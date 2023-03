Grauzone: LSD-Derivate bleiben im Handel

Der Rausch traf den Schweizer Chemiker Albert Hoffmann auf dem Heimweg vom Labor. Hoffmann hatte 1943 eine Substanz im Selbstversuch getestet, die er bei seiner Arbeit mit Mutterkornalkaloiden synthetisiert hatte. Auf dem Fahrrad sitzend sei die Landschaft wie durch einen Spiegel verzerrt an ihm vorbeigezogen, berichtete er. Eine Nachbarin, die ihm begegnet sei, habe sich in eine heimtückische Hexe verwandelt.

Hoffmann dokumentierte die überraschenden Wirkungen. Seine wissenschaftliche Entdeckung sollte rund 20 Jahre später die Popkultur revolutionieren. Drei Buchstaben standen für den gesellschaftlichen Aufbruch in den 1960ern und die Suche einer Generation nach einer vermeintlich besseren Welt: LSD.

Gesetzespanne legalisiert LSD-Derivate

Dem Gesundheitsministerium unterlief im Herbst 2022 eine Panne, die alte Hippies entzückt haben dürfte. Statt weitere Abkömmlinge der halluzinogenen Droge zu verbieten, legalisierte der Gesetzgeber im vergangenen Oktober bereits verbotene Vorläufersubstanzen. Ein Fehler bei der Interpunktion sorgte dafür, dass eine Reihe LSD-Derivate wieder erlaubt wurden, die bereits illegal waren. Nachdem Medien im Februar über die ungeplante Drogenlegalisierung berichtet hatten, besserte das Ministerium nach. Der Bundesrat hat die korrigierte Änderung des im Jahr 2016 beschlossenen Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetzes(NpSG) inzwischen bestätigt. Es soll den Handel mit sogenannten Legal Highs, also nicht im Betäubungsmittelgesetz (BTM) erfassten und rechtlich legalen Drogen unterbinden.

Es steht bereits fest, dass auch die verbesserte Gesetzesänderung den Handel mit LSD-Abkömmlingen nicht beenden wird. Die LSD-Variante 1-V-LSD ist zwar doch noch verboten worden. Anbieter verkaufen nun stattdessen 1-D-LSD ganz legal.

Unternehmer verkauft legale Trips

Der Unternehmer Carl Philipp Trump versuchte 2021 sein Glück mit dem Katz-und-Maus-Spiel mit dem Gesetzgeber. Er eröffnete ein LSD.store genanntes Geschäft an der Torstraße. Trump verkaufte dort ein LSD-Derivat, bis es verboten wurde und ersetzte es durch einen anderen Abkömmling. Die Wirkung sei immer gleich, erklärt er. „Man fügt etwas hinzu zum Molekül, dass im Körper wieder wegmetabolisiert wird. Übrig bleibt LSD“, sagt er. Trump lieferte den Stoff sogar direkt an die Haustür. Er bewarb den Service als „LSD-Taxi“.

Trump lebt inzwischen in der Schweiz. Er betreibe den Handel mit den Substanzen von dort aus weiter im Internet, sagt er. Er hat sein Ladengeschäft inzwischen geschlossen. Der Staat hat offenbar Wege gefunden, den legalen Verkauf von Halluzinogen im Ladengeschäft in Berlin zu unterbinden.

Die Polizei machte dem Händler das Leben schwer

Der Unternehmer rühmt sich einer entfernen Verwandtschaft mit dem früheren US-Präsidenten Donald Trump. Den Glauben an einer „tiefen Staat“, der jenseits der Gesetze agiere, scheint beide Trumps zu teilen. Trump sieht sich als Opfer einer Kampagne, hinter der er einen Inlandsgeheimdienst vermutet. Der Berliner Unternehmer kritisiert, dass die Polizei nicht nur regelmäßig in seinem Geschäft nach verbotenem, reinen LSD gesucht habe, sondern auch Arbeitsutensilien beschlagnahmt und nicht zeitnah zurückgegeben habe. Computer und Smartphones habe Trump deshalb regelmäßig ersetzen müssen. Die Ausgaben hätten so die Einnahmen übertroffen und den Laden unrentabel gemacht.

„Alles ging los, als ich durch die Medien bekannt geworden bin“, sagt er. Der Staat habe ihn drangsaliert, weil er nicht wie andere Händler in der Anonymität des Onlinehandels geblieben sei. Er vermutet, dass der Gesetzgeber Angst habe vor den bewusstseinsverändernden Wirkungen der Trips. „Es ist doch kein Zufall, dass Alkohol legal ist, LSD nicht. Wenn immer mehr Menschen nach einer Erfahrung den Kapitalismus infrage stellen, dann ist das für das System gefährlich“, sagt Trump.

