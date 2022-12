„Wir brauchen mehr Wärme“: Glühwein-Aktion am Breitscheidplatz sammelt Geld 

Carlo Trobisch steht neben dem Wärmebus, er hält einen Becher Glühwein in der Hand. Der 72 Jahre alte Mann ist heute Gast bei der Eröffnung des traditionellen Glühweinverkaufs zugunsten der DRK-Kältehilfe neben dem Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Seit 2009 arbeitet er freiwillig für die Wärmebus des Deutschen Roten Kreuzes.

Jedes Jahr betreuen er und seine Kollegen Hunderte Obdachlosen und hilfsbedürftigen Menschen, die auf der Straße unter den Minusgraden der Berliner Winternächten leiden. „Es hat sich einiges geändert in der Zeit, die Menschen verstecken sich mehr als früher“, sagt Trobisch. „Man sieht die Obdachlosen in Berlin nicht mehr so viel, aber sie sind immer noch da, und wir sind nicht weniger als sonst gebraucht.“

Einmal im Jahr kommen sie hier am Kudamm zusammen. Eingeladen von der AG City und vom Schaustellerverband Berlin sammeln sie Spenden, darunter Firmen wie Vattenfall, die Berliner Sparkasse und der Verein Berliner. Insgesamt kommen 20.000 Euro zusammen.

Seit Anfang November ist der Wärmebus des DRK unterwegs und wird noch bis zum 31. März in Berlin Menschen vor dem Erfrieren schützen, 150 Nächte lang pro Jahr. In der Kältehilfe-Saison 2021/2022 hatte sein Team Kontakt zu rund 1350 bedürftigen Menschen, von denen 356 in Notunterkünfte gefahren wurden. Im Bus werden wärmende Kleidung, Schlafsäcke und Isomatten ausgegeben; Berlinerinnen und Berliner können sich täglich ab 18 Uhr bei dem Bus anrufen, sollen sie eine Person sehen, die solche Hilfe braucht.

Der Bedarf ist allerdings groß und nicht alle Menschen können geholfen werden: Laut Statistiken der Gesundheitsberichterstattung des Bundes sind in Berlin zwischen 2016 und 2020 insgesamt 29 Menschen erfroren. Die Arbeit des Wärmebusses sei immer lebensrettend, sagte Gudrun Sturm, Landesgeschäftsführerin für das DRK in Berlin, bei der Eröffnung. Das DRK stand in diesem Jahr allerdings vor „großen Herausforderungen“. Gerade wegen der Energieknappheit geht Sturm davon aus, dass sie besonders vielen Menschen wird helfen müssen. Gerade deswegen sei jede Spende wichtig.

In diesem Jahr könnte das DRK seine Arbeit „deutlich ausweiten“ müssen

Kirstin Bauch (Grüne), Bezirksbürgermeisterin für Charlottenburg-Wilmersdorf, hält diese Arbeit für wichtig. „Wir brauchen mehr Wärme in unserer Gesellschaft“, sagte sie der Berliner Zeitung. „Wir versuchen, ein Stück dagegen zu wirken und Orte für physische sowie soziale Wärme zu schaffen.“ In Charlottenburg wird mit dem Netzwerk der Wärme zusammengearbeitet, um Anlaufstellen durch den Bezirk einzurichten. Dort sollen nicht nur obdachlose Menschen, sondern auch finanziell schlechter gestellte Menschen Zuflucht finden und heiße Getränke und Kuchen zu niedrigen Preisen genießen können.

Gekoppelt ist die Glühweinaktion mit einem Spendenaufruf des DRK, vor allem für Sachspenden wie Winterjacken und Schlafsäcke. Denn das hat sich auch mit der Zeit geändert, sagt Carlo Trobisch: Die Menschen spenden einfach nicht mehr so viel wie früher. „Einmal habe ich in meiner Nachbarschaft zu Spenden von Schlafsäcken aufgerufen, und innerhalb eines Tages hatte ich zwölf in meinem Flur sitzen“, sagt er. „Heutzutage kriegt man so was nicht mehr hin.“ Auch Spenden von Kleidung sind deutlich gesunken: „Die Zeiten des Überflusses an Jacken sind vorbei.“ Vor allem für die Sachen, die das Wärmebus-Team neu kaufen muss, sind Spenden wichtig, so Carlo Trobisch – und schließlich muss der Wärmebus auch noch getankt werden.

Noch bis 20 Uhr am Freitagabend ist die karitative Aktion am Breitscheidplatz neben dem Weltkugelbrunnen zu finden. Dabei ist das Getränkeangebot – Glühwein und heiße Schokolade, natürlich mit oder ohne Schuss, sowie auch Kinderpunsch – deutlich günstiger als an den Ständen im Markt direkt daneben: Ein Becher Glühwein kostet 2,50€.

Das Team des DRK-Wärmebusses ist täglich ab 18 Uhr unter der Telefonnummer (030) 600 300 1010 zu kontaktieren. In Notfällen gilt: sofort den Rettungsdienst (112) alarmieren.

Spenden von Winterjacken und -Schuhen (möglichst große Größen), Isomatten und Schlafsäcke können am Empfang in der DRK-Landesgeschäftsstelle (Bundesallee 73, 12161 Berlin) abgeben werden.