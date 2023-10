Die Farbe der Letzten Generation: Wie verhält sie sich auf Autolack?

Auf der Straße des 17. Juni steht am Donnerstagmorgen ein offener Farbeimer neben der Fahrbahn. Aus ihm leuchtet ein sattes Orange. Sein Inhalt ist bereits über die Straße verteilt. Mehrere Polizeiautos stehen daneben. Über die Fahrbahn laufen orange Pfützen. Die Farbe ist noch nass und durch den Regen verdünnt sich die zähflüssige Masse auf dem Asphalt. In beide Richtungen sind die Fahrspuren eingefärbt. Die Farbe verteilt sich längs in den Fahrrinnen und auf der Spur.

Ein Auto biegt vom Großen Stern auf die Straße des 17. Juni in Richtung Brandenburger Tor. Es fährt direkt auf die Pfütze zu. Das Auto wird langsamer. Der Fahrer bremst ab. Er wird immer langsamer, sieht aber zu spät, dass die Farbe noch frisch ist – und fährt hindurch. Die verdünnte Farbe verteilt sich in unzähligen Spritzern auf der hellen Karosserie, der Windschutzscheibe und den Reifen. Damit ist der Autofahrer vergangenen Donnerstag nicht allein. In wenigen Minuten fahren an diesem Tag Dutzende Autofahrer durch die nasse Farbe auf der dicht befahrenen Straße, die die Aktivisten der Letzten Generation dort verteilt haben. Werden sie die orangen Spritzer je wieder von dem Lack runterbekommen?

Die Klimaaktivisten der Letzten Generation fallen schon lange nicht mehr nur mit ihren Straßenblockaden auf. Seit einiger Zeit sind sie auch mit den bekannten Farbaktionen in Erscheinung getreten. Dabei beschädigen sie ganz bewusst Fassaden von Parteizentralen, Luxus-Geschäften oder – wie im bislang wohl teuersten Fall – dem Brandenburger Tor. Am 17. September 2023 färbten Aktivisten der Letzten Generation mit einem mit Farbe befüllten Feuerlöscher die Säulen des Bauwerks.

Am Montag gab der Berliner Finanzsenator Stefan Evers (CDU) dazu bekannt, dass sich die Reinigungskosten des Brandenburger Tors nach einer derzeitigen Schätzung auf etwa 115.000 Euro belaufen sollen. Ein spezielles Reinigungsverfahren soll dabei zum Einsatz kommen. Eine Art Paste wird in den Sandstein des unter Denkmalschutz stehenden Bauwerks eingearbeitet, welche die orange Farbe lösen soll. Danach soll das Gemisch einfach abgewaschen werden. Das Problem: Durch den hohen Wasseranteil ist die Farbe tief in den Stein eingedrungen. Die Reinigung ist ein kompliziertes Projekt, das teurer wird als zunächst angenommen.

Die Reinigungsarbeiten des Brandenburger Tors gestalten sich schwieriger als zunächst angenommen. Fünf Tage lang soll das Tor eingerüstet und dabei mit einer speziellen Paste behandelt werden. dpa

Auf der Straße des 17. Juni kann die Polizei am Donnerstagmorgen die Verursacher der Farbaktion schnell festhalten. Diese verhalten sich dabei vollkommen friedlich und sind mit ihren orangefarbenen Hosenbeinen unschwer zu erkennen. Ihr Plan geht leider nicht vollkommen auf. Für die große Straßenblockade am Samstag will die Letzte Generation die Straße des 17. Juni passend dazu orange einfärben. Zwar kann die Polizei an diesem Morgen Schlimmeres verhindern; für die Autofahrer ist das allerdings ein schwacher Trost: Viele fahren wissentlich oder unwissentlich durch die Farblachen und verteilen dabei die Farbe auf ihrem Auto.

Betrachtet man die orangen Eimer am Fahrbahnrand, wird schnell klar: Für ihre Farbaktion hat die Letzte Generation einfache Wandfarbe aus dem Baumarkt verwendet. Diese sogenannte Kunststoffdispersionsfarbe wird eigentlich für das Streichen von Innenräumen genutzt. Sie ist wasserlöslich und trägt das Siegel „Blauer Engel“, gilt also als besonders umweltschonend. Das heißt: Fließt die Farbe von der Straße ab, gelangen keine gefährlichen Chemikalien ins Abwasser. Bei Regen, wie am Morgen der Farbaktion, hat die Farbe außerdem kaum eine Chance, anzutrocknen. Falls doch, wird die Farbe mit der Zeit abgetragen und dürfte nach ein paar Wochen oder Monaten wieder rückstandslos verschwunden sein. Die Firma Vincent, deren Farbe bei der Aktion verwendet wurde, schätzt auf Anfrage, dass die Farbe auf der Straße des 17. Juni den kommenden Winter nicht überstehen werde. Dafür sei sie einfach nicht ausgelegt.

