Berlin hat Wohnungsnot, weil die Politik hier investorenfeindlich ist

Die Einwohnerzahl Deutschlands ist in den letzten zehn Jahren um mehr als vier Millionen auf 84,3 Millionen Menschen angewachsen. Nur der Baby-Boom vor über einem halben Jahrhundert erzeugte in der jüngeren Geschichte einen größeren Bevölkerungssprung. In Berlin stieg im selben Zeitraum, unbeeindruckt von einer kurzen Phase der Covid-Stagnation, die Zahl der Bewohner um mehr als 400.000 auf über 3,8 Millionen Menschen. Es ist der höchste Zuwachs seit über 100 Jahren. Fast ausschließlich durch Zuzug kamen so viele Bewohner hinzu wie in Bochum oder Duisburg leben.