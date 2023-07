Bushido gegen Arafat Abou-Chaker: Jetzt steht der 100. Prozesstag an

Bushido am ersten Tag von inzwischen 100 Prozesstagen: am 17. August 2020. Damals galten noch strenge Abstandsregeln.

Bushido am ersten Tag von inzwischen 100 Prozesstagen: am 17. August 2020. Damals galten noch strenge Abstandsregeln. Pressefoto Wagner

Es ist der 18. Verhandlungstag, als eine Beisitzerin im Saal 500 des Landgerichts Berlin den Rapper Bushido darum bittet, genau zu erklären, was denn dieses F-Wort wirklich für Rapper bedeute, wenn einer den anderen bedrohe mit: „Ich werde dich ficken.“ Bushido, der Sänger, der Schauspieler, längst ein Mann, der Bühnenauftritte ganz anderer Art überstanden hat, holt seine charmanteste Stimme hervor und erklärt, dass es vielmehr eine allgemeine Drohung bedeuten könne. Auf jeden Fall aber beinhalte sie Gewalt.

Laut Bushido hatte die Berliner Clan-Größe Arafat Abou-Chaker ihm mit dem F-Wort gedroht, erst sei die Mutter dran, dann der Vater, dann die Kinder, dann die Ehefrau und ganz am Ende, so zitierte Bushido seinen ehemaligen besten Freund, dann „ficke ich dich“. Diese Drohung ist einer der Gründe für diesen Mammut-Prozess, der so ungewöhnlich groß wurde in den vergangenen fast drei Jahren, die er andauert. An diesem Montag nun geht er in seinen 100. Prozesstag.

Als am 17. August 2020 gegen 10 Uhr der Prozess begann, konnte das niemand ahnen. Anis Ferchichi, wie Bushido mit bürgerlichem Namen heißt, betrat damals mit vermummten Personenschützern der Polizei den Saal. Er trug ein weißes T-Shirt, kurzärmlig, dass seine tätowierten Unterarme gut zu sehen waren. Über dem Gesicht hatte er eine dieser hellblauen Wegwerf-Masken, denn seit einem halben Jahr hatte eine Pandemie das öffentliche Leben im Griff.

Warum man all das noch heute so genau weiß, liegt auch daran, dass damals am ersten Tag die Fotos gemacht wurden, die dann über Monate und Jahre bei jedem Artikel zu sehen waren. Erst vor wenigen Monaten wurden Fotografen für einen zweiten Termin zugelassen, weil laut Vorsitzendem Richter so viel Zeit vergangen war. Die Aufnahmen, die zwischen diesen beiden offiziellen Foto-Terminen hinzukamen, zeigen meist Arafat und seine drei Brüder, wie sie die breiten Treppen im Landgericht hinaufsteigen. Sie werden am Montag zum 100. Mal kommen, denn sie waren wirklich immer dabei.

Arafat Abou-Chaker mit Pappbecher in der Hand, nur an Ramadan kam er ohne einen Kaffe in das Gericht. Pressefoto Wagner

Damals, am ersten Prozesstag, bestand die Sitzung vornehmlich daraus, dass den vier Angeklagten verlesen wurde, warum sie hier sind. Die Staatsanwaltschaft wirft dem einstigen Musik-Geschäftspartner von Bushido und dessen Brüdern versuchte schwere räuberische Erpressung, Freiheitsberaubung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, Beleidigung und Untreue vor. Es geht dabei vor allem um einen Streit am 18. Januar 2018, der vier Stunden gedauert haben soll. Dabei soll die Tür abgeschlossen worden sein und Dinge gesagt worden sein, die Bushido schließlich dazu trieben, für sich und seine Familie Polizeischutz zu besorgen.

