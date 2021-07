Berlin - Neulich stand im Schaufenster eines Backladens ein Schild: „Kauft Kuchen für das Seelenheil, nicht Klopapier fürs Hinterteil.“ In Corona-Zeiten werden viele Händler kreativ. In einem Buchladen in Friedrichshain stand der schöne Satz: „Sie sind uns mit Abstand am liebsten.“

Die heutige Welt ist voller Sprüche, auf Handys, auf Werbetafeln oder als Graffiti auf Hauswänden. Meist eilen wir vorbei, haben keinen Blick für die klugen oder dummen Botschaften, für die lustigen oder die traurigen.