühle und Tische nun eng aufgereiht. Viel Platz bleibt auf dem Trottoir dennoch nicht.

Die Friedrichstraße sieht fast wieder aus ein ganz gewöhnlicher Verkehrsweg, wenn auch im Unterschied zu anderen Berliner Straßen ohne Bäume. Eine breite Fahrbahn, zwei schmale Gehwege, nichts Besonderes mehr. Dass so gut wie nichts mehr herumsteht, sehen einige Radfahrer als Einladung, noch energischer in die Pedale zu treten – wobei ihnen zunehmend Autos Konkurrenz machen, deren Fahrer die Wiedereröffnung schon mal vorwegnehmen. Bereits auf der „Flaniermeile“, die von Ende August 2020 bis nach einer Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts im Herbst 2022 hier bestand, durfte Rad gefahren werden. Auch als die Grünen-Stadträtin Almut Neumann den Abschnitt Ende Januar erneut für Fußgänger öffnen ließ, wurden Fahrräder erlaubt – und E-Scooter.

Im Eckhaus Friedrichstraße 185–190 residiert die Rechtsanwalts- und Notarkanzlei Leinemann Partner. Dort beschreibt man die Situation mit juristischer Zurückhaltung. Die Erfahrungen mit dem Radverkehr würden unter den Kollegen „kontrovers diskutiert“, sagt Kanzleimanager Frank Weuthen. Nicht wenige Radfahrer würden zu schnell und rücksichtslos fahren. Dass wieder Autos fahren dürfen, sieht Weuthen positiv. „In den Parallelstraßen, die den Ausweichverkehr aufnehmen mussten, wird sich das positiv bemerkbar machen.“ Wobei Ralf Leinemann, der Chef der Kanzlei, einen Vorschlag hat: Einbahnstraßen könnten die Situation in dem Viertel entspannen.

Bahn frei für Autos: Am Donnerstag hebt ein Kran der Lübarser Gartenbaufirma Hartmann einen der letzten verbliebenen Pflanzkübel auf einen Lastwagen – eines von mehr als 90 Straßenmöbelstücken, die hier standen. Christophe Gateau/dpa

Die beiden leeren Ladenlokale in dem Gebäude, in dem sich die Kanzlei befindet, sind nicht die einzigen aufgegebenen Geschäfte, die in der Friedrichstraße schlechte Laune verbreiten und Sorgen bereiten: Wer macht als Nächstes zu? „Dauerhaft geschlossen“ heißt es im Internet über die einstige Filiale des Modeanbieters Marc Cain im Haus 61, und wenn man durch die inzwischen mit Plakaten zugekleisterten Glasscheiben schaut, ist das unmittelbar glaubhaft. „Dauerhaft geschlossen“ steht auch auf den Zetteln, die am einstigen Flagship Store von Marcell von Berlin an der Friedrichstraße 172 kleben.

Besuchen Sie uns am Kurfürstendamm und in der Mall of Berlin!

Im Russischen Haus, das dem russischen Staat gehört, stehen alle Geschäfte leer. Der Juwelier Bucherer ist ein paar Häuser weitergezogen, Escada ist insolvent. Die meisten Schaufenster sind leer, in anderen kaschieren große Naturbilder aus Transbaikalien und anderen Regionen die Leere. Das graue Trumm aus den 1980er-Jahren mit seinen sieben Stockwerken wirkt wie ein etwas vierschrötiges Familienmitglied, das plötzlich kriminell geworden ist und mit dem niemand mehr etwas zu tun haben will. Zwar werben bunte Anzeigentafeln für ein Studium in Russland und den Film „Der kleine Prinz“ in russischer Sprache, drinnen gibt es Lunch ab zwölf Euro. Doch es ist kaum etwas los.

Schmuckhändler Thomas Sabo, der sein Geschäft im Haus 183 aufgegeben hat, empfiehlt der Kundschaft ausgerechnet zwei Orte, die man an der Friedrichstraße als Hauptkonkurrenz empfindet. Auf einem Aushang lädt er zu einem Besuch in den Sabo-Filialen am Kurfürstendamm und in der Mall of Berlin am Leipziger Platz ein.

