Berlin – Hauptstadt des Mülls auf Straßen: Was passiert, wenn wir das ändern?

Dumm sind immer nur die anderen. Und es kostet verdammt viel Mühe, die Folgen ihrer Dummheit zu beseitigen. Das ist besonders in Berlin der Fall, denn Berlin ist die Hauptstadt des Mülls auf den Straßen. Ich kenne Berlin-Besucher, die machen sogar extra einen Abstecher nach Neukölln, um sich die hohen Berge am Straßenrand mal anzuschauen und zu staunen.



Es ist morgens, kurz nach 8 Uhr in unserem doch noch halbwegs sauberen Friedrichshainer Kiez. Ein Nachbar hebt vor unserer Haustür etwas Papier auf. Ich rufe: „Bürger, lassen Sie das bitte sein, sonst versauen Sie die Norm im Kiez. Sonst sieht das hier noch richtig ordentlich aus.“ Wir lachen. Er trägt das Papier durch den Hausflur in den Hof zu den Mülltonnen. Doch er kann die Papiertonne nicht öffnen. Denn dort hat jemand ein sehr großes Stück Fensterscheibe abgelegt. Die Riesenscherbe ist so lang, dass sie über die Deckel von gleich drei Mülltonen reicht. Wie dumm.

Berlin ist nicht nur die Stadt des Straßenmülls, sondern auch der verdreckten Müllplätze im eigenen Hinterhof. Doch vergnügt, wie wir sind, begnügen wir uns nicht mit der üblichen Meckerei über die Dummheit der anderen, sondern beschließen, das Problem zu lösen.



Aber was tun? Wir stellen die schmale und lange Riesen-Scherbe in die Tonne für Weißglas. Doch dort ragt sie viel zu weit heraus. Verletzungsgefahr. Nicht nur für Kinder. Die Scherbe muss kürzer, muss zerstört werden. Aber womit. Neben der Tonne für Hausmüll steht ein Farbeimer mit einem großen farbverklebten harten Besen. Vielleicht klappt es.



Es klappt nicht. Das Glas ist nach drei Schlägen nur etwas weiß. Wir suchen weiter, finden einen Stein und versuchen es damit.

Es wurde immer schlimmer

Wir fangen an zu fluchen. Die Scheibe stammt sicher von den Bauarbeitern, die im Hinterhaus werkeln. Die haben neulich auch einen Heizkörper neben die Tonnen gestellt. Wie dumm. Die Handwerker machen es sich einfach: Sie sparen sich die Entsorgungskosten und wir müssen sehen, wie wir das Ding loswerden. Die Müllabfuhr jedenfalls nimmt es nicht mit.



Wir fluchen auch deshalb, weil die Scheibe für Bauarbeiter eine Kleinigkeit wäre, eine Zwei-Minuten-Angelegenheit: Sie haben Schutzbrillen und Handschuhe, sie könnten die Riesenscherbe in der Glastonne mit einem Hammer zerschlagen.

Wir improvisieren, dilettieren, es entwickelt sich zu einer 20-Minuten-Angelegenheit. Die Scheibe geht zwar in Scherben, aber am Ende ist auch ein weißer Farbfleck auf dem Boden, den wir beseitigen müssen. Dazu ein Berg winziger Splitter, die wir zusammenfegen müssen. Und ein kleines Loch im Finger, bei dem wir das Blut stoppen müssen. Und ein Fleck auf dem Innenfutter der Jacke, der nicht mehr weggehen wird.



Manchmal ist man ganz schön der Dumme, wenn man die Dummheit anderer beseitigt.