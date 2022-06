Zwei Monate vor der Tat hat Abdul A. die Fotos seiner Freunde von seinem Instagram-Account gelöscht und durch Suren aus dem Koran ersetzt. Der aus Afghanistan geflüchtete Mann trank keinen Alkohol mehr, wie er es zuvor getan hatte. Auch Cannabis rührte er nicht mehr an. Am Mittag des 4. September 2021 stand er auf der Güntzelstraße in Wilmersdorf, um Menschen zum Islam zu bekehren. So hat es ein Zeuge berichtet. Er sei ein Gesandter, hatte Abdul A. dem Mann erklärt. Und dass er ihn auf den richtigen Weg bringen wolle.