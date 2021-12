Die Corona-Pandemie hat die Berliner Landeskasse geleert. Nachdem das Abgeordnetenhaus im vergangenen Jahr eine pandemiebedingte Notlage feststellte, durfte Berlin – trotz Schuldenbremse – zusätzliche Kredite in Höhe von 7,3 Milliarden Euro aufnehmen. Die Schulden stiegen damit auf ein bisher nicht bekanntes Rekordniveau – auf 63,7 Milliarden Euro. Doch inzwischen hegt der Landesrechnungshof den Verdacht, dass die Notfall-Kredite gar nicht zur Linderung pandemiebedingter Engpässe verwendet werden, sondern für andere Zwecke.

„Durch den Notlagenbeschluss wurde der Senat in die Lage versetzt, schnell auf die Krise zu reagieren“, sagte die Präsidentin des Landesrechnungshofes, Karin Klingen, am Montag bei der Vorstellung des zweiten Teils des Rechnungshofberichtes. Das hält sie auch für richtig. Allerdings sieht Klingen ein anderes Problem: Der Senat habe die Kreditermächtigung im vergangenen Jahr voll ausgeschöpft, obwohl er die Mittel nur zu einem geringen Teil brauchte.

Von den 7,3 Milliarden Euro verwendete Berlin im vergangenen Jahr nur 0,5 Milliarden Euro für coronabedingte Mehrausgaben. 5,4 Milliarden flossen in eine Rücklage, die für die Folgejahre zur Verfügung stehen soll. „Diese Mittel sind bis heute größtenteils nicht ausgegeben“, sagte Kling, die die Bildung dieser Rücklage kritisierte. Das pauschale Ansparen von Mitteln in erheblichem Umfang für mehrere Jahre verstoße gegen Haushaltsrecht. Sie verwies auf Hessen, wo der Staatsgerichtshof diese Praxis für unvereinbar mit der Verfassung erklärt hatte. In Berlin könne nicht mit einem vergleichbaren Gegenwind des Verfassungsgerichts gerechnet werden. Denn die Schuldenbremse sei hier nicht in der Verfassung, sondern „nur einfach-gesetzlich“ geregelt. Davor hatte der Rechnungshof schon im Jahr 2019 gewarnt.

Klingen forderte die schnellstmögliche Tilgung der notlagenbedingt aufgenommenen Kredite. Die hohe Verschuldung könne in der Zukunft zu einem Risiko für die Berliner Finanzen werden.

Der Rechnungshof sieht außerdem kritisch, dass in der Rücklage nicht festgelegt ist, was konkret damit finanziert werden soll, obwohl die Mittel laut Gesetz nur zur Bekämpfung der Corona-Notlage verwendet werden dürfen. Der aus der Pandemierücklage finanzierte Neubau von Seminarräumen und einer Sporthalle am Campus Adlershof sowie die Sanierung eines Hörsaals in der Technischen Universität Berlin zählen aus Sicht der Kontrolleure nicht dazu. Der „Verursachungszusammenhang“ ist laut Rechnungshofbericht auch für die Maßnahme „Umrüstung von Gasleuchten auf LED (Straßenbeleuchtung)“ nicht ohne Weiteres ersichtlich.

„Wir sehen ein Problem, wenn diese Mittel aufgenommen werden, um eine Pandemie zu bekämpfen. Die Aufnahme dieser Mittel ist nur erlaubt, weil wir eine Notlage haben und wir die Pandemie mit diesen Mitteln bekämpfen wollen“, so Klingen. „Wenn eine Rücklage geschaffen wird und nicht darin bestimmt ist, wie diese Mittel verwendet werden, dann haben wir die Sorge, dass diese allgemein auch für andere Dinge verwendet werden könnten.“ Der Rechnungshof sieht laut Klingen allerdings keine Notwendigkeit, die Sanierungsprojekte zu stoppen.

Der Entwurf des Koalitionsvertrages trifft zur Verwendung der Pandemie-Rücklage keine Aussage. „Diese Mittel dürfen nicht als Sparstrumpf für Maßnahmen genutzt werden, die schon immer gewünscht waren“, sagte Karin Klingen. Gleich nach Überwindung der Krise müsse das Land zu einem strukturell ausgeglichenen Haushalt zurückkehren. Auch die Absicht, die für 2023 vorgesehene Tilgung der Notfallkredite erst zum Ende der Legislaturperiode zu beginnen, sieht der Rechnungshof kritisch.