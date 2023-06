Schlag auf Schlag: Wenn die erste Liebe wehtut

Die erste Liebe – für viele schmeckt sie nach süßer Erdbeerbowle, klebrigem Lippenstift oder rosa Kaugummi. Für Maren (Name geändert) schmeckte sie blutig.

Gewalt ist in deutschen Haushalten keine Seltenheit.

Gewalt ist in deutschen Haushalten keine Seltenheit. YAY Images/Imago

„Die letzte Erinnerung an meine große Liebe ist, wie er in Handschellen abgeführt wird.“ – Maren, eine 22-jährige Studentin, ist Opfer häuslicher Gewalt. Regelmäßige Auseinandersetzungen wegen Belanglosigkeiten enden mit blutunterlaufenen und geschwollenen Augen, Würgemalen oder Blutergüssen am Körper. Sie traut sich, ihre erste Liebe anzuzeigen - und hinter Gitter zu bringen. Doch welche Dynamiken entwickeln sich, dass Liebe wehtut?