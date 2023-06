Die Unterschrift der Vermieterin aus Hamburg ist da. Das ist die Nachricht, die Martin Kaltenmaier am Telefon überbringt. Das Tomsky kann weitermachen! Seit dem Frühjahr hatte Kaltenmaier, Chef der Bar in Prenzlauer Berg, um die Zukunft seines Laden gebangt. Der Mietvertrag des Tomsky lief aus – und zum ersten Mal seit 31 Jahren sah es aus, als würde er nicht verlängert. Die Vermieterin hatte das Ladenlokal auf einem Immobilienportal zum Kauf angeboten. Ende Juni wäre Schluss für die Bar gewesen.

Das Tomsky liegt in der Winsstraße und ist in der Nachbarschaft eines der letzten Lokale, die in der Nachwendezeit entstanden sind. Es sieht in den verrauchten, schummrig beleuchteten Räumen auch noch aus wie in den 1990er-Jahren. Die Bar ist an jedem Abend in der Woche geöffnet und meist gut besucht. Man trifft dort Stammgäste, die seit Jahrzehnten kommen, aber auch Leute, die gerade erst aus dem Ausland nach Berlin gezogen sind. Die Nächte können lang werden im Tomsky.

„Der neue Mietvertrag gilt für zehn Jahre“, sagt Martin Kaltenmaier. Das ist sogar länger, als der letzte gegolten hatte. Der Schwager der Vermieterin hatte sich in die Verhandlungen eingeschaltet und sich für das Tomsky eingesetzt. Ihm sei nun auch zu verdanken, dass es eine Einigung gibt, sagt Kaltenmaier.



Kaltenmaier ist 57 Jahre alt und betreibt das Tomsky seit 27 Jahren. Er könnte jetzt bis zur Rente mit 67 weitermachen. Erst einmal plant er aber eine Party: Die Rettung des Tomsky soll im Juli gefeiert werden.