Britischer Experte forderte Legalisierung

Der Händler legaler Drogen ist mit sich im Reinen. Er verweist auf den britischen Psychiater und Psychopharmakologen David Nutt. Er beriet die britische Regierung als Experte bis 2009. Nutt sprach sich für die Freigabe von LSD und anderer verbotener Drogen aus und verlor darauf seinen Posten. Der Experte ordnete legale und illegale Rauschmittel auf einer Skala nach ihrer Schädlichkeit ein. Die Volksdroge Alkohol nahm beim Risiko den Spitzenplatz ein. Das nicht abhängig machende und keine Organschäden verursachende LSD fand sich auf den letzten Plätzen wieder.

Marc Pestotnik von der Berliner Fachstelle für Suchtprävention stimmt den Erkenntnissen David Nutts grundsätzlich zu. Doch bei Halluzinogenen gebe es ein Risikopotenzial für die Psyche. „Das sind mächtige Drogen“, sagt Pestotnik. Besonders Menschen mit psychischen Vorerkrankungen könnten von den Trips überwältigt werden. Beim Handel mit legalen LSD-Varianten falle zudem der Jugendschutz unter den Tisch. „Idealerweise sollten Jugendliche gar keine psychoaktiven Substanzen konsumieren, ansonsten möglichst spät. Ihre Gehirne sind noch in der Entwicklung“, sagt Pestotnik.

Die Produzenten der Drogen sind kreativ

Er geht davon aus, dass der Gesetzgeber alle LSD-Derivate verbieten würde, gebe es dafür eine rechtliche Handhabe. Das Neue-psychoaktive-Stoffe-Gesetz (NpSG) aus dem Jahr 2016 sollte ganze Stoffklassen berauschender Substanzen aus dem Handel nehmen. Doch die Produzenten der sogenannten Legal Highs begegneten jeder Gesetzesänderungen mit neuen Kreationen aus dem Labor, sagt Pestotnik.

Henrik Jungaberle von der Berliner Mind-Foundation setzt sich für den Gebrauch von Halluzinogen in der Psychotherapie ein. Vom Handel mit den LSD-Derivaten wie ihn Carl Philipp Trump betreibt, hält er nichts. Die Substanzen seien nicht auf ihre Langzeitwirkungen geprüft worden. Ohne Begleitung durch einen Therapeuten könne ein Trip psychischen Schaden zufügen, warnt Jungaberle. Er bezeichnet den legalen Verkauf als einen „Massenversuch“, bei dem Konsumenten wie der Chemiker Albert Hoffmann 1943 an sich unerforschte Substanzen erprobten.

Halluzinogene lassen Depressive hoffen

Jungaberle betont aber das Potenzial von LSD oder auch dem in „Magic Mushrooms“ enthaltenen Wirkstoff Psilocybin für die Behandlung von Depressionen oder Suchterkrankungen.

Forscher an der Berliner Charité untersuchen gemeinsam mit dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim seit 2021 im Rahmen einer klinischen Studie, ob Psilocybin 144 Patienten mit behandlungsresistenter Depressionen helfen könnte. „Die ersten Untersuchungsergebnisse sind vielversprechend“, sagt Jungaberle.

Der Rausch könnte Erkrankten helfen

Das Tor zur Forschung mit den Halluzinogen hat ausgerechnet eine Party-Droge aufgestoßen. Das Anästhetikum Ketamin wurde in Clubs zunächst als Rauschmittel zweckentfremdet bis es mit der Zulassung 2019 durch die EU als schnell wirksames Medikament für Depressionen für Aufsehen sorgte. Anders als herkömmliche Antidepressiva gelingt es Ketamin, die depressive Stimmung schlagartig aufzuhellen. Forscher auf der ganzen Welt wollen nun herausfinden, ob andere Halluzinogene wie LSD ähnliche Eigenschaften haben.

Jungarberle formuliert die Hoffnung, dass LSD und Psilocybin genau wie Ketamin Erkrankten umfassender helfen könnte als bisherig übliche Psychopharmaka. Sie wirken oft erst nach Wochen und bei einigen Patienten überhaupt nicht. Bisher gingen Forscher davon aus, dass Ketamin vor allem über die Stimulierung der sogenannten Neuroplastizität wirkt. Sie beschreibt das Vermögen von Nervenzellen, sich zu verändern und besser auf Reize zu reagieren. Depressive Gehirne verlieren diese Eigenschaft mehr und mehr.

Therapeuten sollten Trip begleiten

Jungaberle vermutet eine heilsame Wirkung allerdings auch durch die bewusstseinsverändernde Wirkung des Ketamins und anderer Substanzen. „Rigide Gedanken können sich lockern, die Erfahrung macht Mut auf Verhaltensänderungen“, sagt er. Voraussetzung sei aber immer, dass ein Halluzinogen im Rahmen einer Therapie verabreicht werde, betont er.