Abgebaut: Auch die Verkehrszeichen für den Fußgängerbereich verschwinden. Emmanuele Contini/Berliner Zeitung

Boulevard of Broken Dreams. Boulevard der zerbrochenen Träume: Das wäre ein passender Titel für einen Film über diesen Teil der Friedrichstraße. In den 1990er-Jahren keimte die Hoffnung, dass der schmale, größtenteils von ziemlich kalter Investorenarchitektur gesäumte Abschnitt zum Ost-Kudamm aufsteigt. Doch so sehr das Aschenputtel sein Grau zu übertünchen versuchte, es blieb immer hinter dem großen Bruder im Westen zurück, der bis heute mit breiten Gehwegen und Straßengrün prunkt. Und stets blieb die Frage aller Fragen offen: Wofür braucht Berlin die Friedrichstraße?

Sogar der ADAC war anfangs für einen Fußgängerbereich

Nachdem der ADAC, zeitweise von der SPD unterstützt, 2016 einen Fußgängerbereich vorgeschlagen hatten, nahmen sich die Grünen im Bezirksamt und damals auch noch im Senat der Straße an. Aber auch ihr Traum, der Tristesse mit 65 Bäumen abzuhelfen, zerbrach. Erst die „Flaniermeile“, dann die zweite Öffnung für Fußgänger im Januar hätten der Friedrichstraße geschadet, sagen Kritiker. Manche Schilderungen ließen den Eindruck entstehen, als handele es sich um ein Katastrophengebiet.

Corona, die allgemeine Krise des Einzelhandels, innerstädtische Konkurrenz würden sich ebenso auswirken, lautet die Entgegnung. Verbunden mit der Frage, warum nun angeblich alles besser werden soll, wenn auch auf diesem Teil der Friedrichstraße wieder Autos fahren und parken dürfen? Doch eine positive Vision scheint es nicht zu geben.

Als Fußgängerbereich, als Sommerstraße mit Festen, Musik, Kino und Outdoor-Fitness (das alles war geplant), hätte sie eine Chance gehabt, sich in Berlin zu profilieren. Egal: Die Verkehrssenatorin hat den Stecker gezogen. Manja Schreiner, promovierte Juristin, hob die sofortige Vollziehung der Anordnung auf, mit der Stadträtin Almut Neumann, eine frühere Richterin, den Abschnitt dauerhaft zum Fußgängerbereich machen wollte. Fast 20 Bürger hatten Widerspruch eingelegt. Im Herbst will der Senat ein Verfahren zur Gestaltung der historischen Mitte starten. Die nächsten Träume können reifen.

Niveaulos, einer Weltstadt nicht würdig, hässlich: Die „Flaniermeile“, die Ende August 2020 in der Friedrichstraße eingerichtet wurde und bis zum Herbst 2022 bestand, stieß bei manchen auf Kritik. Dirk Sattler/imago

Selbst bei Sonnenlicht, selbst wenn viele Fußgänger unterwegs sind, erinnert die Friedrichstraße an eine der bedrohlich leer wirkenden Stadtlandschaften des italienischen Malers Giorgio de Chirico. Ist das merkwürdige Objekt vor dem Haus 182 ebenfalls ein Kunstwerk? „Notstellplatz. Keine weiteren Fahrräder abstellen“, steht neben einer Stahlkonstruktion auf einem Schild. Die beiden Fahrräder, die verbotenerweise angekettet wurden, werden nicht mehr lange an diesem Platz verweilen.

Das ist die Tragödie der Friedrichstraße: Menschen, die sich als Freunde der Straße bezeichnen, haben es nicht geschafft, eine positive Vision zu verankern. Boulevard of Broken Dreams: In diesem Dauerschauspiel, das einer Tragödie ähnelt, wird am 1. Juli der nächste Akt beginnen. Wie ein Happy End aussehen könnte, ist unklar.