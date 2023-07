An der Grundschule am Brandenburger Tor in der Wilhelmstraße

An der Grundschule am Brandenburger Tor in der Wilhelmstraße Markus Wächter/Berliner Zeitung

Auf den Tafeln am Schuleingang der Grundschule am Brandenburger Tor in der Wilhelmstraße wird in zwei Sprachen gegrüßt: auf Deutsch und auf Russisch. Seit dem Jahr 2004 gibt es hier neben dem Regelschulbereich auch eine russischsprachige Europaschule; jeden Tag strömen Schülerinnen und Schüler aus zwei Klassen pro Zweig und aus sechs Jahrgangsstufen durch das Schultor. Dabei wird es nach diesen Sommerferien allerdings nicht bleiben. Ab dem neuen Schuljahr im August werden die Kinder in den zwei russischsprachigen ersten Klassen nicht mehr hier lernen – sondern in Räumen der Brüder-Grimm-Grundschule in der Tegeler Straße in Wedding, mehr als vier Kilometer entfernt.

Diese „Filiallösung“, wie sie nun unter Eltern sowie Behörden genannt wird, hat sich aus einem berlinweit nicht unbekannten Problem ergeben: Die Nachfrage im Regelbereich der Schule ist deutlich höher als die Zahl der Schulplätze. Nach dem Berliner Schulgesetz müssen Kinder aus dem Einzugsgebiet Regierungsviertel dort einen Schulplatz angeboten bekommen. Eine solche rechtliche Garantie gibt es nicht für Europaschulen. Der Nachfrageüberhang nach Schulplätzen werde in den kommenden Jahren weiter zunehmen, so die Behörden. Man bedauere die Entscheidung, den russischsprachigen Schulzweig aufzuteilen, um mehr Platz für Regelklassen zu schaffen, nennt ihn aber „alternativlos“. Das ist die offizielle Lesart.

Benjamin Fritz, Schulstadtrat im Bezirk Mitte, hält den Umzug der Klassen für alternativlos. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Viele betroffene Eltern stehen dieser Begründung allerdings skeptisch gegenüber. Sie sehen ungewiss in die Zukunft der Europaschule, denn es sei noch nicht klar, ob alle Lehrkräfte auch zum neuen Standort wechseln werden. Sie werfen den Entscheidungsträgern für die Verlagerung Intransparenz vor, die für viele Familien eine große Belastung und Unsicherheit ausgelöst habe. Nachdem die Entscheidung zur Verlagerung des Europaschulzweigs im Januar bekannt gemacht wurde, war eine lange Zeit nicht klar, wie sie umgesetzt werden soll. Nun stehen einige Familien vor einer Situation, in der die jüngeren Kinder in der Tegeler Straße eingeschult werden, während die älteren Geschwister in der Wilhelmstraße lernen.

Anna G. ist Mutter einer Tochter, die gerade die zweite Klasse im Europaschulzweig der Grundschule am Brandenburger Tor absolviert hat. Sie wollte ihre Bedenken anonym äußern, ihr Name ist der Redaktion bekannt. Bis zu dieser Entscheidung war es ihr Wunsch, dass auch ihre jüngere Tochter im nächsten Schuljahr, ab August 2024, dort eingeschult wird. Nun lassen sie die mehrfachen Probleme, die die sogenannte „Filiallösung“ mit sich bringt, diese Pläne anzweifeln.

„Es ist logistisch nicht möglich, um 8 Uhr gleichzeitig an zwei verschiedenen Schulen zu sein“, sagte sie der Berliner Zeitung. „Meine große Tochter ist noch zu klein, um allein zur Schule zu fahren, und meine Kleine müsste ich dann noch nach Wedding bringen.“ Sollte die Filiallösung Bestand haben, würde sie erwägen, ihre beiden Kinder auf eine andere Schule zu schicken. Sie hat auch kein gutes Gefühl, was die Aufnahme der neuen Klassen an der Brüder-Grimm-Grundschule angeht, denn deren Schulkonferenz hatte im Mai gegen die Aufnahme der zwei zusätzlichen Klassen gestimmt.

Betroffene Eltern unzufrieden mit offizieller Begründung

Anna G. und andere Eltern wollen, dass die Verlagerung ausgesetzt wird, damit dann mit „kühlem Kopf“ über weniger störende längerfristige Lösungen nachgedacht werden kann. Ihre Anliegen sind divers: Sie beklagen, das Platzproblem an der Schule sei nie schriftlich belegt worden. Der Entscheidungsprozess des Schulamts sei überstürzt gewesen, sodass das Wohlergehen der betroffenen Kinder zur Nebensache wurde. Sie glauben, die Kinder in den umgesiedelten Klassen werden sich an ihrer neuen Schule nicht zugehörig fühlen, sie haben Angst vor Mobbing auf dem Schulhof. Diese Angst haben sie vor allem vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine, weil ihre Kinder russischsprachig sind.

