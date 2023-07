28 Tage Hungerstreik am Potsdamer Platz: Die Jusos „haben mich im Stich gelassen“

Ilias Emmanuil rollt einem Tischtennisball hinterher. Hinter der historischen Ampel auf dem Potsdamer Platz holt er ihn ein, bückt sich aus seinem Rollstuhl, umschließt ihn mit der rechten Hand und kommt zurück zur Tischtennisplatte. Er lächelt breit, denn er liegt vorne, es steht acht zu eins.

Direkt hinter ihm, zwischen den vier Säulen der ersten Verkehrsampel in Europa, liegen eine Luftmatratze, ein bunter Sonnenschirm und ein paar Taschen. Ringsherum stehen Schilder, die mit bunten Schriftzügen auf Ilias Emmanuils Hungerstreik hinweisen: 28 Tage schläft er nun schon unter der Ampel und hungert, jeden Tag nimmt er etwa 400 Gramm ab. 57 Kilogramm wiege Emmanuil noch, steht auf einem der Schilder, vor dem Streik habe er 67,8 Kilogramm gewogen. Er fordert mehr Vorschriften für Barrierefreiheit und sammelt Geld für einen neuen Rollstuhl.

Ilias Emmanuil ist 32 Jahre alt und kommt aus Leverkusen bei Köln. Er deutet auf ein gläsernes Hochhaus am Potsdamer Platz. Er sei für den Streik nach Berlin gekommen, weil hier die „Machtzentrale“ der Deutschen Bahn liegt. Emmanuil zeigt seine Hände und Arme, die Verbiegungen der Knochen und die Ausbeulungen. Emmanuil hat eine Knochenkrankheit, sogenannte Multiple Exostosen: Es wachsen ihm überall gutartige Knochentumore. Emmanuil spricht von „Disability Pride“, also einem Stolz auf seine Behinderung. „Hätte ich keine Behinderung, wäre ich ein ganz anderer Mensch“, sagt er. „Ich mag mich, wie ich bin.“

Sport im Hungerstreik

Emmanuil spricht so schnell über die vielen Missstände, die er mit seinem Streik bekämpfen will, dass es schwer ist, zu folgen: Die Barrierefreiheit bei den öffentlichen Verkehrsmitteln sei nicht gut genug ausgebaut. Die Krankenkasse bezahle ihm keinen Rollstuhl mit Federung, den er notfalls die Treppen hochziehen könnte, ohne dass er kaputt geht. Wahllokale seien nicht barrierefrei, weder in seiner Heimat Leverkusen noch in Berlin. Sein Tischtennisverein in Mühlheim setze die barrierefreie Tischtennisplatte nicht ein, weil sie abgenutzt sei. Selbst beim Tischtennis für behinderte Menschen vom DBS fühlt er sich diskriminiert: Der Boden sei nicht für Rollstuhlfahrer geeignet, Emmanuil will beim Tischtennisspielen hin- und herfahren.

Ilias Emmanuil hat einen Traum: Er will Profi werden. „Ich bin Sportler. Eigentlich habe ich gar keine Zeit, für meine Rechte zu kämpfen“, sagt er. „Beim Tischtennis geht es mir gut und ich habe ich keine Schmerzen.“ „Challange me“ steht auf der kleinen Tischtennisplatte neben seinem Lager. Hier fordern ihn immer wieder Menschen zu einem Spiel heraus. „Das verkürzt den Hungerstreik wahrscheinlich“, sagt er und greift zu seiner Wasserflasche. Emmanuil wirkt gut gelaunt, obwohl er seit Tagen nichts gegessen hat.

Eine weitere Woche will er aber trotz Sport noch durchhalten. Zweimal habe er in den 28 Tagen eine Ausnahme gemacht: Der Mitarbeiter eines Restaurants brachte übrig gebliebene Pizzen, die Emmanuil vergeblich zu verschenken versuchte. Einmal sei ein angebissener Wrap an der historischen Ampel liegen geblieben. Während seiner Jugend musste er im betreuten Wohnen oft hungern, erzählt Emmanuil, deshalb könne er kein Essen wegwerfen. Neben seiner Knochenkrankheit leide er unter einer Posttraumatischen Belastungsstörung.

„Der Rollstuhl ist nicht das Problem“

Seit elf Jahren sitze er nun im Rollstuhl, das habe ihm viel Freiheit verschafft. Ilias Emmanuil steht auf und setzt langsam einen Fuß vor den anderen. Das gehe nur unter Schmerzen. „Das Problem ist nicht der Rollstuhl selber“, sagt er, „sondern warum ich im Rollstuhl sitze.“ Von anderen Rollstuhlfahrern wird er manchmal als „falscher Behinderter“ oder „Inline-Skater“ bezeichnet, weil er gehen kann. „Zur Schule bin ich mit Inline-Skates gefahren“, sagt er und dreht sein Bein, um zu zeigen, dass diese Bewegung funktioniert.

Gesellschaftliche Teilhabe ist im Rollstuhl oft unmöglich, sodass Ilias Emmanuil manchmal aufsteht, obwohl das wehtut. Wenn er ein barrierefreies Hotel buche, sei es oft nicht rollstuhlgerecht, im Anne-Frank-Haus sei ihm verboten worden, die Stufen hochzukrabbeln, im Freizeitpark Phantasialand in Brühl habe er seinen Rollstuhl versteckt, um ein paarmal Achterbahn fahren zu dürfen. „Ich hatte solche Schmerzen“, sagt er. „Das war richtig mies.“

Nach einer Operation nutzte Ilias Emmanuil den Service für barrierefreies Reisen der Deutschen Bahn. Er beschreibt ausführlich, warum das kompliziert und umständlich ist: Man müsse vorher buchen, zwanzig Minuten früher da sein, nachts sei niemand für die Hilfeleistung verfügbar, und an der Station Messe Deutz, einem großen Bahnhof in Köln, gebe es keine Aufzüge. Laut der S-Bahn Köln ist der Bau von Aufzügen dort an mehreren Gleisen geplant.

Emmanuils rosafarbener Hoodie fällt im Gewusel am Potsdamer Platz auf, er trägt eine eckige Brille. Sein Pferdeschwanz lugt unter einer Basecap mit der Aufschrift „Jusos Leverkusen“ hervor. Das steht für Junge Sozialisten, die Jugendorganisation der SPD, aus der er bald austreten will. Er ist enttäuscht über die „fehlende Solidarität“ der Jusos in Berlin.

„Die haben mich so im Stich gelassen“, sagt Emmanuil. Nachdem er ausgeraubt wurde, hatte er jemanden von den Jusos angeschrieben. Der sei nicht aufgetaucht. Er holt sein Handy aus der Tasche und zeigt ein Foto, auf dem seine Sachen um die Ampel verteilt liegen. Zweimal sei er überfallen worden. Das Geld, das er am Platz für einen neuen Rollstuhl gesammelt hatte, die Tastatur für sein Tablet, Hygieneartikel und Zubehör für die GoPro-Kamera, mit der er für Instagram Fotos und Videos macht – alles weg. Geblieben ist sein Sonnenschirm als Regenschutz, den er nach ein paar Unwettern imprägniert und mit Tape abgedichtet hat.



Ein Mann mit gelber Schirmmütze steht beim Gespräch mit dabei. Er ist Ticketverkäufer für Citytouren und deshalb täglich am Potsdamer Platz. „Wir haben uns angefreundet“, sagt Camilo Rogge. Er passt auf Emmanuils Sachen auf, wenn der sich im Café gegenüber frisch macht.