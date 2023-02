Berlinale für Anfänger: 17 Events, Partys und die Premiere des eigenen Films

Es ist kurz vor halb sechs am Abend eines milden Februartages, als der junge Regisseur Lukas Röder vor seinem Lieblingskino ankommt, dem Kino International an der Karl-Marx-Allee. Er ist viel zu früh. Unter dem kobaltblauen Anzug trägt er ein weißes Hemd mit zwei Knopfreihen und Frackkragen, das er in einem Münchener Secondhandladen gekauft hat. Er raucht eine Kippe nach der anderen. In anderthalb Stunden beginnt die Premiere seines Films „Langer Langer Kuss“ auf der Berlinale.