Die vier Angeklagten schweigen bisher zu den Tatvorwürfen, wobei das nicht gerade ihr Verhalten über die Monate im Gerichtssaal widerspiegelt. Mal ruft Arafat Lüge in den Saal, mal Beleidigungen, mal murmelt er vor sich hin. Nicht nur einmal wies der Vorsitzende Richter die Abou-Chakers darauf hin, dass sie sich gern einlassen können, dann allerdings offiziell und für alle hörbar. Das Angebot haben sie bis heute ausgeschlagen.

Bushido machte eine Doku, Arafat ging zu Clubhouse

An anderer Stelle haben die vier Brüder sich sehr wohl geäußert. Ihm Internet kursieren diverse Aufnahmen auf YouTube, zum Teil von der App „Clubhouse“, die rund um den Jahreswechsel 2020/2021 von sich reden machte. Das war eine Art Twitter zum Zuhören und Mitsprechen. Dort beantwortete Arafat Abou-Chaker Fragen von Fremden und Freunden über den Prozess und konnte immer wieder seine Version des Endes der Freundschaft erzählen. Anis Ferchichi wiederum blieb auch nicht stumm außerhalb des Gerichtssaals: In sechs Folgen erzählte er in einer Dokumentation sehr detailreich noch einmal seine Version in die Kameras.

Die einzelnen Folgen wurden auch im Gerichtssaal gezeigt, wenn mal wieder zu wenig Zeugen erschienen waren. Das war für viele eine Wiederholung, denn Bushido hatte schließlich schon an 25 Prozesstage ausführlich Stellung genommen. Dabei zeigte sich auch der eigentliche Kern dieser 100 Prozesstage und allen, die folgen sollten: Es geht um eine Freundschaft zwischen zwei Männern, die 14 Jahre andauerte und plötzlich mit gegenseitigen Betrugsvorwürfen endete. Oder: War es nie eine Freundschaft, wie Bushido es darstellt, sondern eher eine „Zwangsehe“, bei der der Rapper einen Teil seiner Einnahmen abgeben sollte, dafür aber wenig Gegenleistung erwarten konnte?

Nasser, Rommel und Arafat Abou-Chaker. Sie kamen oft zu dritt. Pressefoto Wagner

Zumindest diese Frage kann nach fast drei Jahre vor Gericht mit einem klaren Jein beantwortet werden. Die Leben der beiden Männer waren lange eng miteinander verwoben, sodass es von außen wie eine Freundschaft ausgesehen haben muss. Aber selbst enge Freunde Bushidos, die vor Gericht auftauchten und auch er selbst sagten es einmal: Er hat eigentlich nie wirkliche Freunde gehabt.

Unter anderem der 67. Prozesstag brachte diese Erkenntnis. Das war Ende März 2022 als Steven K. in den Zeugenstand trat. Der gebürtige Berliner, Mitte 30, kam 2015 in die Welt des bekannten Rappers, weil beide gern angelten. Sie wurden Freunde und Bushido bot ihm an, ins Vorderhaus seines eigenen Hauses zu ziehen. Dort trafen sich die Freunde dann fast täglich zum Videospielen und Kiffen. Drei Jahre ging das so, bis Bushidos Frau eines Tages die Freundin von Steven K. zum Shoppen einlud, doch die hatte keine Zeit. Da beendete Bushido plötzlich die Freundschaft, warf Steven K. noch Diebstahl vor und ihn und seine Frau aus deren Wohnung. Für Steven K. gilt: Bushido lüge alle an, ein Punkt, den Abou-Chakers Anwälte genüsslich ausbreiteten.

Zu Bushidos Verteidigung trat kurz zuvor, im Januar 2022, dessen Ehefrau in den Zeugenstand, Anna-Maria Ferchichi. Sie war hochschwanger mit Drillingen und kam trotzdem im Kleid und High Heels in den Saal. Wenn Arafat sie mit Zwischenrufen unterbracht, brüllte sie mit Mikrofon zurück. Diese Frau war so etwas wie die Endgegnerin für die vier Brüder. Sie weinte, wenn sie vom Leben unter Polizeischutz erzählte und schimpfte, wenn von Arafat die Rede war.

