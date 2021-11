Berlin - Rauschgifthandel und -schmuggel sowie Kfz-Verschiebung gehören zu den größten Geschäftsfeldern der Organisierten Kriminalität (OK). Gruppierungen, die der OK zugerechnet werden, verursachten im vergangenen Jahr in Berlin einen Schaden von 58,6 Millionen Euro. In mehr als 70 Prozent der Verfahren hatten die Banden internationale Bezüge. Die Polizei stellte Verbindungen in 37 andere Staaten fest. Das geht aus dem aktuellen „Lagebild Organisierte Kriminalität“ hervor, das Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Freitag veröffentlichte.

Die Schadenssumme schwankt allerdings von Jahr zu Jahr stark. Sie resultiert aus den Verfahren, die über mehrere Jahre geführt und im jeweiligen Berichtsjahr statistisch erfasst werden. Meist handelt es sich um Steuer- und Zolldelikte, die oft eine lange Bearbeitungsdauer haben. Im vergangenen Jahr führten das Landeskriminalamt (LKA) und der Zoll insgesamt 64 große Ermittlungsverfahren zur OK.

Zehn Ermittlungsverfahren galten der Clankriminalität von Mitgliedern arabischstämmiger Großfamilien. Auch Banden aus Russland und anderen Ländern der früheren Sowjetunion sind in der Organisierten Kriminalität aktiv. Vor allem tschetschenische Täter fallen durch hohe Gewaltbereitschaft auf. Sie werden zunehmend durch Dritte als kriminelle Dienstleister rekrutiert, beanspruchen inzwischen aber auch eigene illegale Geschäftsfelder für sich. Im vergangenen Jahr lieferten sich Tschetschenen mehrere Auseinandersetzungen mit arabischstämmigen Clans.

Sechs Verfahrenskomplexe galten der Rockerkriminalität. Dominanteste Rockergruppierung in Berlin waren wie in den Vorjahren die Hells Angels mit ihren vier Ortsgruppen. Deren Mitglieder fallen laut Polizei durch Gewalt- und Rauschgiftkriminalität auf. Auch bei Türsteher- und Sicherheitsdiensten sind Personen tätig, die dem Rockermilieu zuzurechnen sind.

Berlin zieht 2,3 Millionen Euro an Vermögenswerten ein

Ein lukratives Geschäftsfeld bleibt auch die Kfz-Verschiebung, auch wenn im vergangenen Jahr, bedingt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Reisebeschränkungen die Zahl der gestohlenen Autos zurückging. Gleichwohl stieg die Zahl der Ermittlungsverfahren von elf auf zwölf gegen 84 Tatverdächtige. Verantwortlich für Diebstahl und Verschiebung vor allem hochwertiger Fahrzeuge sind Gruppierungen aus Osteuropa. Berlin mit seiner guten Anbindung an die Autobahn und seiner Nähe zu Polen bleibt ein Paradies für Autodiebe.

Auffällig ist, dass die Summe der vom Land vorläufig gesicherten Vermögenswerte stark gesunken ist. Bei der vorläufigen Vermögenssicherung zieht der Staat kriminell erwirtschaftete Vermögenswerte ein. Die größte Summe konnte das Land Berlin, das seinen Fokus verstärkt auf Finanzermittlungen gelegt hat, im Jahr 2018 einziehen - nämlich 77 Immobilien mit einem Gesamtwert von 9,3 Millionen Euro. Diese wurden nach Darstellung der Staatsanwaltschaft durch Angehörige von Clans aus kriminell erwirtschafteten Geldern gekauft. 2019 betrug die Summe der gesicherten Vermögenswerte 4,6 Millionen und im vergangenen Jahr nur noch rund 3,3 Millionen Euro.

37,8 Prozent haben die deutsche Staatsangehörigkeit

Von den 498 ermittelten OK-Tatverdächtigen hatten 37,8 Prozent die deutsche Staatsbürgerschaft. Ihr Anteil nahm im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent ab. 12,2 Prozent dieser deutschen Tatverdächtigen hat – so die Formulierung im Lagebild – „eine abweichende Geburtsstaatsangehörigkeit“.

Die Tatverdächtigen verteilen sich mittlerweile auf 37 Nationalitäten. Unter den nichtdeutschen Tatverdächtigen stellten polnische Staatsangehörige einen Anteil von 14,7 Prozent, gefolgt von türkischen mit 9,8 Prozent und serbischen mit 4,2 Prozent. Bei 3,2 Prozent aller Tatverdächtigen blieb die Staatsangehörigkeit ungeklärt.

Mehr als verdoppelt hat sich in Berlin der Anteil der tatverdächtigen „Zuwanderer“ – von 24 auf 52. Im Bund liegen die Zahlen bei 890 gegenüber 505 im Vorjahr. Den Anstieg bei der Anzahl der tatverdächtigen „Zuwanderer“ gegenüber dem Berichtsjahr 2019 führt die Verwaltung auf „präzisierte Erfassungsmodalitäten“ zurück.

Im Jahr 2019 dominierten als tatverdächtige „Zuwanderer“ Staatsangehörige aus der Türkei, während in diesem Jahr Staatsangehörige aus Vietnam, Albanien und Tatverdächtige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit dominieren.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) betonte: „Kriminelle machen nicht vor Ländergrenzen halt. Daher arbeiten wir bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und der Erhellung ihrer Strukturen eng mit ausländischen Ermittlungsbehörden zusammen.“ Im Fokus stehe auch weiterhin die Bekämpfung der Clankriminalität.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) forderte unter anderem „eine richtige Beweislastumkehr“ bei der Vermögensabschöpfung und Obergrenzen für Bargeldtransfers. Der GdP-Landesvize Stephan Kelm erklärte zudem: „Wir sehen seit Jahren, dass wir es auch in der Hauptstadt mit immer mehr verschiedenen Nationalitäten zu tun haben und allein die Banden, die wir ins Hellfeld bekommen, zunehmend international agieren. Das kann auch keinen überraschen, denn im Regelfall wächst Kokain nicht auf Bäumen im Görlitzer Park.“