Mitglieder der Klimaschutzgruppe Letzte Generation haben das Brandenburger Tor mit oranger Farbe angesprüht. Paul Zinken/dpa Eine junge Frau fotografiert die orange gefärbte Säule aus der Nähe. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor muss mit Hochdruckwasser gereinigt werden. Dafür sind auch zwei Hebebühnen im Einsatz. Emmanuele Contini Für viele Besucher sind die bunten Säulen des Brandenburger Tors ein interessantes Fotomotiv. Emmanuele Contini Trotz Reinigungsfirma und Hebebühnen sollen die Reinigungsarbeiten am Brandenburger Tor noch einige Tage dauern. Emmanuele Contini Am Montag sind auch viele Fernsehsender vor Ort und berichten über die Protestaktion der Letzten Generation. Emmanuele Contini Das Brandenburger Tor war am Montag wegen der Reinigungsarbeiten teilweise für den Verkehr gesperrt. Emmanuele Contini Der Sandstein des Brandenburger Tors wird mit der Hilfe von Hochdruckwasser von der Farbe befreit. Emmanuele Contini Am Montag ist der Pariser Platz voller Touristen. Emmanuele Contini 1 / 9

Orange Farbe auf Autolack: Geht sie je wieder raus?

Klar ist: Auf einem fahrenden Auto kann die Farbe im Fahrtwind schneller trocknen als auf nasser Fahrbahn und auf glattem Lack ist das leuchtende Orange auch auffälliger als auf dem rauen Asphalt. Und trotzdem: Die Firma Vincent gibt Entwarnung. Denn die Farbe enthalte keine chemischen Lösemittel oder sonstige Substanzen, die den Lack angreifen würden. Die Farbe ist für den Innenbereich konzipiert und nicht wetterfest. „Bei einer normalen Autowäsche sollte man die Farbe wieder entfernt bekommen“, sagt die Firma auf Anfrage der Berliner Zeitung. Der Lack werde somit nicht beschädigt und auch auf Reifen würde die Farbe nicht haften. Gummi sei das Material, auf dem die Farbe am schlechtesten haften würde.

Für die Farbaktion am Brandenburger Tor hingegen sind die Reinigungsmethoden nicht so simpel. Darüber, woraus die Farbe besteht, die bei der Beschädigung verwendet wurde, wollten der Berliner Senat und die Berliner Immobiliengesellschaft (BIM) keine Auskunft geben. Um zukünftig weitere Farbattacken zu vermeiden, möchte man nicht zu sehr ins Detail gehen. Nur so viel: „Es wurde eine Art Wasser-Farb-Gemisch verwendet“, sagte Birgit Möhring, Geschäftsführerin der BIM, bei einem Pressestatement am Montag.

Lack oder Kleister? Aktivist weiß nicht, woraus die Farbe besteht

Dass die Verursacher selbst nicht genau wissen, woraus die Farbe besteht, kann zumindest angenommen werden. Wegen einer Farbaktion vom vergangenen April am Kurfürstendamm steht seit einigen Wochen der 20-jährige Student Franz W. vor Gericht. Bei dem Prozess am 17. Oktober konnte er auf die Frage des Richters, woraus die Farbe bestand, keine Antwort geben. Ihm wurde vorgeworfen, den Prada-Laden mit einer Art Lack besprüht zu haben. Er meinte sich nur zu erinnern, dass ihm vonseiten der Letzten Generation gesagt wurde, dass es sich bei der Farbe um eine Art selbstangerührte Kleistermischung gehandelt habe. Mehr könne er dazu nicht sagen.



Die Letzte Generation wollte auf Anfrage der Berliner Zeitung zur genauen Farbzusammensetzung keine Angaben machen. Ob die vom Senat in Auftrag gegebenen Farbanalysen der Farbe am Brandenburger zu einer vollständigen Säuberung des Bauwerks führen, bleibt abzuwarten.