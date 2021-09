Berlin - Treffen am Rosenthaler Platz, ein sonniger Tag. Es ist 12 Uhr mittags und wahnsinnig laut. Als hätten sich Martinshörner, Müllabfuhren, Autohupen und das Geschrei von Kindern verschworen. Klaus Lederer lotst einen um die Ecke, in ein indisches Restaurant in einer ruhigen Seitenstraße. Er bestellt Papadam, diese knusprigen Gewürzfladen, für alle. Kurz durchatmen, eine kleine Pause im Terminkalender.

Lederer hat keine Ahnung, wie sein nächster Tag aussieht oder der übernächste. Seinen Kalender organisiert er längst nicht mehr selbst, wie und wann auch, als Vize-Bürgermeister und Senator für Kultur und Europa. Und manchmal, wenn seine Mitarbeiter ihm morgens die Termine für den Tag vorlegen, freut er sich auf Sonntag, erzählt er: oft der einzige Tag, über den er selbst bestimmt. An dem er dann mit seinem Mann beim Frühstück sitzt und Zeitung liest. Er die Berliner, sein Mann Neues Deutschland. Und wer einen Artikel findet, der den anderen interessieren könnte, reißt ihn aus und reicht ihn rüber.