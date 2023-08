Blau-grüne Rüstung gegen den Klimawandel: Die Forschung hat Ideen für Berlin

Seit Jahren redet man darüber, dass Berlin besser an Klimaveränderungen angepasst werden müsse. Und jedes Jahr hört es sich in der öffentlichen Debatte so an, als sei dies völlig neu. Dabei liegen längst umfassende Pläne vor. Es gibt unzählige Projekte, eng geknüpfte Forschungsnetzwerke. Nur im Stadtbild verändert sich viel zu wenig. Was jedoch nicht an der Wissenschaft liegt. Diese ist im Raum Berlin-Brandenburg besonders aktiv dabei, Ideen zur Anpassung an intensivere Hitzewellen, längere Trockenperioden und heftigere Unwetter zu entwickeln.

So wirkten Forscher zum Beispiel am Klima-Stadtentwicklungsplan mit, der bereits 2011, also vor zwölf Jahren, vorgelegt und seitdem weiterentwickelt wurde. Die jüngste Fassung wurde 2022 beschlossen und heißt „Klima 2.0“. Die Schwerpunkte sind zusammengefasst in einer 127-seitigen Broschüre. Hier werden die wichtigsten Handlungsfelder beschrieben – bis hin zu einzelnen Maßnahmen.

Zu den Experten, die an dem Plan mitwirkten, gehören Flächen- und Entwicklungsplaner, Verkehrsforscher, Umweltsoziologen, Bau-Fachleute und Stadtentwickler aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik. Zu den Kernaussagen gehört: Grüne Flächen in der Stadt sollen nicht nur Kohlendioxid (CO₂) binden, sondern auch für „mehr Kühlung“ bei Hitze sorgen. Solche Flächen seien „zu qualifizieren“, heißt es. Dabei geht es um Stadtbäume, Parks, Wälder, Wiesen – vielfältige Formen des Berliner Grüns. Aber auch um freie Flächen für Luftschneisen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Das Regenwasser soll in der Stadt gehalten werden, nicht wegfließen

Auch sollen Wasserkreisläufe besser genutzt, Überflutungen bei Starkregen vermieden werden. Das Regenwasser soll nicht mehr über die Kanalisation abfließen, sondern in der Stadt gehalten werden. Man spricht von „blau-grünen Maßnahmen“. Blau für Wasser, grün für Bepflanzungen aller Art. Kompakte Bauweisen, eine regenerative Energiegewinnung, die Gestaltung einer „Stadt der kurzen Wege“ mit weniger Autos und besserem Nahverkehr sollen wiederum dem Ziel dienen, „Berlin schnellstmöglich klimaneutral zu gestalten“. Außerdem soll noch alles sozial gerecht und finanzierbar sein.

Wie man so etwas an verschiedenen Orten umsetzen kann, wird in verschiedensten Projekten erprobt. Um Forschung und Stadtgesellschaft zu vernetzen, gibt es das Climate Change Center Berlin Brandenburg (CCC), ein Zentrum für Forschung und Wissenstransfer. Beteiligt sind neben den Universitäten Berlins und Potsdams zum Beispiel die Charité, an der 2019 die bundesweit erste Professur für Klimawandel und Gesundheit eingerichtet wurde, und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK). Über das CCC werden in diesem Jahr 17 Projekte in den Bereichen Mobilität, Energie, Bauen und Landwirtschaft gefördert.

Für eine „blau-grüne Anpassung“ der Stadt an ein sich veränderndes Klima liefern Wissenschaftler nicht nur Ideen, sondern auch die Planungsgrundlage. So sind auf den Karten des Umweltatlas des Senats die Berliner Wärmeinseln erfasst. Und bereits seit 2001 steht dem Senat und den Bezirken eine „Planungshinweiskarte Stadtklima“ zur Verfügung, die 2015 aktualisiert wurde. Grundlagen bilden Langzeitmessungen sowie Modellierungen von Klimaforschern des PIK.

Die Belastung kann sich von Quartier zu Quartier ändern

Bereits vor acht Jahren wurde die Wärmebelastung für mehr als 60 Prozent des Stadtgebietes als „ungünstig“ oder „weniger günstig“ eingestuft. In sogenannten Tropennächten (ab 20 Grad Celsius) könne es in bestimmten Wärmeinseln der Berliner Innenstadt fünf bis zehn Grad wärmer sein als am Stadtrand, hieß es bei der Vorstellung der bis heute aktuellen Karte. Als besonders groß wurde das Risiko für Bewohner in den Ortsteilen Gesundbrunnen, Mitte, Moabit, Tiergarten, Wedding und Neukölln eingeschätzt – mit hohen Bebauungsdichten, starken Wärmebelastungen im Sommer und sozioökonomischen Bedingungen, die die Gesundheit beeinträchtigen.

Doch die Belastung kann auch von Quartier zu Quartier, von Platz zu Platz unterschiedlich hoch sein. Deshalb wurde Berlin einem Raster überzogen, dessen einzelne Quadrate zehn mal zehn Meter groß sind. Zu den Quartieren mit den wärmsten Nächten in Berlin gehörten den Angaben zufolge der Beusselkiez in Moabit, der Ludwigkirchplatz und der Savignyplatz in Charlottenburg sowie der Nikolsburger Platz in Wilmersdorf.

