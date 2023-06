Wie Herz und Gefäße bestimmen, ob wir gesund bleiben oder krank werden

Mikroskopische Aufnahme von sprossenden Blutgefäßen in der Netzhaut des Auges.

Mikroskopische Aufnahme von sprossenden Blutgefäßen in der Netzhaut des Auges. Claudio Franco/Max Delbrück Center

Das Berliner Max-Delbrück-Center und die Universität Heidelberg gründen gemeinsam ein neues Institut, um ihre Kompetenzen in der Gefäß- und Herzforschung sowie der Systembiologie zusammenzuführen, wie das Max-Delbrück-Center mitteilt. Das neue Helmholtz-Institut für translationale AngioCardioScience (HI-TAC) werde Standorte in Mannheim und Heidelberg haben.

In dem neuen Institut sollen Wissenschaftler das weit verzweigte Netz der Blutgefäße erforschen, die insgesamt etwa 150.000 Kilometer lang seien, wie es in der Mitteilung heißt. Sie versorgten nicht nur das Gewebe mit Sauerstoff und Nährstoffen, sondern entschieden mit darüber, ob unsere Organe gesund bleiben oder krank werden.



„Das Herz ist viel mehr als eine Pumpe und die Gefäße mehr als Transportwege: Gemeinsam bilden sie eine Kommunikationszentrale, die Informationen mit allen anderen Organen austauscht“, so die Mitteilung.

Großes Potenzial für neue Diagnose- und Therapieansätze

Das Institut mit Sitz in Mannheim und Heidelberg soll diese komplexen Kommunikationssignale erforschen. Designierter Gründungsdirektor ist der Gefäßbiologe Hellmut Augustin aus Heidelberg, der unter anderem zum Blutgefäßsystem und zu Tumorerkrankungen forscht. Zu den Partnern gehören neben dem Max-Delbrück-Center auch die Charité, das Berlin Institute of Health (BIH) und das Deutsche Zentrum für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK).

„Störungen der inneren Auskleidung von Blutgefäßen sind direkt oder indirekt für zwei Drittel aller Todesfälle verantwortlich“, sagt Augustin. „Die Analyse der Kommunikation von Zellen des Herz-Kreislauf-Systems mit anderen Organen birgt großes Potenzial dafür, neue prognostisch und therapeutisch relevante Zielstrukturen zu identifizieren.“

Nach einer Aufbauphase ab Juli 2023 soll das jährliche Budget des neuen Instituts ab 2028 etwa 5,5 Millionen Euro betragen, getragen von der Helmholtz-Gemeinschaft, dem Max-Delbrück-Center, dem Land Baden-Württemberg und der Universität Heidelberg. Neue Gebäude sollen entstehen. Für den Austausch der Forscher aus Heidelberg, Mannheim und Berlin sollen jeweils Co-Working-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

Blutgefäße dienen als Frühwarnsystem, lange vor ersten Symptomen

Die Wissenschaftler sollen sich unter anderem der Frage widmen, „wie man die Kommunikation innerhalb des kardiovaskulären Systems und an den Schnittstellen mit dem Nerven- und Immunsystem sowie dem Metabolismus nutzen kann, damit unsere Organe im Laufe des Lebens gesund bleiben und wir gesund altern können“.

Wie sich der Zustand der Blutgefäße und des Herzens verändere, soll dabei als eine Art Frühwarnsystem dienen: Es zeige an, ob die Gesundheit in Gefahr ist und man mit zielgerichteten Therapien gegensteuern sollte – lange, bevor Symptome entstehen.