Insgesamt wurden bisher 60 Zeugen gehört, darunter auch viele bekannte Rapper: Samra, Fler, Ali Bumaye oder Rapper Kay One. Immer war recht schnell klar, auf welcher Seite die Zeugen standen, je nachdem ob sie die Freundschaft zwischen den beiden Männern als „perfektes Team“ bezeichneten oder als toxisches Machtspiel. Manche Zeugen fehlten unentschuldigt, manche traten im Hemd und Schlips auf, die meisten hatten Trainingshosen und Pulli an.

Mutter der Abou-Chakers stirbt an Folgen von Corona

Überhaupt entwickelte sich auch unter Journalisten und den übrigen Prozessbeteiligten irgendwann eine seltsame Stimmung, die es sonst nur bei Klassenfahrten gibt. Man tauscht Telefonnummern, erinnert einander an wichtige Termine, berichtet, wenn mal wieder eine Sitzung wegen Corona ausfiel, denn das passierte oft. Richter, Bushido, die Abou-Chakers, alle hatten irgendwann einmal das Virus, die Mutter der Brüder starb offenbar gar an den Folgen einer Corona-Infektion. Ihre Beerdigung fiel ebenfalls auf einen Prozesstag.

Der Vorsitzende Richter Martin Mrosk kündigte im Frühjahr 2023 an, man sei mit diesem Prozess auf der Zielgeraden. Es könne also nicht mehr lange dauern. Doch dann lädt auch er wieder zu Prozesstagen, bei dem Beobachter sagen, die wurden nur abgehalten, damit die Pause nicht zu lang ist und der Prozess ganz abgebrochen werden müsse. Ob das Urteil wirklich noch in diesem Jahr gefällt wird, darauf mag sich derzeit noch niemand festlegen.

Rapper Shindy kann sich an vieles nicht mehr erinnern. Wem das wohl geholfen hat? Pressefoto Wagner

Hoch dürfte die Strafe jedoch nicht ausfallen, denn der Vorwurf der Freiheitsberaubung und der versuchten schweren räuberischen Erpressung sei laut Gericht bisher nicht bestätigt. Doch es gibt weitere Vorwürfe wie etwa die Veruntreuung von 180 000 Euro, Nötigung und gefährliche Körperverletzung. An anderer Stelle wurde Arafat Abou-Chaker schon zu einer Zahlung von 2,2 Millionen Euro an Bushido verurteilt. Doch der inzwischen 47 Jahre alte Mann, der nicht Clanchef genannt werden will, wehrt sich gegen dieses Urteil. Außerdem streiten beide noch zivilrechtlich um eine gemeinsame Villa im brandenburgischen Kleinmachnow.

Dieser Streit wiederum war oft Thema im Saal 500. Beobachter, die oft zuhören, nennen es nur den „Zaunstreit“. Damals standen Arafat und Anis zusammen auf dem Grundstück bei Berlin, und es ging darum, wie der Zaun zwischen den beiden Männern verlaufen solle. Anna Maria Ferchichi kam hinzu und der Streit eskalierte. „Mach mal die Augen zu“, soll Abou-Chaker gesagt haben, „dann siehst du was dir gehört.“ Sie brüllte zurück.

Wenn damals sich alle einmal kurz beruhigt hätten und noch einmal gesehen, dass es hier um eine Auseinandersetzung geht, die Millionen andere Deutsche auch haben, vielleicht hätten diese 100 Prozesstage nie stattfinden müssen. So gehen auch heute wieder viele Menschen zu einem Verfahren, lassen sich bei der Sicherheitsschleuse abtasten und eigentlich wissen alle, die den Saal betreten, dass niemand als klarer Gewinner hervorgehen wird. Schon gar nicht: die Wahrheit.