Aber auch in Randbezirken wie Spandau und Köpenick gibt es Unterschiede, je nachdem, wie dicht bebaut ein Quartier ist und wie groß der Anteil an versiegelten Flächen. In Spandau zum Beispiel registrierte man von 1981 bis 2010 in Hakenfelde jährlich durchschnittlich 5,4 „Tropennächte“, in der Spandauer Freiheit waren es 6,9. Und die Klimaprognose auf der Grundlage von Modellierungen des PIK zeigt: In den Jahren 2041 bis 2070 könnte sich die Zahl der „Tropennächte“ deutlich erhöhen. Den Modellierungen zufolge soll Berlin im Jahre 2100 das gleiche Klima haben wie heute die südfranzösische Stadt Toulouse, heißt es auf dem Senatsportal berlin.de.

Ein grünes Band aus Parks und Plätzen sorgt für den Luftaustausch

Ob es so kommt, weiß man nicht. Aber dennoch ist es wichtig, möglichst viele Stadtteile Berlins an wärmere Tage und Nächte, längere Trockenperioden und heftigeren Starkregen anzupassen, also an die in den vergangenen Jahren beobachteten Extreme. Der 2022 verabschiedete Stadtentwicklungsplan „Klima 2.0“ stellt einige Quartiere vor, in denen so etwas versucht wird. Dazu gehört die Neue Mitte Tempelhof, wo ein Stadtquartier umgebaut und zum Teil neu errichtet wird.

Ein saniertes „grünes Band“ aus Parks und Plätzen soll hier für den Luftaustausch sorgen. Regenwasser soll auf „blau-grünen Dächern“ zurückgehalten werden, möglichst viel Wasser über Verdunstungsbeete die Umgebung kühlen oder in Mulden und Baumrigolen versickern. Bei diesen wird das Wasser durch den Wurzelraum des Bodens geleitet, um die Bäume zu bewässern.

Weitere Beispiele sind der Umbau des Quartiers Obstallee in Spandau, der neue Forschungs- und Industriepark auf dem ehemaligen Flughafen Tegel oder der Neubau des Stadtquartiers Buckower Felder im Süden Berlins. Letzteres wird als Pilotprojekt des Bezirks mit den Berliner Wasserbetrieben ausgewiesen. Hier sollen Dachflächen zu mindestens 80 Prozent begrünt sein. Über das Quartier verteilte Grünflächen, ein Landschaftspark und das Grün der nahe liegenden Felder sollen als natürliche Retentionsflächen für Regenwasser dienen. Auch hier sind Baumrigolen vorgesehen.

Terrassenartig angelegte und begrünte Wohnviertel

Ideen gibt es viele. Forscher und Architekten entwickeln neue Bauformen, die nachhaltiger sein sollen und zugleich Grün und Wasser integrieren. Man braucht nur ins Internet zu schauen, zum Beispiel auf das Portal des Berliner Studios Schwitalla (studioschwitalla.com). Hier sieht man etwa terrassenartig angelegte Quartiere, die auf jeder Ebene reich begrünt sind. Keine langen riegelartigen „Blockrandbebauungen“, sondern verschieden geformte Wohn-Inseln – mit breiten Luftschneisen und kleinen Parks dazwischen.

Mehr Grün und Wasser – das ist auch in der Innenstadt möglich. Ein Beispiel dafür bietet die Wohnanlage der Berliner Architekten Zander und Roth in der Zelterstraße in Prenzlauer Berg. Hinter der breiten Hausfront mit vielen Eingängen liegen im Grunde 23 mehrstöckige Einfamilienhäuser mit eigenen Dachgärten und einem üppig begrünten Innenhof.

Aber die Architekten wissen zugleich, wie schwer es in Berlin ist, neue Ideen umzusetzen. Wirklich neuartige Formen einer „blau-grünen Anpassung“ – die gibt es in Berlin vor allem in Form einzelner Projekte, für die man beim Senat auch Fördermittel beantragen kann. Aber noch lange nicht in der Breite.

Die TU Berlin erprobt die Klimaanpassung im Reallabor

Die Stadt ist zum Beispiel dabei, einen neuen Umgang mit Regenwasser durchzusetzen. Es existieren neue Regelungen, denen zufolge Regenwasser bei Neubauten nicht mehr in die Kanalisation abgeleitet werden darf. Das Wasser müsse „verdunstet, gespeichert, versickert oder kombiniert genutzt werden“, heißt es auf dem Portal der Berliner Wasserbetriebe. Diese nennen verschiedene Möglichkeiten, das Wasser in der Stadt zu halten, Stichwort „Schwammstadt“.