So frustriert sind einige Eltern über den Entscheidungsprozess, dass sie sich fragen, ob auch der Krieg die Verlagerung erklären könne, ob also die Entscheidungsträger russischsprachige Kinder aus dem Regierungsviertel vertreiben wollten. Trotz wiederholter Appelle zu diesem Thema an Politiker und Schulvertreter sei niemand ernsthaft darauf eingegangen. „Die meisten russischen Eltern leben jahrelang in Berlin, sie unterschreiben den Angriffskrieg nicht“, sagt Anna G. Es gebe auch russischsprachige Ukrainer unter den Familien an der Schule, für sie stelle der Krieg eine doppelte Belastung in der Familie da. „Warum müssen also unsere Kinder für diesen Krieg noch mehr Leid tragen?“

Ehemalige Schulstadträtin: Dass an der Schule Russisch gesprochen wird, spielt keine Rolle

Die Entscheidung zur Verlagerung des Europaschulzweigs wurde erstmals im Januar auf einer Schulkonferenz der Schule am Brandenburger Tor von der damaligen Schulstadträtin des Bezirks Mitte Maja Lasić (SPD) verkündet. Damals hieß es, 39 Kinder seien für die zwei ersten Klassen ab August 2023 im Europaschulbereich angemeldet worden; das sollte in den Vorschriften von 25 Schülerinnen und Schüler pro Klasse gut passen. Für den Regelbereich, wo es auch maximal 50 Plätze gibt, habe es allerdings 143 Anmeldungen gegeben. Als Lösung standen damals zwei Möglichkeiten im Raum: eine komplette Verlegung aller russischsprachigen Klassen ab dem Schuljahr 2024/25 oder ein schrittweiser Umzug, beginnend mit den neu eingeschulten Klassen.

Im Mai hat sich das Schulamt des Bezirks Mitte für die zweite Variante entschieden, mit der Brüder-Grimm-Grundschule als Verlegungsort. Diese Schule verfüge über freie Räume und biete damit die Möglichkeit, beide Schulstandorte im Bezirk Mitte zu behalten, heißt es. Damit wird der russische Schulbereich irgendwann gar nicht mehr in der Wilhelmstraße sein; alle derzeit eingeschulten Kinder werden dort ihren Grundschulabschluss machen, alle zukünftigen Jahrgänge werden aber an der Brüder-Grimm-Grundschule anfangen. Die Kinder, die gerade die erste Klasse im zweisprachigen Teil der Grundschule am Brandenburger Tor absolviert haben, werden also der letzte Jahrgang der Europaschule an diesem Standort sein.

Andere Lösungen für die Problematik der steigenden Nachfrage im Regelschulzweig, wie etwa die Anmietung neuer Räume in der Nähe der Wilhelmstraße oder der Bau neuer Klassenräume mit Containern auf dem Gelände, wurden aus Kosten- und Platzgründen abgelehnt. Eine komplette Schließung der Europaschule wurde ebenfalls abgelehnt. Maja Lasić sagte der Berliner Zeitung, es sei ihr wichtig gewesen, alle Berliner Europaschulen zu erhalten. Und sie ergänzt: „Wir wären mit genau demselben Problem konfrontiert, wenn es sich hier um eine portugiesische Schule handeln würde.“

Seit der Wahl von Maja Lasić ins Abgeordnetenhaus nach der Wiederholungswahl im Februar 2023 ist Benjamin Fritz von der CDU als neuer Schulstadtrat im Bezirk Mitte für die Umsetzung der Verlagerung zuständig. Bereits an seinem dritten Amtstag hatte er einen Termin an der Brüder-Grimm-Grundschule zu dem Thema. Ihm sei also gut bekannt, dass es Widerstand von einigen Eltern gegen diese Entscheidung gebe, sagt er, als er die Berliner Zeitung zu einem Gespräch in seinem Büro in der Karl-Marx-Allee trifft. Hinter seinem Schreibtisch hängt eine Karte des Bezirks Mitte, auf der jede Schule eingezeichnet ist.

Doch der Bezirk müsse im Interesse aller Schulen handeln, sagt Fritz. Er macht jahrzehntelang verpasste Chancen im Schulbau für die Probleme in seinem Bezirk verantwortlich. „Solche Entscheidungen wie mit der Filiallösung sind für uns leider alternativlos, weil die Räume nicht aus den Wänden wachsen“, sagt er. Trotz der vielen organisatorischen Fragen, die im Rahmen der Verlagerung geklärt werden müssen, hält er den Umzug für einen guten Kompromiss, der den langfristigen Erhalt der russischsprachigen Europaschule sichere und auch der Brüder-Grimm-Grundschule zugute kommen werde.

