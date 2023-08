Berlin für 20 Euro: Tigermücke und Reptilien – Unterwegs auf dem Neuen See im Tiergarten

Eine Dolle wackelt, dieses Teil aus Metall. Es erinnert entfernt an eine Stimmgabel, steckt oben in einer runden Öffnung der Bordwand. Zwei gibt es davon, einmal auf der linken, einmal auf der rechten Seite. Darin liegen die Ruder, von Fachleuten Skulls genannt, also unter anderen von mir. Als früherer Ruderer habe ich diese Bootstour vorgeschlagen. Es ging darum, zu einer Sommerserie der Berliner Zeitung eine lustige Freizeitbeschäftigung für die Großstadt beizusteuern. Einzige Bedingung: Sie darf nicht mehr als 20 Euro kosten.

Berlin ist ja ideal für einen Ausflug auf dem Wasser. Sei es im Kajak, auf einem Board oder eben mit einem Ruderkahn, der Perspektivwechsel lohnt sich. Leihstationen gibt es einige und jede Menge Wasser sowieso. 58,9 Quadratkilometer hat die deutsche Kapitale davon vorzuweisen. Durch sie hindurch fließen mehr oder weniger zügig Spree, Dahme und Havel in einer Länge von 89 Kilometern insgesamt. Dazu 67 Kilometer an Kanälen. Und erst der Müggelsee: Mit 7,6 Quadratkilometern ist er der größte. Ebenso kommt es zu Absurditäten wie zum Beispiel in Tegel mit einem Flughafensee ohne Flughafen. Seine 34 Meter Tiefe sind unerreicht.

Typisch für Berlin ist auch der Neue See. Für ihn habe ich mich entschieden, weil er sich mitten in der Stadt befindet und doch im Grünen, im Tiergarten. Einheimische nutzen den Park zur körperlichen Ertüchtigung oder Erholung oder zu beidem und stolpern an jeder Ecke über Touristen, die Selfies vor einer der zahlreichen Statuen oder vor Einheimischen machen.



An die wackelnde Dolle werde ich mich schon gewöhnen. Ich hätte den jungen Mann vom Verleih gern über diesen Schaden unterrichtet, aber ich wusste aus dem Stegreif nicht, was Dolle auf Englisch heißt, und des Deutschen schien er nicht mächtig zu sein. Außerdem wollte ich ihn nicht noch mehr verärgern. Er sah schon missgestimmt genug aus in seinem Holzkabuff neben dem Café am Neuen See, als ich ihn fragte, warum er noch nicht geöffnet habe, da es doch 12 Uhr sei und im Internet 12 Uhr als Öffnungszeit stehe. „No sun. One o’clock.“ Ich liebe Berlin für den sachlichen Umgangston seiner Bewohner, der keinen internationalen Vergleich zu scheuen braucht – einfach Weltniveau.

Noch im Kostenrahmen: 14 Euro fürs Boot zuzüglich Trinkgeld

So gelangweilt sich der Verleihangestellte auch gibt, so sehr entpuppt er sich doch als Koryphäe seines Fachs, denn um Punkt ein Uhr kämpft sich die Sonne durch die graue Wolkendecke, und er begleitet mich über einen hölzernen Steg, um mir Boot Nummer sechs auszuhändigen. Nicht ohne mir zuvor für diese Dienstleistung 14 Euro zuzüglich eines Trinkgelds von 1,50 Euro in Rechnung gestellt zu haben. „One hour.“ Eine Stunde, klar, die dürfte für ausreichend Abwechslung vom Alltag sorgen. Was ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht weiß: Das Highlight kommt erst gegen Ende der Tour.

Beim Boot angelangt, bemerke ich gewisse optische Unterschiede gegenüber jenem Material, das ich von meiner sportlichen Laufbahn über die Jahrzehnte in Erinnerung behalten habe. Läge Nummer sechs neben einem Skiff, einem Renneiner, sähe das aus wie ein feister Sumo-Ringer neben einem ausgehungerten Marathonläufer. Vermutlich war in dem Pott schon Peter Joseph Lenné unterwegs, anno 1840, kurz nachdem der Tiergarten seinen Plänen entsprechend umgestaltet wurde.

