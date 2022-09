Die Gegend um den Berliner Hauptbahnhof, diesem hektischen Glas-Beton-Koloss an der Spree, ist fast immer voller Menschen. Auch heute, an diesem warmen Tag Ende August, laufen sie hier in alle Richtungen – nur der Weg zu diesem kleinen Park bleibt fast frei. Dort, in einer besonders abgeschiedenen Ecke, ist etwas versteckt: Zelte. Angeordnet sind wie ein Hufeisen. Einige stehen offen, dicke Matratzen ragen heraus. Auf den ersten Blick sieht dieses Zeltdorf im Stadtzentrum verlassen aus.

„Hallo?!“ Ein kleiner Junge, vielleicht sieben Jahre alt, unterbricht sein Spiel mit einem Stock und schaut misstrauisch auf. Dann läuft er weg und kommt kurz danach mit seiner Familie wieder. Eine alte Frau bittet sofort um Geld, ein Jugendlicher steht schweigend im Hintergrund, und ein Mann mit Schnurrbart fragt: „Bist du Sozialarbeiterin?“ Nach der Antwort blickt er enttäuscht zu Boden und beteuert, er spreche nicht gut genug Deutsch für ein Interview. Doch er lädt zum Essen vor seinem Zelt ein, es gibt hart gekochte Eier und Weißbrot.

In einem kleinen Park in der Nähe vom Hauptbahnhof haben vierzig bis fünfzig Obdachlose aus Rumänien ein Camp aufgebaut. Seit Jahren wurde das Camp nach Angaben der Bewohner immer wieder geräumt und wiedererrichtet. Ein Kinderwagen steht herum, eine einzelne Hose hängt an einer Leine zwischen den Bäumen, und ein paar Bewohner schleppen gerade eine neue Matratze herbei.

Als der Mann das dritte Mal lächelnd auf den Platz neben sich deutet und zum Mitessen auffordert, fährt ein anderer Mann auf einem Leihfahrrad von der Deutschen Bahn vor. Er hat hellere Haare und Augen als die anderen, ist schlank und trägt sportliche Kleidung. Erst sagt der junge Mann nicht viel, doch die anderen deuten auf ihn: „Er spricht gut Deutsch“, sagen sie.

Sein Name ist David Mario, er ist 27 Jahre alt. Seine Mutter war Türkin, sein Vater kam aus Ungarn, ihren gemeinsamen Sohn brachten sie in Rumänien zur Welt. Die Eltern sind früh gestorben, danach war David Mario viel unterwegs. In Athen hat er „in drei Monaten“ Griechisch gelernt und als Bauarbeiter und Masseur gearbeitet. Nach seiner Ankunft in Deutschland vor etwa sieben Jahren hat Mario kurz in Dortmund in einer Wohnung gelebt, dann etwa einen Monat in Stuttgart auf der Straße und seitdem hier. In einem Zelt in Berlin-Moabit.

Er deutet auf ein Hotel östlich vom Park, dort habe er gearbeitet. Außerdem auf dem Bau und gestern als Dachdecker. Das Geld bekommt er direkt nach der Schicht bar auf die Hand. Gestern waren es 100 Euro. Das sei gut, sagt Mario. In Rumänien müsste er mehr arbeiten für noch weniger Geld. Aber für eine Wohnung in Berlin reiche es nicht. Für Schwarzarbeit braucht Mario keinen festen Wohnsitz, für sein Zelt keine Schufa-Auskunft. Ohne Abrechnungen und Festanstellung sind die Chancen auf dem Wohnungsmarkt ohnehin gering. Deswegen wohnt er jetzt hier, in einem kleinen Zelt.

Mario sieht gepflegt aus und riecht auch so, seine Kleidung ist sauber. Mario wäscht im Salon für fünf Euro die Maschine, und er duscht normalerweise am Hauptbahnhof, für sieben Euro. In seinem Vorzelt liegen zwei Paar Schuhe auf schmutzigen Matten, drinnen ist eigentlich nur der Schlafsack zu erkennen. Selbst für einen Campingausflug am Wochenende wäre das Zelt sehr leer. „Ich brauche nicht viel“, sagt Mario.