In der Frage, ob die neuen Schulräume über die Sommerferien rechtzeitig vorbereitet werden können, sei er auch optimistisch: „Jedes Kind wird am ersten Schultag Stuhl und Tisch haben.“ Im Hintergrund sei auch die Planung für die längerfristige Unterbringung aller Klassen der Europaschule bereits im Gang. „Wir lassen jetzt niemanden umziehen, um dann in drei Jahren das gleiche Problem woanders zu haben“, sagt Fritz.

Verlagerung wird ab August fortgesetzt – trotz Abstimmung dagegen

Dabei wurde die Brüder-Grimm-Grundschule schon häufig als Auslagerungsort für Klassen anderer von Platzmangel betroffenen Schulen genutzt. 2018 musste die Carl-Kraemer-Grundschule in Gesundbrunnen wegen massiver Bauschäden und Schimmelbefall notgeräumt werden; 137 der 500 Schülerinnen und Schüler wurden temporär an der Brüder-Grimm-Grundschule unterrichtet. Damals protestierten die Eltern dieser Schule dagegen, selbst sie beschrieben die Schule damals in einem Brief an die damalige Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) als „Kiezschule im sozialschwachen Umfeld mit großen Integrationsherausforderungen“.

Fünf Jahre später äußern einige Eltern der Schule am Brandenburger Tor die gleichen Bedenken hinsichtlich der Wahl der Schule für den Umzug der neuen Klassen ab September. Eltern wie Anna G. zweifeln daran, dass die Brüder-Grimm-Grundschule tatsächlich Kapazität habe, um zwei zusätzliche Klassen aufzunehmen; dass die Verlagerung trotz der Ablehnung durch die Schulkonferenz durchgesetzt werde, sei „undemokratisch“.

Das ist ein weiterer Vorwurf, der Benjamin Fritz bekannt ist. Die Schulleitung der Weddinger Schule habe ihm die Abstimmung gegen die Aufnahme der zwei Klassen mit unterschiedlichen Bedenken begründet: Im bereits „multikulturell aufgestellten“ Wedding hätten einige Eltern sich gegen einen Fokus auf nur eine Sprache ausgesprochen, ihre Kinder könnten da zu kurz kommen. Dafür werde an Lösungen gearbeitet, sagt Fritz – zum Beispiel, mehrmals im Jahr Tage zu veranstalten, die sich jeweils mit einer der Kulturen beschäftigen, die in der Brüder-Grimm-Grundschule vertreten sind. Daran würden auch die Kinder des Europa-Schulzweigs teilnehmen können.

„Unsere Kinder haben keine Rechte. Wir werden wie ein Spielball behandelt“

Doch Fritz besteht weiterhin auf der Regelung: „Wir haben halt Handlungsbedarf.“ Die Grundschule am Brandenburger Tor werde künftig vier bis fünf erste Regelklassen pro Jahrgang aufnehmen müssen, ein „Augen zu und durch“-Ansatz kann nun nicht mehr funktionieren. Zugleich müssten betroffene Eltern der Europaschule akzeptieren, dass ihre Kinder keinen Anspruch auf den Standort Wilhelmstraße haben. „Eltern, die sich proaktiv für diesen speziellen europäischen Schulzweig entscheiden, wissen, dass es kein Einzugsgebiet gibt, sie wissen also von vornherein, auf was sie sich einlassen“, sagt er. Nur sehr wenige Kinder, die für die zwei neuen Klassen ab August angemeldet sind, kämen aus dem Einzugsgebiet der Regelschule, sagt er, sondern seien aus ganz Berlin.

Es ist ein Ergebnis, das Anna G. nicht akzeptieren kann. Sie will die Eltern ermutigen, deren Kinder im August in den neuen zweisprachigen ersten Klassen an der Brüder-Grimm-Grundschule anfangen, gegen die Entscheidung zu klagen, denn juristisch gesehen haben sie nur diese Möglichkeit. „Sie können, sollten, müssen widersprechen – aber sie sind nicht informiert, wie diese Entscheidung so gefallen ist“, sagt sie. Sie vermutet, auch das könnte eine Erklärung für das Hin und Her der letzten Monate sein: Damit weniger Zeit für eine Klage bleibt.

Für ihre Kinder sucht Anna G. bereits andere Schuloptionen, etwa eine zweisprachige Privatschule oder eine andere russischsprachige Europaschule, wie etwa die Lew-Tolstoi-Schule in Karlshorst. Ansonsten hat sie selbst das Gefühl, dass sie eine Sommerpause braucht. „Ich fühle mich persönlich beleidigt durch den Umgang mit uns und unseren Kindern“, sagt sie. „Irgendwann muss ich das loslassen. Meine Nerven sind mir wichtiger.“



Die Schulleitungen der Grundschule am Brandenburger Tor und der Brüder-Grimm-Grundschule reagierten leider nicht auf die Anfragen der Berliner Zeitung nach einer Stellungnahme.