Unser Autor, rudernd in jungen Jahren, stilistisch so unsauber wie heutzutage. Privat

Nichts ist unmöglich. Das merke ich auch, als der Kahn losgleitet, ich muss es wirklich so sagen: Er gleitet! Die Touristen, die sich am Steg mit bunten Getränken scheinbar erwartungsvoll in ihren Liegestühlen vorbeugen, werde ich enttäuschen. Nein, der alte Sack geht nicht baden. Obwohl ich Rollsitz und Stemmbrettschuhe schon sehr vermisse und leicht verkrampft an einer Bank klebe, auf die mein Hintern dreimal passen würde. Mit kräftigen Schlägen peitsche ich Wasserfontänen über den See, weil backbord das Skull immer wieder herausflutscht, der Dolle wegen, aber ich finde zu einem angemessenen Rhythmus: plapp-flapp, plapp-wusch, plapp-flapp, plapp-flapp, plapp-wusch!

Die erste Biegung ist genommen. Ich höre Gelächter und spanische Wortfetzen. Als ich mich umdrehe, sehe ich zwei Frauen, die mit Nummer elf Kurs auf das gegenüberliegende Ufer nehmen. Mit ihren Dollen scheint alles in Ordnung zu sein. Ich halte es trotzdem für ratsam, ihnen weiträumig aus dem Weg zu gehen. Noch ist genug Platz dafür. Anders sähe es wahrscheinlich aus, wenn jetzt die gesamte Flotte mit etwa einem Dutzend Kähnen unterwegs wäre.

Der Neue See ist ja streng genommen nur ein etwas zu groß geratener Tümpel, Überbleibsel einer Ansammlung von Wasser namens Schafgraben. Das las ich im Internet. Wie groß der See heutzutage ist, habe ich nirgendwo finden können, aber ich würde ihn dem Stadtplan zufolge mit all seinen Verzweigungen vom Südosten des Parks bis zur Straße des 17. Juni auf rund 2000 Meter Länge taxieren. Das entspräche den Dimensionen einer Regattastrecke, aber den Weltrekord des Neuseeländers Robert Manson von 6:30,74 Minuten kann ich getrost vergessen. Nicht nur wegen des Sumo-Kahns, der Dolle, der vielen Kurven und mangelhafter persönlicher Fitness. Pinnen aus Metall ragen mancherorts aus dem Wasser, gebieten allzu umtriebigen Freizeitaktivisten Einhalt, hindern sie daran, tief ins Unterholz vorzudringen.

Diese Vorkehrung dient der Natur und ihrem Schutz, habe ich gelesen. Von beidem erkenne ich viel. Zum Beispiel auf einer großen Insel. Irgendwo stand, dass bis in die Neunzigerjahre eine Brücke vom Uferweg aus dort hinüberführte. Damit die Tiere ihre Ruhe haben, wurde sie abgerissen. Das hat offensichtlich funktioniert. Das Abreißen wie das In-Ruhe-Lassen. Enten hocken dicht am Wasser. Ein Graureiher schaut zu mir herüber. Mit seinem Blick würde er gut zu den Touristen vorhin in den Liegestühlen passen, doch auch ihm tue ich nicht den Gefallen, Nummer sechs zum Kentern zu bringen.

Ein Tier am Neuen See, das dort nicht hingehört

Ich halte ökologisch verträglich Abstand und probiere eine kurze Wende über Steuerbord. Der Kahn dreht sich um die eigene Achse, das Ufer des Neuen Sees zieht an mir vorüber. Ein Typ mit Tüte tippelt drüben hin und her, als würde er in der Abgeschiedenheit unter Laubbäumen einen Modetanz für den nächsten geselligen Nachmittag in seinem Seniorenheim einstudieren. Falls er doch nur ein Flaschensammler sein sollte, hat er Pech. Jedenfalls kann ich in der Umgebung weder Flaschen noch Mülleimer entdecken.