Im Rahmen des Berliner Stauraumprogramms sind an verschiedenen Orten größere Wasserspeicher entstanden, die Regenwasser sammeln. Insgesamt sollen damit 300.000 Kubikmeter Wasser in der Stadt gehalten werden. Leider aber rauscht noch immer zu viel Wasser bei Starkregen einfach in die Kanalisation. Dabei könnte man an sehr vielen Orten die verschiedenen Methoden nutzen, die Berliner Forscher testen.

Auf dem Gelände der Technischen Universität (TU) Berlin sollen zum Beispiel in den nächsten drei Jahren „auf ausgewählten Dächern unter Verwendung nachhaltiger Materialien Zisternen angelegt, Fassaden begrünt und Orte zur lokalen Produktion von Nahrungsmitteln geschaffen werden“, teilte die Universität Anfang des Jahres mit. All das diene dazu, Regenwasser in einen natürlichen Kreislauf zu überführen. „Schilfbeete, sogenannte Retentionsräume, sowie eine intensive und experimentelle Begrünung des geplanten Museumspavillons der TU Berlin werden zudem den städtischen Raum kühlen“, heißt es weiter. Die Uni spricht von „Klimaanpassung im Reallaborformat“.

Verdichtung der Stadt lässt Klimaanpassung in den Hintergrund geraten

Leider vergebe man beim derzeitigen Bauboom der wachsenden Stadt immer wieder Chancen, erklären Forscher aus dem Bereich Hydroökologie der TU Berlin. Bisher würden nahezu alle Bauprojekte in Berlin konventionell geplant. Es gebe zwar adäquate Lösungsansätze, „aber es fehle ein entsprechender Austausch und eine integrative Zusammenarbeit für die Umsetzung auf der kommunalen Ebene“, erklären die Forscher. Der Sprecher des Projekts „Rewanka – Reallabore Regenwassernutzung und Klimaanpassung“ ist der Hydroökologe Björn Kluge.

Der aktuelle Druck, Wohnraum zu schaffen, wirkt der notwendigen Klimaanpassung oft entgegen. Noch vor acht Jahren hieß es seitens des Senats, dass Berlin in einer guten Lage sei, weil es durch Kriegsschäden und Teilung noch immer unbebaute Grundstücke und gut durchgrünte Baugebiete in Berlin gebe. Diese müssten unbedingt erhalten werden. Doch inzwischen sind viele davon bebaut.

„Gerade im Zentrum werden Stadtviertel nachverdichtet und neue Wohnquartiere entstehen. Dadurch wird die Stadtfläche zunehmend versiegelt – mit tiefgreifenden Folgen für den Wasserhaushalt Berlins“, erklären die Berliner Wasserbetriebe. Aber eben auch mit Folgen für die nächtliche Abkühlung, die sehr stark von Kaltluftströmen, von Luftschneisen und unbebauten Flächen abhängt.

Im neuen Stadtquartier wird auch das Regenwasser mit eingeplant

Das betrifft nicht nur die Innenstadt, sondern teilweise auch die Außenbezirke. Zum Beispiel Köpenick. Die dicht bebaute Dammvorstadt war laut Umweltatlas des Senats bereits in der Vergangenheit höher belastet als die Umgebung, was die Hitze am Tage und die Wärme in der Nacht betrifft. Doch seit einiger Zeit werden hier nach und nach auch die letzten Lücken noch bebaut. Viele neue Wärmeriegel entstehen. Stadtbäume verdorren.

Wie es anders gehen kann, zeigt die Planung des neuen Stadtquartiers auf dem ehemaligen Güterbahnhof Köpenick. Hier sollen bewusst die luftigen Grünkorridore erhalten bleiben, wie es in der Darstellung heißt. Das Regenwasser soll zu 100 Prozent in der Landschaft gehalten werden: auf Grünflächen, grünen Dächern, abgesenkten Spielplätzen, in Zisternen, Gärten, Mulden und Baumrigolen.

Es zeigt sich, dass zumindest bei der Planung ganz neuer Stadtquartiere auf bisher freien Flächen die Chance für eine „blau-grüne Anpassung“ besteht. Für sie gibt es auch gesetzliche Vorschriften. Mit der Umwandlung bestehender Stadtteile sieht es schwieriger aus. Um hier den Wissenstransfer zu fördern, will die TU Berlin zum Beispiel mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zusammenarbeiten, wie sie erklärte.

Forschungsideen sollen der Stadt zugutekommen

Das Reallaborzentrum der TU Berlin, genannt Stadtmanufaktur, und das Bezirksamt konnten für ihr Projekt 825.000 Euro aus dem Bundesprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“ einwerben. Die Forschungsergebnisse der TU sollen auf den umliegenden Stadtraum übertragen werden.

Zu den bisherigen Entwicklungen gehören zum Beispiel mobile Farm-Module, die der lokalen Nahrungsmittelproduktion dienen, sowie mobile Schilfbeete, die in der Stadt aufgestellt werden können. Sie sollen sowohl Regenwasser speichern als auch der Kühlung dienen. Solche und andere Ideen könnten doch eigentlich der ganzen Stadt zugutekommen. Auch wenn es möglicherweise nur Tropfen auf den heißen Stein sind. Aber besser als nichts.