Fast sein gesamtes Erwachsenenleben hat Mario auf den Straßen Berlins verbracht. Im Winter schläft er in Unterkünften für Obdachlose, teilweise zu zwölft in einem Zimmer. Manche der Mitbewohner duschen nicht, andere trinken zu viel, sagt er.

Belriner Zeitung/Paulus Ponizak Im Winter will David Mario wieder nach Rumänien ziehen.

Mario deutet hinter sich: „Sie haben uns eine Toilette gebaut!“ Mit „sie“ meint er den Bezirk. Die Toilette wurde aus Mitteln des Projekts „Saubere Stadt“ bezahlt. Damit wolle der Bezirk aber nicht dafür sorgen, dass das Zeltcamp hier noch länger bleibe, sagt der Bezirkssprecher von Mitte, Danilo Hafer. „Wir wollten kurzfristig das Fäkalienproblem in der Grünanlage und auf öffentlich zugänglichen Flächen abmildern.“

Als er vor etwas mehr als einer Woche von der Arbeit wiederkam, war sein Zuhause weg, erzählt Mario. Das ganze Camp sei geräumt gewesen, sagt er. Er umschließt mit den Händen einen unsichtbaren Gegenstand in der Luft, um zu zeigen, wie das Zelt mitgenommen wurde. „Mit allen Sachen“, sagt er. „Dann war der Bürgermeister da und hat gesagt, dass wir bis Dezember bleiben dürfen.“ Gemeint ist der Bezirksbürgermeister von Mitte, Stephan von Dassel (Bündnis 90/Die Grünen).

Pressesprecher Hafer bestätigt, dass von Dassel mehrmals beim Camp war. Ein Versprechen, dass die Bewohner noch bis Ende des Jahres bleiben dürften, könne der Bezirk aber gar nicht geben. „Über ein privatrechtliches Gelände darf der Bezirk nicht bestimmen und keine solche Duldung aussprechen“, sagt er. Man versuche aber seit mehreren Monaten, den Campbewohnern durch Sozialarbeiter Hilfe anzubieten. Nach Angaben des Bezirks befindet sich das Camp auf dem Gelände der Deutschen Bahn. „Sie kann dementsprechend auch jederzeit von ihrem Hausrecht Gebrauch machen“, sagt Danilo Hafer. Die Toilette stehe dagegen noch in der Grünanlage des Bezirks.

Privat Vierzig bis fünfzig Menschen wohnen in diesem Camp.

Die Frage, ob eine Räumung stattgefunden hat, hat die Deutsche Bahn bis Redaktionsschluss nicht beantwortet. Ein Sprecher der Deutschen Bahn teilte zunächst mit, dass der Park „definitiv“ kein Bahngelände sei und das Unternehmen dort „keinerlei Aktivitäten veranlasst“ habe. Nach erneuter Nachfrage sagte er, es sei möglich, dass es sich um Bahnflächen in der Nähe handele. Wegen der Räumung würde er noch einmal recherchieren. Ein Sprecher der Berliner Polizei teilte mit, bei Privatgelände sei der Gerichtsvollzieher für Auskünfte zuständig. Um den zu kontaktieren, müsste wiederum die Deutsche Bahn die Räumung bestätigen.

David Mario ist jedenfalls der Meinung, die Deutsche Bahn habe die Räumung veranlasst. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn sei vor Ort gewesen und habe gesagt, dass sie nicht bleiben könnten, berichtet er. Nach einer Nacht bekamen die Menschen neue Zelte von der Caritas, so Mario, doch die persönlichen Gegenstände gab ihnen niemand zurück. Seine Powerbank und seine Boombox fehlen ihm am meisten.

David Mario streckt sich und seufzt. „Ich habe seit zwei Jahren nicht mehr in einem richtigen Bett geschlafen.“ Damals hatte der Obdachlose für zwei Monate ein Zimmer in Tempelhof, bis die Hauptmieterin ins Ausland zog. Seitdem eben im Zelt. Wenn es ihm zu viel wird, spielt er ein Handyspiel. Gerade mag er das Spiel, in dem man einen virtuellen Bus langsam durch eine graue Stadt steuern muss. Im Dezember will Mario zurück nach Rumänien, dort war er jahrelang nicht mehr. Er vermisst seine Freunde und seine Schwester. Auch andere aus dem Camp sagen, dass sie Deutschland im Winter verlassen werden.