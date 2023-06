Eis, Zuckerwatte und Gummibärchen aus Cannabis: Die „Mary Jane Berlin“

Hier riecht's illegal. Das würde eine Szenefremde vielleicht sagen, wenn sie in der großen Halle des Geländekomplexes „Arena Berlin“ an diesem Samstagmittag tief Luft holen würde. Überall liegt dieser unverkennbare leicht süßlich-holzige Geruch in der Luft, den viele sofort mit der THC-haltigen Droge Marihuana verbinden, die in Deutschland nach wie vor nicht legal erhältlich ist.

Das könnte sich – wenn auch zunächst stark reglementiert – bald ändern, der Gesetzesentwurf von Karl Lauterbach für eine „Teil-Legalisierung“ von Gras steht bereits. Was aber auch jetzt schon boomt, und vor allem ganz und gar nicht illegal ist, sind die Geschäfte rund um den nicht berauschenden Hanf-Bestandteil Cannabidiol, kurz CBD. Um den dreht sich auch alles auf der „Mary Jane Berlin“.

Am zweiten Tag, um 12 Uhr ist die große Halle des Geländekomplexes „Arena Berlin“ schon voller Menschen. Insgesamt erwarteten die Veranstalter der größten Hanfmesse Deutschlands über 35.000 Besucherinnen und Besucher. Schon am Eingang werden einem etliche Flyer und einige Goodies unvermeidlich in die Hand gedrückt, jemand fragt: „Rauchst Du Blunts?“ und bietet die dazu passenden Papes an. Papes, Grinder, Filter und Clipper: Zubehör um Joints und Blunts zu bauen, findet sich hier an jedem Stand - von Gizeh, OCB, Purize, und zahlreichen weiteren Marken in allen Farben und Mustern.

Good Vibes bei Jonas Mohr von Happy 420. Franka Klaproth

Und natürlich, die Hauptattraktion „Mary Jane“ gibt es hier in den verschiedensten (legalen) Sorten und Geschmacksrichtungen. Lemon Haze, Gelato, Caramel Cream, so heißen die verschiedenen CBD-Sorten von „happy420“, die nicht das berauschende THC beinhalten. Der Online-CBD-Shop entwickelt zusammen mit Rappern verschiedene Geschmacksrichtungen, etwa mit Deutschrapper Marvin Game, der auch auf der Messe einen Gig hat. Generell hat die Messer einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Rappern auf ihrer Anwesenheitsliste: Gras und Hiphop gehört wohl einfach zusammen. Auch Jamule und PASports haben sich auf der Messe angekündigt und wollen Autogrammkarten vergeben.

Doch CBD muss nicht immer geraucht werden; von Hanföl, über Cookies, bis hin zu CBD-Zuckerwatte gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, die als Wundermittel angepriesene Heilpflanze zu sich zu nehmen. Überall stehen überwiegend junge Menschen und probieren veganes Cannabiseis, riechen an Lemon-Haze oder drehen sich mit 14mm Aktivkohle-Filtern einen Joint.

Auch außerhalb der Halle hält sich vor allem ein ziemlich junges Publikum auf, und vor lauter Festivalstimmung könnte man hier schnell vergessen, dass es ja eigentlich hauptsächlich eine Messe ist: Die Sonne scheint, überall werden (CBD-)Joints geraucht, es gibt Cocktails und jede Menge Food-Trucks. Auf einer kleinen Bühne, auf der die während der drei Messe-Tage Künstler performen, rappt King Keil gerade seinen Track namens „Legalize Green“. Eine Forderung, über die sich wohl alle Gäste sowie die 300 Aussteller einig zu sind.

Hauptsächlich geht es darum, dass sowohl Konsumenten als auch Händler den Cannabis-Markt und seine Möglichkeiten kennenlernen. Das ist auch der Grund, warum Johanna und ihre Freundinnen heute hier sind. Sie sitzen gerade auf dem Strandareal unweit vom Badeschiff und drehen sich CBD-Joints. Wir wollen sehen, was es so Neues gibt und Produkte austesten“, sagt Johanna, die letztes Jahr bereits einmal auf der Mary Jane war seither begeisterte Messe-Gängerin ist. „Hier hat man einfach ein Wochenende Safe Space“, sagt sie. „Die Leute in dieser Bubble sind einfach so gut gelaunt und entspannt.“

Der Cannabis-Pflanze werden angstlösende und antidepressive Wirkungen zugeschrieben, weswegen Konsumenten von Cannabis oft als sehr gelassen und sorglos beschrieben werden. Das kann auch der Rapper Xatar, von dem den Film Rheingold handelt, bestätigen, der bei seinem Panel Talk zum Thema „Cannabis Culture“ von seiner Antriebslosigkeit erzählt, und wie Joints ihm geholfen haben, wieder im Leben zu stehen und gleichzeitig ausgeglichen zu sein.

Zwischen Razzien und der Hoffnung auf Legalisierung

Xatar ist voll und ganz für die Legalisierung und der Überzeugung der Konsum von Cannabis sei sogar gewinnbringend für das Miteinander, besonders in sozial schwächeren Schichten. „Deutschland sollte glücklich sein, dass es so viel Weed in sozialen Brennpunkten gab“, sagt er, ohne das wäre die Gewaltbereitschaft nach seiner Einschätzung noch um einiges höher.

Das mag eine gewagte These sein, und so schön und harmonisch die Cannabis-Welt auf dieser Messe wirkt, sieht die Realität doch oftmals anders aus. Erst vor kurzem warnte eine Studie davor, dass in Berlin immer mehr Jugendliche kiffen, und das oft auf einem problematischen, möglicherweise gesundheitlich riskanten Niveau. Gleichzeitig ist das Wissen über die Gefahren der Droge lückenhaft. Besonders in Berlin seien die Zahlen im Vergleich zu Restdeutschland bedenklich hoch. Deswegen, so wird auch bei Xatars Paneltalk betont, sollte Aufklärungsarbeit sowie gesunder Konsum mehr in den Mittelpunkt der Debatte gestellt werden.

„Legalize Now!“ ist die Botschaft von Deborah Reich, Geschäftsführerin von Tom Hemp's. Franka Klaproth

Auch die CBD-Vertriebe wie „Tom Hemp's “oder „Happy420“ sehnen sich nach der Legalisierung, oder zumindest nach Klarheit. „Wir hängen die ganze Zeit im Konjunktiv“, sagt Martin Chodorowski von Tom's Hemps, das mache eventuelle Planung sehr schwierig. Auch die Geschäftsführerin Deborah Reich erzählt, wie selbst der CBD-Handel darunter leidet, das der Verkauf von THC strafbar ist: „Wir hatten seit 2019 fünf Razzien, bei denen alles beschlagnahmt wird.“ Dadurch habe sie bereits eine halbe Millionen Euro an Warenwert verloren. Nach der Ende der Prüfung sei die Ware längst abgelaufen, entschädigt werde man nicht. „Das ist gerade für eine junge Firma ein Riesen-Einriss und ein hohes Risiko“, so Reich weiter.