Berlin wird die Corona-Regeln wieder verschärfen. Das hat Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) an diesem Mittwoch mitgeteilt. Demnach soll so bald wie möglich wieder die Maskenpflicht im Einzelhandel, an Hochschulen, Bibliotheken, Museen, außerschulischen Bildungseinrichtungen und für touristische Angebote in Innenräumen gelten. Sie werde dem Senat einen entsprechenden Vorschlag in der Sitzung kommender Woche unterbreiten, sagte Gote. Zu tragen seien in diesen Bereichen dann OP-Masken.

In Kitas und Schulen soll die Maskenpflicht möglichst nicht angewandt werden. Auch wenn die Senatorin in dieser Frage auf ihre zuständige Kollegin im Bildungsressorts, Astrid-Sabine Busse (SPD) verwies, so hob sie doch hervor, dass es nur in einzelnen Schulen zu einer solchen Maßnahme kommen könne. „Es geht hier um eine Abwägung der Maßnahmen und ihres Nutzens“, sagte Gote.

Das Infektionsgeschehen hat sich nach Angaben der Politikerin in Berlin „dramatisch verschärft“. Sie rechne damit, dass sich die Zahl der mit Covid-19 behandelten Patienten in den Krankenhäusern in den kommenden 16 Tagen verdopple.