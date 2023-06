Eine Gruppe, die sich The Tyre Extinguishers nennt, hat die Luft aus den Reifen zahlreicher SUV gelassen. Zuletzt waren Fahrzeuge in Potsdam betroffen.

Erneut haben in Berlin sogenannte Klimaaktivisten zahlreiche Autos beschädigt. Die Taten ereigneten sich in der Nacht zum Dienstag in Grunewald. Nach Informationen der Berliner Zeitung bemerkte am Morgen ein Besitzer eines Autos, das in der Kunz-Buntschuh-Straße abgestellt war, dass aus den Reifen auf der rechten Seite die Luft abgelassen war.

Das Gleiche war in mehreren Straßen der näheren Umgebung, darunter in der Königsallee geschehen. Fahrzeughalter und Polizisten stellten an 19 weiteren geparkten Autos fest, dass aus den rechten Reifen die Luft abgelassen war. Betroffen waren vor allem SUV (Sports Utility Vehicles).

In allen Fällen hinterließen die unbekannten Täter ein Bekennerschreiben der Gruppe „The Tyre Extinguishers“ an den Scheibenwischern der Autos. Der für die Verfolgung politisch motivierter Straftaten zuständige Polizeiliche Staatsschutz im Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung.

NEW: 600+ SUVS DEFLATED IN NINE COUNTRIES LAST NIGHT IN GLOBAL NIGHT OF ACTION AGAINST POLLUTING VEHICLES



- Latest night of coordinated global action against SUVs as campaign builds

- SUVs hit in: 🇩🇪🇫🇷🇮🇹🇬🇧🇮🇪🇨🇭🇨🇿🇪🇸🇳🇱, more expected

- Join in!! pic.twitter.com/d77aC7GbWA — The Tyre Extinguishers (@T_Extinguishers) June 20, 2023

Inzwischen führt die Berliner Polizei mehrere Hundert Ermittlungsverfahren, weil in Berlin und anderen Städten immer wieder solche Taten begangen werden. Zuletzt war in der Nacht zu Montag in Potsdam bei etwa 40 Autos die Luft aus den Reifen gelassen worden – ebenfalls von Tätern, die sich der Gruppe „Tyre Extinguishers“ (Reifenauslöscher) zugehörig nennen. Der Name ist ein Wortspiel mit Fire Extinguishers – Feuerlöscher.

Auf ihren Bekennerschreiben und Flugblättern, die sie an den betroffenen Fahrzeugen hinterlassen, kritisieren die Täter, dass SUV klimaschädlich seien. Im April sabotierten die selbsternannten Klimaschützer elf Autos in Friedenau und im März 20 Autos in Steglitz-Zehlendorf.

Ihren Ursprung hat die Gruppe in Großbritannien. Sie ist in mehreren Städten Europas aktiv. Auf Twitter behaupteten die radikalen Klimakämpfer, dass sie in der Nacht zum Dienstag an mehr als 600 SUV-Fahrzeugen in neun Ländern die Luft aus den Reifen abgelassen hatten.