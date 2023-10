Nach den Palästinenser-Krawallen in der Nacht zum Mittwoch rechnen die Berliner Feuerwehr und auch die Polizei mit weiteren Angriffen auf ihre Mitarbeiter. „Die Geschehnisse der vergangenen Nacht zeigen uns deutlich, mit welcher besonderen Aufmerksamkeit und Umsicht wir derzeit agieren müssen“, warnte Berlins Feuerwehrchef Karsten Homrighausen in einem am Mittwochnachmittag verschickten behördeninternen Rundschreiben, das der Berliner Zeitung vorliegt.

Der Landesbranddirektor forderte seine Mitarbeiter auf, ihre Bodycams zu verwenden. Mit diesen am Körper getragenen Kameras können die Beamten eventuelle gegen sie gerichtete Übergriffe dokumentieren. Bei unsicheren Lagen sollen sich die Feuerwehrleute zurückziehen und die Notruffunktion an den Funkgeräten betätigen, so Homrighausen. Unter dem Stichwort „Eigensicherung“ seien weitere Kräfte und die Polizei nachzualarmieren.

In der Nacht zuvor hatten propalästinensische Demonstranten in Neukölln randaliert. Auslöser war der Beschuss eines Krankenhauses im Gazastreifen. Unter anderem kam es im Bereich der Sonnenallee, Pannier-, Donau-, Reuter- und Weserstraße immer wieder zu Ansammlungen von in der Spitze bis zu 100 teils vermummten Personen. Sie zündeten Pyrotechnik, errichteten Barrikaden auf den Fahrbahnen und zündeten sie an. Auch Müllcontainer brannten. Gegen 0.20 Uhr setzte die Polizei einen Wasserwerfer gegen die Randalierer ein.

Die Feuerwehr hatte in jener Nacht zahlreiche Brände zu löschen. Dabei wurde die Besatzung eines Löschhilfsfahrzeugs der Feuerwache Kreuzberg mit verschiedenen Gegenständen beworfen und von einer wachsenden Personengruppe bedrängt. Die Feuerwehrleute zogen sich zurück und alarmierten die Polizei. Ein weiteres Löschfahrzeug der Feuerwache Friedrichshain wurde mit einer Flasche beworfen. Von da an rückten die Löschfahrzeuge nur noch in Polizeibegleitung zu den Bränden aus.



Wegen der Ereignisse im Nahen Osten, die Auswirkungen auf die Lage auf Berlins Straßen haben, bildete die Feuerwehr einen Krisenstab. Er soll die Lage bewerten, den Personaleinsatz planen und eine sichere Kommunikation zur Polizei Berlin gewährleisten.

Auch linksradikale Gruppen mobilisieren nach Neukölln

Feuerwehrchef Homrighausen riet seinen Leuten auf den Straßen, dass sie ihr Vorgehen mit den Kräften der Polizei abstimmen sollen. „Sollte es zu Übergriffen jeglicher Art kommen, melden Sie diese bitte“, so Homrighausen. „Nur wenn Sie Übergriffe melden, kann ein Strafantrag durch die Berliner Feuerwehr gestellt und können Täterinnen sowie Täter zur Rechenschaft gezogen werden.“

An diesem Mittwoch ist die Polizei mit acht Hundertschaften im Einsatz, um in Wedding, im Regierungsviertel und in Neukölln für Ordnung zu sorgen. Es dürfte ein langer Tag werden. Eine für den späten Nachmittag angekündigte Demonstration unter dem Motto „Demo in Solidarität mit Palästina“ wurde verboten. Sie sollte vom Neuköllner Richardplatz zum Kottbusser Tor ziehen. Es seien volksverhetzende, antisemitische Ausrufe, Gewaltverherrlichungen, Einschüchterungen und Gewalttätigkeiten zu erwarten, lautet die Verbotsbegründung.



Von solchen Verboten lassen sich die Anhänger der radikalen Palästinenser-Gruppierung Samidoun, von denen solche Aufrufe kommen, nicht stören. Für den Mittwochabend haben sie zu Protesten in der Neuköllner Sonnenallee aufgerufen. Auch linksradikale Gruppen wie die Antifa Berlin mobilisieren dorthin. Die Polizei richtet sich darauf ein, dass es – wie schon am Vortag – zu Gewalttätigkeiten und Angriffen auf Polizisten kommen wird. Für diesen Mittwoch wurde ebenfalls eine Demonstration in Neukölln angemeldet – und von der Polizei verboten.