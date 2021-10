Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin geht weiter zurück. Nach Angaben der hiesigen Arbeitsagenturen sind in der Stadt derzeit 186.046 Männer und Frauen als arbeitslos registriert. Das sind 4389 Arbeitslose weniger als im September und 18.746 weniger als im Oktober des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote, die vor einem Jahr noch 10,2 Prozent betrug, liegt nun bei 9,2 Prozent.

„Die Arbeitslosigkeit ist rückläufig, der Trend in der Beschäftigung zeigt nach oben“, sagt Ramona Schröder, Chefin der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit. Die Auswirkungen der Corona-Krise seien in den meisten Branchen inzwischen nicht mehr zu spüren – mit Ausnahme des Gastgewerbes, der Veranstaltungs- und Messebranche und Teilen des Handels.

Tatsächlich haben die Arbeitsagenturen und Jobcenter in Berlin den Angaben zufolge derzeit mehr als 22.000 freie Stellen im Bestand. Das seien fast 23 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. Nachfrage bestehe quer durch fast alle Branchen, vor allem in den freiberuflichen Dienstleistungen, im Einzelhandel, dem Gastgewerbe sowie im Produzierenden Bereich. Auf der anderen Seite geht die Kurzarbeit in der Stadt weiter zurück. In diesem Monat meldete nur noch 67 Berliner Betriebe für 1037 Beschäftigte Kurzarbeit an. Vor einem Jahr mussten in Berlin noch mehr als 100.000 Beschäftigte kurzarbeiten.

Allerdings geht es längst nicht überall aufwärts. Die Jugendarbeitslosigkeit hat im Oktober in Berlin sogar zugenommen. In der Altersgruppe der 15- bis 19-Jährigen sind derzeit 4402 Menschen als arbeitslos registriert. Das sind 20 Prozent mehr als im September. Zudem ist die Zahl der Langzeitarbeitslosen, die bereits mehr als zwölf Monate ohne Job sind, weiterhin hoch. Zwar ging deren Zahl im Oktober gegenüber dem Vormonat um 1300 zurück. Doch es sind noch immer mehr als 75.000 Berliner betroffen. Und vor allem: Vor einem Jahr gab es in Berlin noch über 20.000 Langzeitarbeitslose weniger.