Nummer acht zieht an mir vorüber, darin ein stummes Pärchen, vermutlich in der trügerischen Hoffnung, weiter als bis zur Barriere hinter der nächsten Biegung zu kommen. Komisch, denke ich in dem Moment, dass noch niemand die Idee hatte, auf dieses typisch berlinische Fleckchen Erde typisch berlinische Klötzchenarchitektur zu knallen. Mit 210 Hektar ist der Tiergarten immerhin fast so groß wie das Tempelhofer Feld mit seinen rund 300 Hektar, und für dieses Areal gibt es schließlich ein solches Ansinnen.

Ein Reiher sucht sich am Neuen See einen Landeplatz. Sabine Gudath

Mangel an bezahlbarem Wohnraum, denke ich: Was, wenn jemand ausgerechnet hier an der Stelle etwas dagegen unternehmen will? Womöglich ein Politiker jener Parteien, denen die Stadt den chronischen Mangel zu verdanken hat? Was, wenn er vorschlagen würde, erst mal am Rand mit den Klötzchen zu beginnen, 30 Prozent sozial verträgliche Mieten, der Rest als sündhaft teures Eigentum?



Ich stutze. In mein Blickfeld gerät ein Tier, das ich an diesem See, vor dieser Insel nie erwartet hätte. Es sitzt auf einem umgestürzten Baum, der ins Wasser ragt. Das Tier reckt den Kopf in die Höhe, was einen arroganten Eindruck vermittelt. Zumal es sich nicht einen Millimeter vom Fleck bewegt, mich und die klappernde Dolle ignoriert, als wollte es sagen: „Du kannst mich mal!“

Ich greife zum Smartphone, tippe Merkmale in eine Suchmaschine, stoße auf „Trachemys scripta elegans“. Ein Abgleich von Fotos weist später tatsächlich auf die Rotwangen-Schmuckschildkröte hin. Die hat eigentlich nichts in Berlin verloren, gehört nach Nordamerika, wird wohl irgendwem ausgebüxt sein. Der Zoo ist nah.



Ich schaue vom Smartphone auf. Die Schildkröte ist weg, abgetaucht. Macht nichts, ich muss sowieso zurück. „One hour.“ Ich darf ja nicht mehr als 20 Euro ausgeben, obwohl ich noch eine Stunde dranhängen könnte, ohne Probleme, abgesehen von der Dolle. Vielleicht begegnete mir ein weiteres exotisches Tier. Ein Alligator gäbe eine großartige Story ab. Ich wäre der Liebling des Chefredakteurs. Für kurze Zeit zumindest.

Wenn das da am Neuen See mal keine Rotwangen-Schmuckschildkröte ist. Sabine Gudath

Ich muss mich allerdings mit einer Tigermücke begnügen, die ich auf dem Rückweg erschlage. Leider erst, nachdem sie mir eine schmerzhafte Schwellung am Unterarm zufügte. Bevor ich ins Grübeln komme, ob dieses Mistvieh zuvor den Tänzer mit Tüte gestochen und dieser nur deshalb so komisch herumgehampelt hat, weil er am Dengue-Fieber leidet, erreiche ich den Steg und parke vorbildlich rückwärts ein. Die Liegestuhltouristen wissen das ebenso wenig zu würdigen wie der Verleihmitarbeiter. Der manövriert Nummer sechs wortlos an eine andere Stelle und macht sie dort fest. Ich sage: „Goodbye.“ Er entgegnet: „Auf Wiedersehen.“

Mir bleiben 4,50 Euro. Mit leicht unsicherem Gang eiere ich hinüber zum Café am Neuen See. Die wackelige Dolle hat sich nachteilig auf meinen Bewegungsapparat ausgewirkt. Ich bestelle einen Milchkaffee. Die Frau am Tresen fragt: „Milk or Oat?“ Ich entscheide mich für Oat, als ich mich daran erinnere, dass das Englisch für Hafer ist. Die Kollegin an der Kasse spricht deutsch. Einen Euro kann ich noch ausgeben, dann bin ich blank. Aber der Spaß war es wert.