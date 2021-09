Berlin - Wenn es nach dem Parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus, Torsten Schneider, geht, müssten die landeseigenen Unternehmen den Erwerb der knapp 15.000 Wohnungen von der Vonovia und der Deutsche Wohnen finanzieren können. „Ich kenne nur stille Reserven und bin der Auffassung, man könnte aus den Wohnungsbaugesellschaften eine Milliarde abziehen“, sagte Schneider jedenfalls am Mittwoch im für Finanzen zuständigen parlamentarischen Hauptausschuss. Tatsächlich sieht es aber zumindest für eines der landeseigenen Unternehmen, die Degewo, gar nicht rosig aus. Das zeigen interne Unterlagen für eine Degewo-Aufsichtsratssitzung am 24. Juni dieses Jahres.

Darin heißt es mit Verweis auf den zum damaligen Zeitpunkt geplanten Ankauf von 4381 Wohnungen, dass dieser die Finanzierungsfähigkeit des Unternehmens „erheblich“ belaste. Der Ankauf im Jahr 2021 führe zu einer vorzeitigen Inanspruchnahme zukünftiger Investitionspotenziale und verlange „eine Prüfung der Unternehmensplanung in den Folgejahren“. Die Umsetzung von Projekten wie die 275 Millionen Euro teure Sanierung der Wohnanlage in der Schlangenbader Straße in Wilmersdorf oder die auf 90 Millionen Euro angesetzte Sanierung der Schöneberger Terrassen sowie Ausgaben für den Klimaschutz seien „zu diskutieren“.

Eigentlich will die Degewo jährlich um 1500 Wohnungen wachsen – durch Neubau und Ankauf. Das sieht die mittelfristige Wirtschaftsplanung vor, die erst im Dezember vergangenen Jahres im Aufsichtsrat vorgestellt wurde. Die Gesellschafter der Degewo, also die Vertreter des Senats, wollen jedoch noch mehr erreichen. Sie haben den Vorstand laut der Aufsichtsratsunterlage beauftragt, Planungen für das Wachstum um jährlich 2000 Wohnungen zu erstellen.

Zur Not soll es doch Zuschüsse aus der Landeskasse geben

Das ernüchternde Ergebnis: Weder das Wachstum um 2000 Wohnungen jährlich noch das Wachstum um 1500 Wohnungen jährlich sind der Unterlage zufolge ohne Kapitalzuschüsse aus dem Landeshaushalt möglich. „Die Langfristplanungen zeigen bei einem jährlichen Wachstum von durchschnittlich 2000 sowie 1500 Wohneinheiten erhebliche Finanzierungsrisiken auf“, heißt es in den Papieren. Um ohne Zuschüsse auszukommen, müsste das Wachstumsziel auf beispielsweise 1100 Wohnungen reduziert werden.

In der aktuellen Information an den Hauptausschuss verweist Finanzsenator Kollatz darauf, dass Howoge, Degewo und Berlinovo den Erwerb der knapp 15.000 Wohnungen von Vonovia und Deutsche Wohnen ohne Landeszuschüsse stemmen. Trotz der zusätzlichen „Fremdkapitalaufnahme“, also neuer Schulden, könnten aber „alle bereits konkret geplanten Neubauvorhaben umgesetzt werden“, versichert der Senator. Doch dann kommt der entscheidende Satz. „Falls erforderlich, ist für weitere Neubauprojekte zu einem späteren Zeitpunkt über die Zuführung eines Eigenkapitalanteils zu entscheiden“, schreibt Kollatz weiter.

Im Klartext: Wenn nötig, wird Berlin zu einem späteren Zeitpunkt über eine Geldspritze entscheiden. Der Ankauf der rund 15.000 Wohnungen hätte dann, wenn auch verspätet, doch teure Folgen für die Landeskasse.