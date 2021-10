Berlin - Am Montagmittag stehen vor dem Warenlager des Schnell-Lieferdienstes Gorillas im Kaiserkorso dutzende schwarze Fahrräder kopfüber auf dem Asphalt. Die Kuriere des Standortes sind hier seit Freitagnachmittag im Streik, ebenso die Warenlager in Schöneberg und Wedding. Neben dem Eingang hängen Banner mit ihren Forderungen, sie gelten der Geschäftsführung des Start-ups. Dass die Streikenden die Räder wenig später umdrehen und zurück in das Warenlager schieben, ist kein Aufgeben, sondern das erreichte Tagesziel: das Warenlager schließt. Wenigstens für heute.

Seit März dieses Jahres geht der Arbeitskampf bei Gorillas schon. Mit wilden – also ohne gewerkschaftlichen Aufruf organisierten – Streiks und Protestaktionen auf der Straße, auf Twitter und Instagram gehen die Beschäftigten des Unternehmens immer wieder mit dem Wunsch nach besseren Arbeitsbedingungen an die Öffentlichkeit. Beschäftigte aus dem Umfeld des „Gorillas Workers Collective“ initiierten und organisierten eine Wahl zur Vorbereitung eines Betriebsrats.

Auslöser der Streiks ist wieder eine Kündigung

Öffentlich betont das Unternehmen, die Betriebsratsgründung zu unterstützen. Andererseits werfen Beschäftigte dem Management vor, die Arbeitnehmervertretung zu blockieren – etwa durch die Spaltung des Betriebs in ein „administratives“ und ein „operatives“ Geschäft. Vergangene Woche erhielten die Beschäftigten neue Verträge, eine Kopie liegt der Berliner Zeitung vor. Darin informiert das Unternehmen über die Überführung des Anstellungsverhältnisses in eine neue GmbH namens „Gorillas Operations Germany“.

Am Freitag sollen außerdem zwei Manager des Unternehmens bei den Streiks im Bergmannkiez aufgetaucht sein - allerdings: verkleidet als Kuriere. Laut Gorillas Workers Collective sei es dabei darum gegangen, den Streik zu unterwandern und die Beschäftigten von weiterer Arbeitsniederlegung abzuhalten. Eine Beschäftigte des Warenlagers Bergmannkiez bestätigte am Freitag: Auch sie habe den CCO und den COO zunächst für Kuriere gehalten. „Ich glaube, es war ein PR-move“, sagt sie heute.

On #b0110, two mysterious #strikebreakers came during the day, saying they don't want to strike but to ride.

With some help we've managed to identify these individuals and the results are pathetic:

Ronny Gottschlich (CCO @gorillasapp) and Adrian Frenzel (COO @gorillasapp). pic.twitter.com/JAR9jAmxZV — Gorillas Workers Collective (@GorillasWorkers) October 3, 2021

Die Forderungen der Streikenden sind seit dem Sommer kaum verändert: Gehälter sollen pünktlich ausgezahlt werden, sie wollen einen Stundenlohn von 12,50 Euro für alle Kuriere. Sie wollen Körbe an den Rädern, die die Last vom Rücken der Kuriere nehmen. Sie wollen eine Telefonnummer zum Rider Support, dem Team, das sich um die Belange der Kuriere kümmern soll. Momentan sei es nur per E-Mail zu erreichen.

Die aktuellen Streiks wurden – wie schon im Frühjahr – vor allem davon ausgelöst, dass ein Beschäftigter gefeuert wurde. „Ohne jede Warnung“, sagt Danny, der betroffene Kurier. Üblicherweise soll es vor einer Kündigung – nach Ablaufen der Probezeit – drei Warnungen bei Fehlverhalten geben. Danny sagt, er ist Mitte September sechs Monate bei Gorillas beschäftigt gewesen. Er war also über die Probezeit hinaus.

Seine Kündigung führt dazu, dass sich erstmals einige indische Beschäftigte in die Proteste einreihen. Bisher habe er sich zurückgehalten, sagt einer dieser Kuriere, die zum ersten Mal mitprotestieren, und der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte. Er ist noch in der Probezeit. Zu abhängig sind die meisten von dem Einkommen aus der Teilzeitbeschäftigung als Lieferfahrer. Mit Streiks den Job riskieren, kam bisher nicht in Frage. Doch nun reicht es auch ihm. „Was macht ihr überhaupt?“ fragt er mitten in die Luft über seinem Kopf und spricht damit wohl in die Richtung seiner obersten Chefs. Im Warenlager gebe es kein Wasser in der Küche, die Toiletten seien dreckig, das Equipment schlecht. Das hat er von Wohlstands-Deutschland nicht erwartet.

Neu ist laut den Beschäftigten im Bergmannkiez eine konstante Unterbesetzung während der Lieferzeiten. Die App Quinyx regele seit ein paar Monaten die Schichten neu – die seien vor allem kürzer geworden, sodass viele von ihnen an mehr Tagen in der Woche arbeiten müssten. „Teilweise muss ich meine 24 Stunden pro Woche in fünf Schichten abfahren“, sagt Kurier Joey. „Nichts hat sich geändert. Es wird nur schlimmer.“